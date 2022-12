Elle confirme la romance – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Chris Pizzello/Invision/AP/Shutterstock

“[Two] des années entières ! pouvez-vous le croire !! » Laurie Hernandez posté sur son Instagram le 5 décembre, et à certains – non, ils ne pouvaient pas y croire. « Sous quel rocher ai-je été ? » a demandé à un fan qui a été choqué d’apprendre que Laurie, 22 ans, fêtait ses deux ans avec une autre gymnaste Charlotte Drurry. Sur la photo publiée sur IG, Charlotte, 26 ans, a planté un baiser sur la joue de Laurie alors que les deux se tenaient sur un quai quelque part. Tous deux étaient habillés pour l’hiver, mais Laurie ne laissa pas le froid la déranger, à en juger par le sourire sur son visage.

Plus d’actualités connexes :

“Félicitations, équipe de rêve”, a écrit l’acteur Barton Cowperthwaite. Monique Coleman a laissé une série d’émojis au cœur rouge. Nous le duo a écrit: “Joyeux anniversaire, Lovelies!” JoJo Siwa a commenté: “JE SUIS OBSÉDÉ.” D’autres ont été surpris – “COMMENT NE LE SAVAIS-JE PAS”, a demandé l’un d’eux – mais la plupart des fans étaient heureux pour Laurie et Charlotte. “Je vous aime tellement tous les deux. Félicitations à deux de mes humains préférés », a commenté un fan.

C’est la première fois que Laurie confirme sa relation avec Charlotte. En octobre, le médaillé d’or s’est entretenu avec PERSONNES et a dit qu’elle avait été “prise” par un photographe mais n’a pas nommé Charlotte. À l’époque, elle avait dit qu’elle sortirait avec son “partenaire” pendant moins de deux ans et que “la vie est vraiment belle”. Charlotte est apparue dans de nombreux messages de Laurie sur les réseaux sociaux – et vice versa – y compris le TikTok de mars 2022, où Laurie a appris qu’elle était entrée à la Tish School of the Arts de NYU.

Laurie a remporté l’or aux Jeux olympiques de 2016 à Rio de Janeiro. Elle a également remporté la saison 23 de Danser avec les étoiles cette année. En dehors de la gymnastique, elle a poursuivi une carrière d’actrice, notamment en exprimant le personnage de Valeria dans Nickelodeon. Bosses au collège. “Mon personnage, Valeria, qui s’appelle principalement Val, est aussi une athlète, ce qui est une drôle de coïncidence”, a déclaré Laurie. HollywoodLa Vie en 2019. “Elle crée essentiellement quelque chose et ce petit recruteur d’école de magnats la recrute pour qu’elle vienne à la Mogul Academy pendant l’été pour essayer de créer sa propre entreprise, et elle rencontre un tas de gens formidables en cours de route.”

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





“Il y avait beaucoup de choses qui m’ont vraiment attiré. Je pense aussi, vous savez, surtout le fait que Val vient d’un milieu hispanique, elle est avec son père, et elle peut faire quelque chose qui la passionne, et son père l’encourage vraiment avec ça, et il veut l’aider avec ça », a déclaré Laurie HL. “J’aime que les enfants puissent regarder quelqu’un créer quelque chose, et j’espère qu’ils seront inspirés pour essayer quelque chose de nouveau.”