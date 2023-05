Elle a traversé 12 pays « pour rien ». Des demandeurs d’asile rejetés par le Canada se retrouvent bloqués aux États-Unis

Assise à la station de bus et d’essence de Plattsburgh, NY, Naomie, 24 ans, secoue la tête. Elle a passé plus d’un an sur ce qu’elle appelle le chemin de l’enfer, la route de l’enfer, pour échapper à la persécution en République démocratique du Congo (RDC) et retrouver un oncle perdu depuis longtemps à Montréal, pour finir épuisé et sans remboursement dans ce dépanneur du nord de l’État de New York.

Naomie a fui son pays vers l’Angola voisin en 2021, après avoir été violée par son beau-père, un soldat. En Angola, où les demandeurs d’asile n’avaient pratiquement aucune ressource, elle a rencontré un homme sur un marché qui lui a dit qu’il était prêt à l’aider et lui a loué un petit logement. Naomie dit qu’elle ne savait pas qu’il était marié et que lorsque sa femme l’a découvert, elle a appelé un groupe de bandits qui ont pris d’assaut sa maison dans la nuit. L’un des hommes l’a également violée.

CBC a accepté de ne pas utiliser le nom de famille de Naomie parce qu’elle craint des répercussions sur sa sécurité et son dossier d’immigration pour avoir parlé aux médias.

« J’ai traversé tellement d’endroits horribles », a-t-elle déclaré, assise à une table à côté du comptoir Dunkin ‘Donuts à l’intérieur du magasin. « J’ai traversé tout ça, tout ça, tout ça pour rien. »

Naomie, une femme congolaise de 24 ans, est assise à la gare routière de Plattsburgh, NY, après avoir été rejetée à la frontière canadienne malgré la présence d’un membre de sa famille dans le pays. (Verity Stevenson/CBC)

Plus d’un mois après que les modifications apportées à l’Entente sur les tiers pays sûrs (ETPS) entre le Canada et les États-Unis ont effectivement fermé la frontière canadienne aux demandeurs d’asile, des réfugiés comme Naomie continuent d’essayer de demander l’asile au Canada à la frontière de New York.

Certains croient qu’ils seront admissibles à l’une des exceptions à l’accord; d’autres ne sont toujours pas au courant des changements. La plupart, y compris Naomie, ont été refoulés.

La tentative de Naomie de demander l’asile au Canada au poste frontalier officiel de Saint-Bernard-de-Lacolle au sud de Montréal a été rejetée fin avril.

Roxham Road, le point de passage non officiel où 40 000 demandeurs d’asile sont entrés à pied l’année dernière, a effectivement fermé suite aux changements apportés à la STCA entre les États-Unis et le Canada, a annoncé le 24 mars. Les chauffeurs de taxi ne font plus la navette entre la gare routière de Plattsburgh et Roxham. en conséquence, au lieu de les conduire au point d’entrée officiel à proximité.

Au dépanneur, l’expression de Naomie avait été jusque-là stoïque, résignée et presque incrédule d’être, une fois de plus, jetée dans l’inconnu, sans terre ferme sur laquelle atterrir. Mais en décrivant les événements en RDC et en Angola, elle a essuyé une larme avec sa manche.

Les demandeurs d’asile ont séjourné au Motel Rip Van Winkle à proximité pendant quelques nuits jusqu’à ce qu’ils trouvent leur chemin hors de Plattsburgh. Une organisation locale a aidé à payer leurs séjours. (Verity Stevenson/CBC)

Naomie avait appris la fermeture de Roxham Road, mais elle pensait pouvoir bénéficier de l’une des trois exemptions à l’accord. Les exceptions comprennent le fait d’avoir un membre de la famille ayant un statut légal au Canada, d’être un mineur non accompagné et d’avoir un permis de travail ou un autre document officiel permettant à une personne d’être au Canada.

Des bénévoles de Bridges Not Borders, une organisation de défense des demandeurs d’asile, ont mis Naomie en contact avec un avocat qui l’aide à demander une demande de réexamen dans son cas.

