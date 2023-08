Elle attend un deuxième enfant avec son mari – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Serena Campanini/AGF/Shutterstock

Amanda Knox, 36 ans, se prépare à être mère de deux enfants. L’auteur et podcasteur s’est rendu sur Instagram dimanche pour annoncer apparemment qu’elle attend son mari Christophe Robinson, qu’elle a épousée en 2018, en partageant une nouvelle photo d’elle assise sur un banc de parc tout en portant une combinaison sans manches à motifs noirs et blancs, qui montrait son ventre rond. Ses cheveux étaient tirés en arrière et elle portait également des chaussures noires et avait les jambes écartées alors qu’elle tenait une bouteille de boisson, dans l’instantané.

« ‘Pregspreading’ @oxfordenglishdictionary », a-t-elle plaisanté dans la légende du message. Il n’a pas fallu longtemps à ses abonnés pour répondre à la photo avec de nombreux messages de félicitations et compliments. « Être parent est ce qu’il y a de mieux, bébé numéro deux est une toute nouvelle aventure. Apprécier! » un abonné a écrit, tandis qu’un autre a jailli qu’ils étaient « tellement heureux » pour elle.

La nouvelle de la grossesse d’Amanda et Christopher survient après qu’ils ont accueilli leur premier enfant, Eurêka Muse2, en octobre 2021. Ils ont annoncé la bonne nouvelle sur leur podcast, Labyrinthes, à l’époque, et la fière maman a révélé la raison pour laquelle ils ont décidé de garder la grossesse secrète. « Je suis toujours nerveuse à propos de la prime des paparazzi sur sa tête », a-t-elle déclaré dans l’épisode. « Je dirai que je suis ravi de ne pas avoir à continuer à faire semblant pas être maman. Parce que c’est comme si mon cerveau est juste là.”

Amanda a été mise à l’honneur pour la première fois en 2007, lorsqu’elle a été condamnée à tort et disculpée pour le meurtre de son colocataire, Meredith Kercher, cette même année. Meredith, une étudiante d’échange britannique de 21 ans qui étudie en Italie, a été retrouvée morte dans sa chambre en novembre 2007, et la police a arrêté Amanda et son petit ami à l’époque, Raffaele Sollecito, pour le meurtre, les accusant deux fois et les innocentant deux fois. Les ex tourtereaux ont passé un total de quatre ans en prison avant d’être acquittés définitivement par la Cour suprême de cassation italienne en 2015.

Cambrioleur connu, Rudy Guédé, a finalement été reconnu coupable du meurtre de Meredith après la découverte de ses empreintes digitales tachées de sang sur ses biens. Il a été condamné à 30 ans de prison, mais la peine a été réduite à 16 ans. Il a purgé 13 de ces années avant d’être libéré en novembre 2021.