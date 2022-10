Elle canalise Cendrillon – Hollywood Life

Taylor Swift est juste de garder les cadeaux à venir après la sortie de Minuits! Après avoir initialement abandonné le clip de “Anti-Hero”, Tay est revenu avec un autre visuel quelques jours plus tard. Le 25 octobre, elle a partagé la vidéo d’une autre chanson de l’album, “Bejeweled”. Les visuels présentaient Taylor dans le rôle de Cendrillon et le HAÏM sœurs comme ses demi-sœurs diaboliques dans une autre tournure du conte de fées classique.

Dans les images, Taylor commence à nettoyer le sol alors qu’elle est réprimandée par ses demi-soeurs et sa belle-mère, Laura Dern. Elle découvre le bal à venir, où quelqu’un recevra un château. Même si elle n’est pas la bienvenue au bal, Taylor y assiste quand même. Mais d’abord, elle se lie avec sa déesse féerique, qui est jouée par Dita Von Teese. À la fin, elle obtient le prince, Jack Antonoffmais elle le fantôme pour avoir le château pour elle seule.

Avant de déposer la vidéo, Taylor a taquiné la sortie sur Instagram. “Minuit, quelle heure légendaire et légendaire”, a-t-elle écrit. « Lors de cette soirée pétillante, je publierai ma version d’un conte de fées que nous connaissons tous. Celle sur une fille et ses demi-sœurs et l’horloge frappant 12. Cette vidéo est sauvage, fantaisiste et créée SPÉCIFIQUEMENT pour vous, mes fans bien-aimés qui ont ouvert ce chemin scintillant. Attention aux camées éblouissants ! Rejoignez-nous plus tard pour une première très Bejeweled.

Quelques heures avant la sortie le 21 octobre de Minuits, Taylor a révélé qu’elle avait créé des “films musicaux” pour l’album. “[These are] les vidéoclips que j’ai réalisés pour cet album explorent en quelque sorte visuellement le monde de ce disque », a expliqué Taylor. « J’adore écrire des vidéos, j’adore les réaliser. Nous voulions vraiment nous mettre au défi de faire des choses différentes cette fois-ci et de nous étirer et je suis vraiment fier de ce que nous avons fait et j’espère vraiment que vous les aimez.

Comme d’habitude, cependant, Taylor a gardé les choses cryptées et n’a pas révélé grand-chose de plus sur les vidéos. Bien qu’elle ait confirmé que “Anti-Hero” serait publié le 21 octobre, suivi d’une deuxième vidéo sans nom le 25 octobre, Taylor a gardé le reste du programme discret. Cependant, elle a révélé une bande-annonce pour les mini-films, qui présentait des extraits rapides de ce à quoi les fans pouvaient s’attendre dans les vidéos à venir. Elle a ensuite confirmé le 24 octobre que “Bejeweled” serait la deuxième vidéo.

Minuits comprend 13 titres, ainsi qu’un nouveau titre bonus, exclusif au CD vendu chez Target. Cependant, trois heures après avoir sorti l’album, Taylor a partagé que les fans recevraient également sept chansons SUPPLÉMENTAIRES sur le 3h du matin version de Minuits. Dans une publication Instagram, elle a expliqué: «Je pense à Minuits comme un album concept complet avec ces 13 chansons formant une image complète des intensités de cette heure mystifiante et folle. Cependant! Il y avait d’autres chansons que nous avons écrites au cours de notre voyage pour trouver cette magie 13. Je les appelle 3am tracks. Dernièrement, j’ai adoré le sentiment de partager davantage notre processus créatif avec vous, comme nous le faisons avec les morceaux de From The Vault. Il est donc 3 heures du matin et je vous les donne maintenant.

Bien sûr, il n’est pas clair si oui ou non le 3h du matin les morceaux feront partie ou non de la série de films musicaux. De toute évidence, Taylor a encore beaucoup dans sa manche. De plus, les fans attendent toujours avec impatience l’annonce potentielle d’une prochaine tournée, qui fait l’objet de rumeurs depuis des mois.