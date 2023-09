« Elle adorait Downers Grove ». La communauté pleure la perte de Kathy Nybo – Shaw Local

La communauté de Downers Grove pleure la perte d’une femme qui était l’une des plus grandes pom-pom girls du village et qui faisait activement campagne pour préserver son histoire.

Kathy Nybo, membre fondatrice des Amis de la Edwards House, est décédée le 28 juillet.

Alors que les efforts initiaux du groupe de préservation pour empêcher la démolition de la célèbre maison Edwards de style Queen Anne de 1892 sur l’avenue Maple historique pour un développement de condominiums ont été infructueux, aujourd’hui, grâce à Nybo et The Friends, 27 structures à Downers Grove ont été désignées comme points de repère. . Ils comprennent des dizaines de maisons, deux gares et un cimetière.

« La maison Edwards était un problème assez important à Downers Grove et c’est Kathy et son fils, Tommy, qui ont réuni tout le monde et leur ont dit : « Ne détruisez pas cette maison » », a déclaré Christine Martin, coprésidente des Amis. de la Edwards House avec sa compatriote Irene Hogstrom. «Nous avons dû faire face à beaucoup d’argent et avons perdu cette maison, mais le côté positif est que grâce à ce que Kathy et Tommy ont fait, nous sommes restés ensemble. Et nous l’avons nommé Les Amis de la Maison Edwards parce que nous étions tous amis.

En 2024, l’association fêtera une décennie d’existence.

« Kathy faisait partie du ciment qui nous unissait ensemble », a déclaré Martin. « Et elle nous manque tellement. »

Au fil des années, The Friends a reçu de nombreuses distinctions pour son travail, notamment le Richard H. Driehaus Preservation Award pour son plaidoyer en 2017.

Martin a loué la passion de Nybo.

« J’ai rencontré Kathy lors d’une de ces premières réunions pour la Edwards House et je l’ai tout de suite appréciée parce qu’elle était confiante et semblait savoir ce qu’il fallait faire », a-t-elle déclaré. «Je l’ai respectée immédiatement. Le village s’est développé, comme toutes les villes, mais lorsque cela se produit, vous pouvez également perdre de vue le cœur de ce qu’était un village, son histoire et sa belle architecture, et il devient alors une autre ville qui ressemble à la ville suivante. Kathy était une fervente partisane de la sauvegarde d’au moins un nombre important de maisons dans le village.

Elle appelait affectueusement Nybo « ma Pollyanna ».

« C’était une personne belle et optimiste et elle recherchait toujours le côté positif de la vie », a déclaré Martin. « Je suis réaliste et j’ai appris de Kathy à essayer de voir le bon côté des choses. »

Hogstrom a fait écho à ce sentiment.

« Kathy a toujours été très optimiste », a déclaré Hogstrom. «Je pense que ce qui me manque le plus, c’est son attitude positive face aux choses. Après avoir perdu la maison Edwards, Kathy a déclaré : « Essayons de marquer les autres maisons et bâtiments et préservons ce que nous pouvons. N’abandonnons pas. Elle et Tommy parlaient toujours de ce qui pourrait être sauvé ensuite.

Les passions de Nybo ne se limitaient pas à la préservation historique. Elle adorait sa famille, qui comprend son mari depuis 52 ans, Tom Nybo ; leurs trois enfants et conjoints, Tina et Spike Welch, Tommy et Sheri Nybo, ainsi que John et Sarah Tafoya Nybo ; et leurs quatre petits-enfants, Jake et Lily Welch et Christian et Jack Nybo.

« Elle soutenait essentiellement toutes les idées et tous les passe-temps que moi, ma sœur et mon frère souhaitions grandir », a déclaré Tommy Nybo. «Et elle était comme une maman pour tout le monde. Si tu n’avais pas de maman, ma mère était là.

« On ne savait jamais qui allait dormir sur notre porche le matin », a déclaré Tom Nybo. « Elle accueillait les gens s’ils avaient besoin d’aide et les laissait vivre avec nous. »

« Si quelqu’un avait besoin de quelque chose, elle était là », a déclaré Tina Welch. « Et elle était absolument dévouée à ses petits-enfants. C’est une perte énorme pour notre famille.

Tommy Nybo est reconnaissant envers sa mère d’avoir éveillé son intérêt pour la préservation.

« Nous avions l’habitude de faire des visites architecturales, alors elle m’a initié très jeune à la préservation historique », a-t-il déclaré. « Elle nous a définitivement poussés à apprécier l’architecture, les arts et la musique. Nous sommes vraiment une famille artistique grâce à elle.

Nybo, qui vivait à Downers Grove depuis 1973, était également bénévole auprès de la Downers Grove Historical Society, était un fervent quilteur et membre décoré de la Faithful Circle Quilters Guild. Elle a également travaillé pour le village de Downes Grove en planifiant des événements communautaires.

Sa famille a déclaré qu’elle avait particulièrement aimé organiser le festival annuel du patrimoine et le défilé du 4 juillet.

« Son objectif pour le défilé était d’amener autant de groupes à participer que le budget le permettait », a déclaré Tommy Nybo. « Elle trouvait des groupes de cornemuses d’autres États. Elle adorait les cornemuses, alors une année, il y avait cinq ou six groupes de cornemuses dans le défilé en raison du nombre de cornemuses qu’elle devait venir. »

« Elle aimait Downers Grove et voulait que la ville ait les meilleurs défilés et les meilleurs festivals », a déclaré Welch.

Pendant qu’elle était trésorière de la Faithful Circle Quilters Guild, Nybo a recherché et obtenu un statut d’exonération fiscale qui est toujours en vigueur aujourd’hui. Nybo a également dirigé l’implication du groupe dans le projet de recherche sur les courtepointes de l’Illinois, qui enregistrait les courtepointes détenues et fabriquées par les Illinois.

Beaucoup de ceux qui connaissaient Nybo connaissaient également son respect pour un groupe de rock en particulier.

« Elle adorait les Beatles », a déclaré Tom Nybo.

« Elle savait tout sur eux », a déclaré Martin. « Elle m’a dit qu’elle était allée à quelques concerts des Beatles dans les années 1960 et qu’à l’un d’eux, elle était au quatrième rang et John Lennon lui avait fait un clin d’œil. Kathy a dit qu’il lui fallait des semaines avant de pouvoir arrêter d’en parler.

Nybo aimait également créer des albums photo et aider les clients de l’entreprise de sa fille, D’Lara Photography, un incontournable du centre-ville de Downers Grove depuis plus d’une décennie, selon sa nécrologie.

Elle a grandi dans la banlieue sud de Chicago et était l’aînée d’une famille de dix frères et sœurs.

« Quand elle a déménagé à Downers Grove, elle l’a vraiment adopté et je pense que c’est pourquoi elle voulait vraiment le préserver », a déclaré Hogstrom. « Elle aimait vraiment Downers Grove. »

Une célébration de la vie est organisée pour Nybo ce mois-ci. Au lieu de fleurs, ceux qui l’ont connue sont encouragés à planter un érable sur leur propriété en souvenir d’elle qui attendait avec impatience le changement de couleurs chaque automne.