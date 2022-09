Maayan Ziv dit qu’elle a fait tout ce qu’elle pouvait pour s’assurer que son fauteuil roulant arriverait en un seul morceau avant de quitter Toronto pour une conférence sur l’accessibilité en Israël.

La défenseure de l’accessibilité et directrice générale dit qu’elle a appelé Air Canada pour confirmer qu’ils pouvaient transporter son fauteuil roulant lors du voyage à Tel-Aviv, et est arrivée quatre heures avant son vol mercredi pour l’emballer et dire au personnel de la compagnie aérienne comment le transporter en toute sécurité.

Malgré toutes ses précautions, elle dit que sa sœur a trouvé son fauteuil roulant “totalement endommagé” lorsque leur vol de près de 11 heures a atterri jeudi matin.

“Personne ne m’a dit que le fauteuil roulant était endommagé. Personne ne m’a dit que quelque chose s’était passé”, a déclaré Ziv, qui est le PDG de l’application d’accessibilité AccessNow et vit à Toronto.

“Imaginez que quelqu’un vous coupe les jambes lorsque vous arrivez quelque part – c’est l’équivalent de ce que vous ressentez.”

Ziv dit qu’elle a fait tout ce qui était en son pouvoir pour protéger son fauteuil roulant, y compris l’envelopper dans des bulles, avant de monter à bord du vol. Quand elle a atterri, elle dit que sa sœur l’a trouvé endommagé. (Maayan Ziv/Twitter)

Ziv, 32 ans, dit que son fauteuil roulant est une extension de son corps – lorsqu’il est enlevé, il la dépouille de son indépendance, de sa mobilité, de sa santé et de son confort.

Bien que l’expérience ait été traumatisante, elle dit que ce n’était pas la première fois qu’un de ses fauteuils roulants était endommagé ou complètement cassé pendant un vol. En fait, Ziv dit que cela équivaut à une sorte de discrimination qui est une réalité pour de nombreuses personnes handicapées.

Et cela doit changer, dit-elle.

« Que ce soit Air Canada ou n’importe quelle compagnie aérienne, il doit y avoir un examen approprié et détaillé de la façon dont nous traitons les personnes handicapées qui voyagent », a déclaré Ziv.

Je suis descendu d’un avion pour trouver mon indépendance dépouillée de moi. Cela ne peut plus arriver aux personnes handicapées. Ce #wheelchair est ma mobilité. Ma vie entière est propulsée par ce fauteuil roulant. Un autre vol, un autre fauteuil roulant cassé endommagé par #airlines. pic.twitter.com/wu9cNF03dE —@maayanziv

Air Canada offre un “geste de bonne volonté”

Ziv dit qu’elle peut rester dans son fauteuil roulant dans n’importe quel autre mode de transport, comme les bus et les trains, mais pas dans les avions de passagers.

C’est parce que les personnes en fauteuil roulant sont tenues de s’asseoir dans un siège d’avion pendant les vols, conformément à la loi fédérale – quelque chose qui, selon les défenseurs des personnes handicapées, doit être abandonné.

Le mois dernier, le personnel d’Air Transat a déposé un homme de 46 ans, qui utilise également un fauteuil roulant, alors qu’il le transférait sur son siège d’avion.

Ziv dit que son fauteuil roulant était évalué à environ 30 000 $ et s’attend à passer jusqu’à un an pour se procurer toutes les pièces et en personnaliser une nouvelle. Sans sa chaise, elle dit qu’elle a des douleurs dans tout le corps et qu’elle pourrait ne pas être en mesure de participer à la conférence, intitulée Access Israel, où elle dit qu’elle a été invitée à prendre la parole.

Dans un courriel à CBC Toronto, Air Canada affirme que bien que la compagnie transporte avec succès des dizaines de milliers de clients qui utilisent des aides à la mobilité, dans ce cas, ils n’ont pas atteint leurs “niveaux de service normaux”.

“Nous avons immédiatement répondu aux préoccupations de ce client à l’aéroport, notamment en organisant un service de fauteuils roulants spécialisé pour réparer les dégâts”, indique le communiqué de la compagnie aérienne.

“Nous avons offert au client un bon en guise de geste de bonne volonté, et nous restons engagés avec le client pour nous assurer que l’appareil est réparé.”

Ziv dit que le “geste de bonne volonté” équivalait à un e-coupon de 300 $, fourni par le service client du service de récupération des bagages. Elle qualifie cette décision d ‘”insultante” et dit que cela montre un manque d’attention et de compréhension.

“Cela ne couvre pas le coût de l’énorme quantité de douleur et d’angoisse que je ressens, cela ne couvre pas les dommages et les coûts causés à leur marque en tant que compagnie aérienne, et cela ne résout certainement aucun problème qui n’importe quel futur voyageur l’aurait fait », a déclaré Ziv.

Elle dit que l’entreprise lui a dit plus tard dans un e-mail qu’elle couvrirait le coût de la réparation du fauteuil roulant ou d’un éventuel remplacement.

“Ce n’est pas assez”, a-t-elle dit.

“Nous avons besoin d’une approche meilleure, plus inclusive et équitable pour traiter les personnes handicapées.”