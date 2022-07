Elle avait besoin d’une greffe pour sauver son œil. Maintenant, elle veut que les Ontariens s’inscrivent comme donneurs d’organes

Moins d’un mois après avoir appris qu’elle avait l’œil rose, Madison Freeman n’avait aucune idée qu’elle pouvait perdre partiellement la vue – mais grâce à une greffe de cornée, son histoire cauchemardesque touche à sa fin.

Et l’expérience l’a incitée à encourager les autres à s’inscrire comme donneurs d’organes.

“Pouvoir, espérons-le, inspirer les gens à faire don de leurs organes, de faire don de leur cornée, c’est une chose tellement positive”, a déclaré Freeman, 26 ans, jeudi dans une interview accordée à CBC News à Toronto.

Freeman fait partie des chanceux. Près de 1 500 Ontariens attendent une greffe d’organe et quelqu’un meurt tous les trois jours parce que l’organe dont il avait besoin n’est pas disponible, selon le Trillium Gift of Life Network, une agence gouvernementale ontarienne responsable du système de don d’organes de la province.

Son calvaire a commencé quelques mois après qu’elle et son partenaire Konrad sont partis pour l’Amérique du Sud en février pour enseigner l’anglais aux enfants au Honduras.

En mai, l’œil droit de Freeman est devenu enflammé. Le médecin d’une clinique voisine lui a dit que c’était un œil rose. Mais la douleur n’a cessé de s’aggraver et à peine deux jours après sa première visite, elle a été référée à un spécialiste et a subi une intervention chirurgicale d’urgence.

Freeman est vue ici en train de dire au revoir avec émotion à certains de ses élèves avant de rentrer au Canada en mai. Elle dit que c’était difficile de quitter l’école au Honduras après avoir contracté une infection oculaire. (Soumis par Madison Freeman)

Il s’est avéré qu’il s’agissait d’une infection fongique observée uniquement dans les climats tropicaux.

Freeman, qui vit à Waterloo, en Ontario, a déclaré qu’il lui avait fallu un certain temps pour réaliser l’ampleur de son état, ce qui l’a forcée à revenir au Canada.

“Je ne pensais pas vraiment à ça, je pensais vraiment aux enfants à l’époque”, a-t-elle déclaré, faisant référence aux jeunes étudiants honduriens qu’elle devrait laisser derrière elle.

Plus tard en mai, elle est revenue à Toronto, où elle a vu un certain nombre de spécialistes. Un médecin lui a dit qu’elle devait se préparer au pire des cas – l’ablation de son œil.

“C’était assez difficile à entendre”, a déclaré Freeman. “Nous ne savions pas que c’était aussi grave à ce moment-là. Cela semblait un peu désespéré à ce moment-là.”

Elle a ensuite rencontré la Dre Clara Chan, ophtalmologiste au Donald K. Johnson Eye Institute du University Health Network à Toronto. Chan lui a dit qu’elle allait s’améliorer avec l’aide d’une cornée transplantée – la couche externe transparente à l’avant de l’œil qui aide à concentrer la lumière.

La Dre Clara Chan, ophtalmologiste au Donald K. Johnson Eye Institute du University Health Network, vérifie l’œil de Freeman chaque semaine. (Christophe Langenzarde/CBC)

Chan a dit qu’elle devait couper la cornée infectée et avec des sutures d’un dixième de la taille d’un cheveu humain, en coudre une nouvelle dans l’œil.

“Le danger est que l’infection pourrait se propager ailleurs si elle n’était pas traitée. Non seulement la greffe de cornée lui a sauvé la vue, mais elle a également sauvé les structures anatomiques du reste de son œil”, a déclaré Chan.

“Nous avons tous pleuré”

Chan a déclaré que les greffes de cornée sont efficaces à plus de 90% et que jusqu’à présent, l’œil droit de Freeman guérit bien.

“Ils ont enlevé les bandages et les médecins lui ont levé la main et il a dit : ‘Combien de doigts est-ce que je tiens ?’ … J’ai dit quatre et c’était la première fois que je voyais quelque chose de cet œil en six semaines”, a déclaré Freeman.

“Nous avons tous pleuré.”

Tout Ontarien de 16 ans ou plus possédant une carte Santé valide peut s’inscrire pour devenir donneur d’organes et de tissus, a déclaré le Réseau Trillium pour le don de vie. Un donneur peut sauver jusqu’à huit vies grâce au don d’organes et améliorer jusqu’à 75 vies grâce au don de tissus, selon l’agence.

Même si les yeux ne sont prélevés pour la greffe qu’après la mort, Freeman a déclaré que les gens y sont toujours sensibles, ce qui en fait l’organe le moins susceptible d’être donné. Elle souhaite pouvoir remercier son donneur, mais elle a plutôt déclaré qu’elle prévoyait de persuader autant de personnes que possible. possible de s’inscrire.

“Il y a eu des points très bas et des points très effrayants”, a-t-elle déclaré à CBC News.

“Je pense que cette seule chose négative s’est transformée en tant de choses positives que je ne peux presque pas en être contrarié.”