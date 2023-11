Elle a vaincu un cancer du sein, puis a décidé de se mettre à plat : “Tout s’est amélioré”

RICHMOND, Virginie — Ils se font appeler flatties. Ce sont des survivantes du cancer du sein qui évitent les interventions chirurgicales supplémentaires et vivent sans implants mammaires.

Beth Rutherford était complètement seins nus lors de l’événement Making Strides du mois dernier à Richmond.

«Je me sentais comme une rockstar. J’étais une star de cinéma. Les femmes venaient et voulaient des câlins, des photos », a déclaré Rutherford.

WTVR

Rutherford, 53 ans, a pris la décision de rester à plat après avoir lutté cinq fois contre le cancer du sein.

Elle a été diagnostiquée pour la première fois à l’âge de 36 ans.

“Je revenais tout juste de vacances. Un voyage de plongée sous-marine et je me demandais : ‘Pourquoi un de mes seins est-il plus gros que l’autre ?'”, a-t-elle déclaré.

Beth, dont la mère a fait face à son propre parcours contre le cancer du sein à l’âge de 35 ans, a lutté contre son cancer avec des séries de chimiothérapie, une mastectomie, une radiothérapie et une chirurgie de reconstruction en se faisant poser des implants.

“Maintenant que je suis à plat, je ne pense pas que j’aurais pu le devenir à 36 ans et regarder des femmes qui le peuvent. J’en ai rencontré une qui avait 31 ans. Le fait qu’elle puisse perdre ses cheveux et ses seins en même temps , j’étais comme si c’était la force », a déclaré Rutherford en faisant référence aux femmes qui reçoivent une fermeture plate esthétique.

“Parfois, lorsque vous subissez une mastectomie, ils n’enlèvent tout simplement pas le tissu mammaire, mais une partie de la graisse autour du tissu”, a déclaré le Dr Tae Chong, président de la chirurgie plastique à VCU Health.

Et cela pourrait rendre la poitrine moins lisse et même masculine, selon le Dr Chong.

La procédure esthétique de fermeture à plat resserre le tissu restant, donnant à la poitrine un aspect plat et lisse.

“Nous pouvons combler ces défauts et rendre la fermeture un peu plus plate, afin qu’elle donne un aspect plus naturel à la poitrine”, a déclaré le Dr Chong.

WTVR

Il a déclaré que les demandes de fermeture esthétique à plat augmentent, mais que cela reste un petit nombre par rapport aux femmes qui reçoivent des implants mammaires.

«Je n’ai jamais été à l’aise. Ils semblaient toujours lourds », a déclaré Rutherford.

Après 12 ans, Rutherford s’est fait retirer ses implants parce qu’elle disait qu’ils la rendaient malade.

“Ma vision s’est améliorée, ma peau s’est améliorée, mes cheveux se sont améliorés, tout s’est amélioré”, a-t-elle déclaré après leur épilation.

WTVR

Le Dr Chong a déclaré récemment que des femmes souffrant de maladies liées aux implants étaient préoccupées.

« Fatigue, douleurs articulaires et inquiétudes concernant votre propre bien-être neurologique », a déclaré le Dr Chong. “Il y a un petit groupe de femmes lorsque nous retirons les implants, leur état s’améliore définitivement.”

Techniquement, Rutherford a déclaré qu’elle ne disposait pas d’une fermeture plate esthétique complète, car les implants ont rendu la tâche difficile. Cependant, le résultat d’un plat est le même pour les femmes comme Rutherford et pour les femmes qui tombent à plat juste après le traitement.

Rutherford a déclaré qu’en raison d’une plus grande sensibilisation, davantage de femmes optent pour la procédure. Elle est désormais la porte-parole esthétique de la fermeture d’appartement en Virginie centrale, chargée de faire passer le message, même si cela signifie se mettre seins nus.

« Nous trouvons que cela montre que nous sommes vulnérables. Que nous sommes ainsi. Ils viennent nous voir et veulent en savoir plus », a déclaré Rutherford.

La fermeture esthétique à plat est une chirurgie ambulatoire avec un temps de récupération plus court. Puisqu’elle est considérée comme faisant partie de la reconstruction mammaire, elle est couverte par une assurance.

