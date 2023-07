Elle cuisine un ragoût depuis 40 jours – et cela a attiré des centaines de nouveaux amis

Comme ça arrive6:29Elle cuisine un ragoût depuis 40 jours – et cela a attiré des centaines de nouveaux amis

Comment trouvez-vous la connexion humaine à notre époque moderne ? Une façon, a récemment découvert Annie Rauwerda, est le ragoût.

Le mois dernier, elle a commencé à faire mijoter une soupe de pommes de terre et de poireaux dans un Crock-Pot. Le mélange végétalien mijote depuis 40 jours, passant d’un humble bouillon à un puissant ragoût perpétuel.

Finalement, elle a commencé à inviter les gens à venir essayer d’y ajouter leurs propres ingrédients, ce que des centaines de personnes ont fait. Et les résultats l’ont surprise.

« Dans une grande ville, c’est facile de se sentir seul. C’est aussi très possible de créer une communauté, même si c’est une communauté autour de choses bizarres comme un ragoût qui n’arrête pas de cuire », a déclaré Rauwerda. Comme ça arrive l’hôte Nil Köksal.

« J’ai trouvé tout cela beaucoup plus touchant et beaucoup plus humain que je ne l’avais prévu. »

Rauwerda, qui vit à New York, a estimé qu’environ 300 personnes avaient contribué à sa saveur lundi après-midi.

Le ragoût perpétuel a favorisé un surprenant sentiment de communauté, selon Rauwerda. (Soumis par Annie Rauwerda)

Les fans d’informations étranges pourraient connaître Rauwerda comme le cerveau derrière les comptes populaires de médias sociaux Depths of Wikipedia sur Instagram, TikTok et plus encore.

Rauwerda a également méticuleusement relaté le voyage de son ragoût en ligne.

Son blog perspicace et comique abrite un mélange tourbillonnant de jeux de mots, notamment : ragoût de l’ordre mondial, ragoût de Thésée, trois ragoûts, ragoût de york city, re-ragoût et chugga chugga ragoût de ragoût, pour n’en nommer que quelques-uns.

Sur Tiktok, elle a publié des clips de rassemblements réguliers tous les mardis (ou « jours de ragoûts ») avec des dizaines de participants déposant des ingrédients comme des épices, des légumes ou même une seule feuille de laurier parfaite.

Rauwerda a eu l’idée pour la première fois pendant la pandémie de COVID-19, lorsqu’elle est tombée sur le Page Wikipédia du ragoût perpétuel. Mais les confinements de l’époque rendaient l’aspect communautaire impossible.

« Cependant, comme les temps ont changé, je n’ai pas oublié le ragoût perpétuel. Et mon meilleur ami était en ville pour l’été », a-t-elle déclaré.

« Nous aimons faire beaucoup de hijinx ensemble. Et donc nous avons eu l’idée. Et puis personne ne nous a arrêtés. »

Le ragoût perpétuel remonte à l’époque médiévale

Le sentiment de communauté qui se dégage du ragoût est logique aux yeux de Jeffrey Pilcher, professeur d’histoire et d’études alimentaires à l’Université de Toronto.

« Cette notion de lien social autour du pot, autour du foyer, est fondamentale pour les sociétés humaines », a-t-il déclaré.

Il a qualifié cette pratique de « manière de cuisine paysanne très basique ».

Pilcher n’a pas pu dire précisément quelles cultures ont pu perpétuellement faire du ragoût à travers l’histoire.

D’autres historiens ont écrit sur l’existence de la pratique au début de l’époque médiévale.

Les participants à une soirée publique de ragoût. Les add-ons peuvent inclure à peu près tout ce qui n’est pas de la viande. (Soumis par Annie Rauwerda)

Dans son livre La nourriture dans l’histoirel’historien britannique Reay Tannahill écrit à quel point l’Europe médiévale au nord des Alpes aurait des repas quotidiens qui comprenaient un bouillon toujours changeant avec de nouveaux ingrédients ajoutés quotidiennement.

Elle écrit que les chaudrons contenant le bouillon étaient rarement vidés, permettant aux saveurs de persister pendant des semaines.

« Sauf dans les moments vraiment difficiles, ce système signifiait qu’il y avait généralement quelque chose de chaud et copieux à manger, même si ce n’était rien de plus qu’une soupe épaisse avec les lambeaux des dîners passés », a écrit Tannahill.

Le ragoût est-il vraiment bon ?

Quant aux saveurs du ragoût de Rauwerda, elle a déclaré lors d’un test de dégustation en direct sur Comme ça arrive, « Ce n’est pas mauvais. Ça a juste un goût de bouillon. »

Sur la page des questions fréquemment posées de son journal de ragoût en ligne, une question demande : Le ragoût est-il vraiment bon ?

« Tout dépend du jour », lit-on dans la réponse.

Le ragoût à ses débuts. Son goût varie d’un jour à l’autre, a déclaré Rauwerda. (Soumis par Annie Rauwerda)

En ce qui concerne la salubrité des aliments, elle fait attention en gardant le ragoût au-dessus de la température qui pourrait entraîner la croissance de bactéries.

« Ce qui m’inquiète un peu plus, c’est qu’il pourrait y avoir beaucoup de monde », a-t-elle déclaré avec une dégustation de ragoût prévue mardi soir.

« Et donc j’espère juste que personne ne se fâchera contre moi si nous manquons de ragoût. »