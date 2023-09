Elle accueille son premier enfant avec Beau Richards – Hollywood Life

Crédit d’image : Patrick Lewis/Starpix pour le Paley Center for Media/Shutterstock

Kelli Giddish43 ans, et son mari, Beau Richards, viennent d’accueillir leur premier bébé ensemble ! Le Loi et ordre : Unité spéciale pour les victimes La star s’est rendue sur Instagram le 14 septembre pour annoncer la naissance récente de son troisième enfant, son premier avec Beau. « Mon mari et moi avons accueilli Le vieux Richards le 20 juin et nous sommes tellement amoureux et très reconnaissants », a écrit l’homme de 43 ans en légende du selfie en noir et blanc avec son petit bout de chou.

La fière maman n’a pas manqué d’exprimer sa gratitude envers son nouveau-né et de souligner la « joie » qu’ils ont apportée à la famille. « Oldie, tu m’as apporté une JOIE incommensurable, à moi, à ton papa et à tes deux frères (et à tes grands-parents, tantes et oncles !). Vous vous réveillez en souriant et la lumière que vous apportez à chaque instant est vraiment incroyable. @botorious », s’est exclamée Kelli. La starlette a déjà accueilli deux fils Charlie4, et Ludo7 ans, avec son ex-mari, Laurent Faulborn.

Peu de temps après que Kelli ait partagé la nouvelle avec ses 536 000 abonnés, beaucoup d’entre eux ont profité des commentaires pour féliciter le couple. L’un des premiers à commenter fut Georges Stéphanopoulos‘ épouse, Alexandra Wentworth. « Félicitations Kelli ! Quel gentil bébé !!!! Quand puis-je le retenir ? Ali s’est exclamé. Pendant ce temps, un autre ami a ajouté: « Félicitations à vous deux, je vous envoie de l’amour et vous souhaite tout le meilleur. »

Un fan n’a pas pu s’empêcher de souligner que les trois grossesses de Kelli étaient inscrites dans la série. « Quelle petite mignonne ! Félicitations, j’aime que les trois grossesses aient été inscrites dans SVU aussi – Une façon très douce d’immortaliser ces moments spéciaux de votre vie », ont-ils écrit. Plus tôt cette année, Kelli a mis en valeur son baby bump lors d’un événement du Memorial Day avec des amis. « Une clôture parfaite pour un #memorialdayweekend parfait @mr_stan_herman a organisé un rôti de weenie et @grntgrnbrg grillé et @jeffreybanksdesign a préparé sa célèbre #potatoesalad et un @kelligiddish très enceinte (@grntgrnbrg) nous a rejoint ! » Fern Mallis a sous-titré l’instantané avec Kelli.

Il est intéressant de noter que la grossesse de Kelli en 2015 était la première grossesse à l’écran de la série, comme le rapporte E! Nouvelles à l’époque. « [Mariska Hargitay] Si quelqu’un était venu… j’ai cherché – j’ai cherché quand je suis tombée enceinte pour la première fois ce que faisaient les autres émissions de télévision et… je suppose que Les X-Files, elle est partie. Elle a été enlevée par des extraterrestres », avait-elle déclaré au média à l’époque. « Alors je me suis dit : « Cela ne peut pas arriver sur SVU. Je ne peux pas proposer cette idée. » Kelli est dans la série depuis 2011, selon Décideur.