« Il est important de souligner que les ressources disponibles pour les personnes qui ont été refoulées à la frontière en vertu de l’Entente sur les tiers pays sûrs sont extrêmement limitées », a déclaré Kate Forrest, l’avocate spécialisée en droit de l’immigration et des réfugiés qui a aidé Naomie.

« Il est difficile de faire annuler ces décisions. Et pourtant, les enjeux sont très élevés, évidemment, pour les personnes concernées. »

Même si la nouvelle de la fermeture semble avoir eu un impact sur le nombre de demandeurs d’asile débarquant à Plattsburgh, cela n’a pas empêché près de 300 personnes comme Naomie de tenter leur chance de toute façon.

Hausse du nombre de personnes quittant l’Amérique du Sud

Selon l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), 276 demandeurs d’asile ont tenté de faire une demande à travers le pays depuis le 25 mars, dont une écrasante majorité au Québec. Soixante-dix-neuf d’entre eux ont été jugés admissibles et autorisés à entrer au Canada, une personne a retiré sa demande et « est retournée volontairement aux États-Unis », et les autres ont été détenues et renvoyées.

Après ce qui s’est passé en Angola, Naomie a réussi à obtenir un vol pour le Brésil grâce à des restrictions de visa laxistes. De là, elle a rencontré une famille qui s’apprêtait à faire le voyage vers l’Amérique du Nord. N’ayant pas d’autres options, elle a décidé de les suivre. La voie vers le nord à travers une douzaine de pays d’Amérique du Sud et d’Amérique centrale est celle qu’un nombre sans cesse croissant de demandeurs d’asile a emprunté au cours des cinq dernières années.

Racontant son histoire à l’intérieur de la gare routière de la ville rurale de Plattsburgh, dans l’État de New York, Naomie dit qu’elle a traversé des «endroits horribles et horribles» pour essayer de se rendre au Canada. (Verity Stevenson/CBC)

Selon un article lauréat du prix Pulitzer dans Le magazine du dimanche californien, 24 000 migrants ont traversé le Darién Gap en 2019, une jungle perfide que les gens doivent traverser pour se rendre de la Colombie au Panama en route vers le nord. En 2022, ce nombre était monté en flèche à 250 000.

Plus tôt ce mois-ci, deux groupes des Nations Unies ont déclaré que 80 000 migrants ont déjà traversé la forêt cette année et qu’ils s’attendent à ce que 400 000 fassent le voyage d’ici la fin de 2023.

Naomie a passé quatre jours dans la jungle. Elle dit avoir failli se noyer plusieurs fois et avoir été dépouillée de tous ses biens par des bandits. Vers la fin, elle ne pouvait pas marcher droit à cause de sa faim.

Elle a un dicton pour tous ces endroits qu’elle a traversés : Dieu pour tous, chacun pour soi. En français, cela signifie que Dieu peut protéger tout le monde, mais c’est chacun pour soi.

« Personne ne va t’aider. Si tu es malade, tu es coincé. Si tu as un partenaire, il peut t’aider. Mais je suis seul. Qui va m’aider ? » elle a demandé.

À Plattsburgh, il y a peu d’aide pour les demandeurs d’asile et les personnes qui ont aidé disent qu’elles ne peuvent pas répondre aux besoins, les demandeurs d’asile se retrouvant bloqués soit à la station-service, soit sur le bord de la route dans tout le comté englobant Plattsburgh. .

Nidhi Patel, la propriétaire du motel Rip Van Winkle à Plattsburgh, dans l’État de New York, affirme que presque tous les demandeurs d’asile qui ont dû séjourner dans son motel n’ont plus d’argent de leurs voyages. Elle en laisse quelques-uns gratuitement. (Verity Stevenson/CBC)

À la mi-avril, l’organisation locale Plattsburgh Cares et le maire de Champlain, NY (la ville de Roxham Road se trouve du côté américain) ont demandé à la législature du comté de Clinton de faire davantage pour soutenir les demandeurs d’asile bloqués dans la région.

