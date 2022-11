Elle accueille un deuxième enfant avec Cade Foehner – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Jamie Schramm/Country Music Association Inc./Shutterstock

Chanteur country Gabby Barrette22 ans, a récemment donné naissance à son petit garçon, nommé Augustin Boone Foehnerle 27 octobre 2022, comme elle l’a annoncé sur son Instagram le 3 novembre. Elle a partagé une photo d’Augustine avec sa grande soeur, Baylah, pour faire l’annonce. « S’imprégner des jours du nouveau-né avec son petit frère », disait la légende. “Quel précieux cadeau de notre Seigneur !” Elle a également révélé la prononciation correcte du nom de son fils : UH-GUS-TIN.

C’est le deuxième enfant de Gabby avec son mari Cade Foehnerqu’elle a rencontré alors qu’ils étaient tous les deux candidats sur Idole américaine en 2018. Gabby a finalement terminé à la troisième place et est devenue l’une des stars country les plus en vogue de cette génération. Le premier bébé du couple, une petite fille nommée Baylah May Foehnerest né en janvier 2021. Dans une interview réconfortante avec Les grandes dames en direct, Gabby a révélé que Baylah était plus que ravie de devenir une grande sœur. On dirait que son souhait vient de se réaliser !

Gabby a annoncé sa deuxième grossesse sur son Instagram le 8 mai en partageant un clip vidéo de son échographie. “Mon fils. Une autre VIE que nous aimons et chérissons. Bonne fête des mères », a-t-elle écrit avec enthousiasme.

La naissance du fils de Gabby survient après que la chanteuse enceinte et son mari sont montés sur scène au Idole américaine Finale de la saison 20. Là, elle a bercé sa bosse de bébé dans une tenue entièrement noire tout en chantant son dernier tube “Pick Me Up”. Cade l’a ensuite gentiment rejointe tout en harmonisant et en jouant de la guitare.

Quant à la famille grandissante de Gabby, elle a révélé dans une INTERVIEW EXCLUSIVE avec HollywoodLa Vie qu’elle savait qu’elle voulait être mère dès son plus jeune âge. “Je sais vraiment que je veux être une maman plus jeune en soi. Je ne veux pas attendre d’avoir 30 ans pour avoir des enfants », a-t-elle déclaré.