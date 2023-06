Elle accueille un enfant avec Matt Ziering – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Tchad Salvador/Shutterstock

Brianne Howe est une nouvelle maman! L’actrice de 33 ans a annoncé avoir accueilli son premier enfant avec son mari Matt Ziering, 38, le dimanche 18 juin. Brianne a posté une photo d’elle-même dans son lit d’hôpital avec son petit sur Instagram près d’elle alors qu’elle avait un grand sourire. « Mon monde entier est devenu beaucoup plus doux. Et plus petit. Bienvenue mon petit amour », a-t-elle écrit en légende.

Félicitations et beaucoup d’amour pour Brianne et Matt se sont déversés dans les commentaires, en particulier de sa part Ginny et Georgia co-étoiles. « OH MON DIEU FÉLICITATIONS », a applaudi Antonia Gentry dans les commentaires, qui plaisent à Ginny, la fille de Georgia dans l’émission à succès de Netflix. Sara Waisglass s’est jointe à un sentiment similaire. » Sangloter. félicitations maman!!! » elle a écrit.

Brianne a d’abord révélé qu’elle était enceinte dans une publication Instagram, montrant son look pour le défilé de mode Hugo Boss à Miami, en mars. Elle avait une petite bosse de bébé dans une robe marron. « @Boss montre avec mon nouveau +1 pour toujours », a-t-elle écrit avec un emoji affectueux.

Brianne et son mari Matt se sont mariés le 24 juillet 2021 dans le jardin d’une maison familiale à Palos Verdes, en Californie. Ils ont dit « oui » devant une centaine d’invités, plus de cinq ans après leur première rencontre. « C’était le plus beau sentiment d’être entouré de tant de gens que nous aimons », a déclaré Brianne PERSONNES apres le mariage. « La nuit a été plus magique que je n’aurais jamais pu l’imaginer », a-t-elle ajouté.

Quant à son autre bébé, Netflix a renouvelé Ginny et Géorgie pour deux saisons supplémentaires le 17 mai 2023, ce qui signifie que les saisons 3 et 4 vont définitivement de l’avant.

