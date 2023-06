Elle accueille un deuxième enfant – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Tim Rooke/Shutterstock

C’est un moment heureux pour Princesse Eugénie33, et Jack Brooksbank, 37 ans, qui vient d’accueillir son deuxième enfant. Eugénie a partagé la nouvelle le 5 juin que son fils Août Philippe Hawke2 ans, est maintenant un grand frère de Ernest George Ronniequi est née le 30 mai. Eugénie s’est rendue sur Instagram pour publier une adorable photo de son nouveau-né, suivie d’une deuxième photo d’August touchant la tête de son petit frère.

« Jack et moi voulions partager la nouvelle que nous avons eu notre petit garçon, Ernest George Ronnie Brooksbank le 30 mai 2023 à 8h49 pesant 7,1 livres », a écrit Eugénie. «Il porte le nom de son arrière-arrière-arrière-grand-père George, de son grand-père George et de mon grand-père Ronald. Augie aime déjà être un grand frère. Eugénie a terminé sa légende avec plusieurs émojis coeur rouge et bleu.

Eugénie a annoncé sa deuxième grossesse en janvier. Elle a posté une photo Instagram d’August étreignant et embrassant son ventre de femme enceinte. À côté de l’image, qui a été prise par Jack, Eugénie a écrit : « Nous sommes ravis de partager qu’il y aura un nouvel ajout à notre famille cet été. » Le couple a également partagé la nouvelle de la grossesse dans un communiqué du palais de Buckingham qui disait: « La famille est ravie et August a très hâte d’être un grand frère. »

Eugénie est la fille du controversé Prince André et Sarah Fergusson. Elle est cousine Prince-Harry et Prince Williamet la petite-fille de feu Reine Elizabeth II. Eugénie fréquentait son oncle Le roi Charles III‘s couronnement le 6 mai et portait une élégante robe bleu marine qui ne montrait pas beaucoup de son baby bump. Eugénie est actuellement 11e dans l’ordre de succession au trône britannique.

Eugénie et Jack se sont rencontrés en 2011, alors qu’elle était en voyage de ski en Suisse. Ils ont été présentés par des amis communs et sont sortis ensemble pendant sept ans avant que Jack ne propose alors qu’ils étaient en vacances au Nicaragua. Les noces royales ont eu lieu à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor en octobre 2018. La liste des invités comprenait les cousins ​​d’Eugénie, le prince William et le prince Harry et leurs épouses, Kate Middleton et Meghan Markle. Plus de deux ans après le mariage, Eugénie et Jack sont devenus parents lorsque leur fils August est né en février 2021.

