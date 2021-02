Elle a vaincu le cancer à 10 ans. Elle va maintenant rejoindre le premier voyage privé de SpaceX en orbite.

Cette aventure est menée par Jared Isaacman, un milliardaire de 38 ans qui a annoncé en janvier avoir acheté le lancement de la fusée à SpaceX, la société spatiale créée par Elon Musk. M. Isaacman a déclaré à l’époque qu’il souhaitait que la mission soit plus qu’une simple escapade pour les super riches et qu’il avait donné deux des quatre sièges disponibles à St. Jude.

Mme Arceneaux pourrait devenir la plus jeune Américaine à voyager en orbite. Elle sera également la première personne avec une partie prothétique du corps à aller dans l’espace. Elle était patiente à St. Jude il y a près de 20 ans, et dans le cadre de son traitement pour le cancer des os, des tiges métalliques ont remplacé des parties des os de sa jambe gauche.

L’un d’eux ira à un gagnant au hasard dans un concours de tirage au sort collecter des fonds pour l’hôpital, qui traite gratuitement les enfants et développe des remèdes contre les cancers infantiles et autres maladies.

Sa maman ne s’est pas opposée.

Mme Arceneaux est entrée à St. Jude pour la première fois en 2002. Elle avait 10 ans. Peu de temps auparavant, elle avait gagné sa ceinture noire en taekwondo, mais elle se plaignait de douleurs à la jambe. Sa mère a vu une bosse dépasser sur le genou gauche. Le pédiatre de la petite ville de St. Francisville, en Louisiane, où ils vivaient, non loin de Baton Rouge, leur a dit que cela ressemblait à une tumeur cancéreuse.

«Nous nous sommes tous effondrés», a déclaré Mme Arceneaux. «Je me souviens d’avoir eu tellement peur parce qu’à 10 ans, toutes les personnes que j’avais connues atteintes d’un cancer étaient décédées.

À St. Jude, les médecins ont annoncé la bonne nouvelle que le cancer ne s’était pas propagé à d’autres parties de son corps. Mme Arceneaux a subi une chimiothérapie, une opération pour installer les os de jambe prothétiques et de longues séances de physiothérapie.

Même à ce jeune âge, chauve à cause de la chimiothérapie, Mme Arceneaux participait à des collectes de fonds pour St. Jude. L’année suivante, Louisiana Public Broadcasting lui a décerné l’un de ses prix Young Heroes.

«Quand je serai grande, je veux être infirmière à St. Jude», dit-elle dans une vidéo présentée lors de la cérémonie en 2003. «Je veux être un mentor pour les patients. Quand ils entreront, je dirai: ‘J’avais ça quand j’étais petit, et je vais bien.’

L’an dernier, Mme Arceneaux a été embauchée par St. Jude. Elle travaille avec des enfants atteints de leucémie et de lymphome, comme un adolescent avec qui elle a parlé récemment.

«J’ai partagé avec lui que j’avais également perdu mes cheveux», a déclaré Mme Arceneaux. «Je lui ai dit: ‘Vous pouvez me demander n’importe quoi. Je suis un ancien patient. Je vais vous dire la vérité, tout ce que vous voulez savoir. Et il a dit: «Voulez-vous vraiment me dire la vérité? Et j’ai dit oui.