Elle cultive un jardin pour les papillons monarques depuis 2 décennies. Alors pourquoi la ville l’a-t-elle fauché ?

Susan McKee est revenue de ses vacances d’été plus tôt ce mois-ci pour découvrir que son jardin de pollinisateurs naturalisés – autrefois rempli de papillons monarques et d’abeilles en voie de disparition – avait disparu.

“Tout est coupé. Tout est juste coupé au sol”, a déclaré McKee, qui vit dans sa maison de Briscoe Street West à London, en Ontario, depuis près de 20 ans.

McKee a déclaré que des voisins lui avaient dit avoir vu le personnel de la ville couper les plantes avec des désherbants après que quelqu’un eut déposé une plainte. McKee a reçu un billet de 125 $ de la ville de London après que ses jardins de pollinisateurs de cour avant et de boulevard aient été coupés pendant qu’elle était en vacances. (Michelle Both/CBC)

“J’étais sous le choc”, a déclaré McKee. “J’ai consacré beaucoup de temps et d’amour à ce jardin – et le simple fait de le faire abattre sans autre raison qu’une plainte d’un voisin est tout simplement dévastateur.”

McKee a également reçu un billet de règlement de 125 $ la semaine dernière.

Son jardin, autrefois rempli de plus de 20 variétés de plantes – dont l’asclépiade, la pervenche, la chicorée et la rose sauvage – était “assez élevé”, a-t-elle déclaré. Il couvrait sa cour avant et le boulevard.

Aider les abeilles et les papillons

Plus de 30 tiges d’asclépiades ont été coupées. La plante est connue pour abriter des chenilles de monarque.

Pas plus tard que la semaine dernière, des scientifiques de l’Union internationale pour la conservation de la nature ont ajouté les papillons monarques à la liste mondiale des espèces menacées en raison de leur nombre décroissant. Le papillon monarque avait déjà été désigné en voie de disparition au Canada par le Comité sur la situation des espèces en péril en 2016.

La fleur de rose sauvage poussait autrefois partout dans la cour avant de McKee, mais maintenant il n’en reste plus que quelques-unes. La plante à fleurs roses était l’une des variétés abattues par la ville. (Michelle Both/CBC)

“Je pense que c’est une petite partie que je peux faire”, a déclaré McKee à propos de son jardin bien-aimé. “Les papillons sont en train de disparaître et je peux les maintenir ici. Je peux m’occuper d’eux. Je peux les garder en bonne santé.

“Si je peux faire ma petite part pour sauver les abeilles et aider les papillons, alors c’est ce que je fais et c’est magnifique. C’est une situation gagnant-gagnant.”

Des voisins ont ramassé des œufs de monarque

Pendant que McKee était en vacances, certains voisins ont ramassé des œufs de chenille sur des feuilles d’asclépiade du jardin et en ont pris soin quelques portes plus loin.

Serenity, une enfant de huit ans du quartier, passe les voir quelques fois par semaine. “Maintenant, ils sont dans des cocons et bientôt ils deviendront des papillons”, a-t-elle déclaré. “C’est vraiment cool de pouvoir les tenir.”

La mère de Serenity, Jillian Smith, qui a vécu dans le quartier toute sa vie, a déclaré que cela lui avait brisé le cœur lorsque le jardin a été coupé.

Serenity Smith, huit ans, vit près de la maison de McKee et regarde les papillons pousser à partir d’œufs ramassés dans son jardin. (Michelle Both/CBC)

“Je pense que son jardin a été incroyable. Il y a toujours différentes fleurs sauvages, vous voyez toutes sortes de papillons, et de petites abeilles et fleurs”, a-t-elle déclaré. Ses trois enfants adoraient aller cueillir des fleurs sauvages, mais elle avait entendu d’autres voisins se plaindre que c’était envahi par la végétation.

Ce n’était pas la première fois qu’un voisin appelait pour se plaindre du jardin de McKee. L’année dernière, McKee a reçu une autre contravention du règlement municipal après qu’un voisin se soit plaint. Il a ensuite été abandonné après qu’elle ait expliqué qu’il s’agissait d’un jardin de pollinisateurs, a déclaré McKee.

Les responsables de la ville de Londres affirment que les jardins de vivaces sont gérés sous le Loi sur le contrôle des mauvaises herbes . Après qu’une plainte relative au règlement a été déposée, selon la ville, le propriétaire doit être avisé. McKee a déclaré qu’elle n’avait pas trouvé d’avis dans sa boîte aux lettres à son retour de vacances.

Penser ‘plus largement à la biodiversité’

Keith Hobson, professeur au département de biologie de l’Université Western, estime que les jardins de pollinisateurs ne devraient pas être supprimés. Les communautés doivent commencer à penser plus largement à la biodiversité dans leurs communautés, et les règlements doivent rattraper leur retard, a-t-il déclaré.

L’asclépiade, un habitat naturel des papillons monarques, repousse déjà sur le boulevard devant la maison de McKee après avoir été abattue par les travailleurs de la ville de Londres. (Michelle Both/CBC)

“Je pense que le public a une longueur d’avance sur le gouvernement à cet égard, et c’est que nous chérissons et reconnaissons l’importance des insectes, des pollinisateurs, des oiseaux et de toutes sortes de créatures que nous apprécions à Londres”, a-t-il déclaré.

Les papillons monarques souffrent et les insectes déclinent en grand nombre, a déclaré Hobson.

“Les gens qui plantent des fleurs pour le pollen et le nectar apportent une grande contribution.”