Elle accueille un garçon avec Alexander Gilkes – Hollywood Life

Crédit d’image : Stephen Lovekin/Shutterstock

Plus à propos Maria Sharapova

Maria Sharapova est une maman! L’ancienne pro de tennis n ° 1 de 35 ans a annoncé le 15 juillet qu’elle avait accueilli un petit garçon avec son fiancé Alexandre Gilkes, 42 ans, faisant d’eux deux parents pour la première fois. À côté d’une jolie photo d’elle et d’Alexandre regardant leur petit, emmailloté dans une couverture blanche, elle a révélé qu’il s’appelait Théodore et qu’il était né le premier du mois. “Le cadeau le plus beau, le plus stimulant et le plus gratifiant que notre petite famille puisse demander”, a-t-elle écrit.

Maria a célébré son 35e anniversaire le 19 avril en annonçant sa grossesse avec une magnifique photo d’elle tenant sa bosse grandissante à la plage. Sur la photo, elle s’est tournée sur le côté et a tenu sa bosse de bébé alors qu’elle était étourdie dans un haut de bikini bandeau marron clair et un long pantalon marron. « Précieux débuts !!! » elle a écrit en haut de son annonce. “Manger un gâteau d’anniversaire pour deux a toujours été ma spécialité.”

L’athlète russe est avec l’homme d’affaires britannique depuis 2018 et ils ont fait leurs débuts officiels en couple au Met Gala 2019 à New York. Alexander a posé la question à Maria en décembre 2020 quelques mois seulement après que Maria a pris sa retraite du tennis. “J’ai dit oui dès le premier jour de notre rencontre”, a-t-elle écrit dans son message d’annonce, qui comprenait un carrousel de selfies et de vidéos du couple ensemble. “C’était notre petit secret, n’est-ce pas.” Alexander a également partagé la nouvelle passionnante sur son compte Instagram. “Merci d’avoir fait de moi un garçon très très heureux. J’ai hâte de t’aimer toute ma vie et d’apprendre de toi @mariasharapova”, a-t-il écrit avec un emoji en forme d’anneau.

Maria a précédemment indiqué qu’elle n’était pas pressée de se marier ou de planifier un mariage en raison des “incertitudes” qui accompagnent la pandémie de coronavirus. “Je pense qu’avec l’environnement d’aujourd’hui, il y a tellement d’incertitudes, nous n’avons pas fixé de date”, a-t-elle déclaré. Midi en septembre 2021. “En fait, nous n’en avons pas encore discuté parce que nous voulons que nos amis et notre famille soient à l’aise dans un environnement et ne se sentent pas obligés d’assister à quelque chose.”

Il semble que Maria et Alexander aient plutôt choisi de fonder une famille ensemble. Félicitations aux nouveaux parents!