« Je comprends qu’il s’agit d’un problème fédéral, mais je comprends aussi qu’il s’agit d’une crise de l’humanité et que c’est dans notre arrière-cour », a déclaré la maire, Janet McFetridge, à la législature, selon le journal Plattsburgh Press-Republican.

McFetridge a déclaré avoir rencontré des familles qui avaient frappé aux portes des habitants à la recherche d’aide.

Kathy Sajor, présidente de Plattsburgh Cares, a déclaré à la législature: « Ils sont bloqués, désespérés, confus, épuisés et souvent traumatisés par leur situation. »

Un propriétaire de motel de la ville de Plattsburgh a déclaré que l’organisation avait payé le séjour de plusieurs demandeurs d’asile. Dans le coin de son hall, il y avait des sacs en papier remplis de collations et de fournitures assemblées par le groupe.

« Vraiment, tous les jours, des gens viennent », a déclaré Nidhi Patel, le propriétaire du motel Rip Van Winkle, près des rives du lac Champlain à Plattsburgh. « Beaucoup de gens ont des problèmes. Ils n’ont pas d’argent. »

Patel, 32 ans, a déclaré qu’au moins une famille de demandeurs d’asile s’était présentée chaque jour à son motel au cours des deux dernières semaines.

Des forfaits pour les demandeurs d’asile mis en place par Plattsburgh Cares se trouvent dans le hall du motel Rip Van Winkle. (Verity Stevenson/CBC)

Lorsque certains sont arrivés sans l’aide de Plattsburgh Cares, elle les a laissés séjourner gratuitement. Les familles arrivent généralement le soir, lorsqu’elles ont épuisé toutes les autres options pour essayer de sortir de Plattsburgh, a déclaré Patel.

Elle aussi aimerait voir les différents niveaux de gouvernement faire plus en réponse aux retombées des changements à Roxham Road, notant que ces changements ont également provoqué un ralentissement des affaires car les gens avaient l’habitude de rester au motel sur le chemin.

CBC a contacté Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada à plusieurs reprises, mais n’a reçu qu’une réponse automatique indiquant que l’agence fédérale a été touchée par la grève des fonctionnaires.

Une amie que Naomie s’est faite en se rendant à Plattsburgh à Portland, dans le Maine, se trouvait à proximité lorsqu’elle était à la station-service et a accepté de venir la chercher. Elle est restée avec lui depuis lors.

Après le départ de Naomie, une autre femme congolaise s’est présentée à la station-service avec son fils de huit ans. Les pieds suspendus à sa chaise, il jouait avec des voitures imaginaires pendant qu’elle pleurait doucement. La mère et le fils avaient fui leur pays dans la nuit quelques semaines plus tôt, laissant tout derrière eux. Elle a dit qu’elle avait un cousin au Canada, mais leurs demandes ont quand même été rejetées.

Ils ont pris le bus pour New York environ une heure plus tard.

Power Malu, directeur exécutif d’Artists-Athletes-Activists, l’une des deux organisations locales qui aident les demandeurs d’asile à l’intérieur du terminal de bus de l’Autorité portuaire de New York, a déclaré que son groupe avait dû aider plusieurs personnes qui avaient été refoulées par les autorités frontalières canadiennes.

« Y compris une mère enceinte et son enfant qui ont été refoulés il y a quelques jours à peine et qui sont ici à New York », a déclaré Malu par SMS.

Theresa Cardinal Brown, conseillère politique principale au Bipartisan Policy Center de Washington, a déclaré qu’il faudrait peut-être encore du temps pour que les nouvelles des changements aux frontières parviennent à ceux qui se dirigent déjà vers le nord.

« C’est encore un développement relativement récent », a déclaré Brown lors d’un entretien téléphonique. L’espoir, tant pour le Canada que pour les États-Unis, est que cela découragera les demandeurs d’asile de rechercher des voies de migration irrégulières, comme Roxham, ou des régions plus éloignées de l’autre côté de la frontière, a-t-elle déclaré.

Les critiques ont répliqué que cela ne ferait que le contraire, mais Brown dit que l’objectif est de provoquer une réduction majeure de ces chiffres.

Roxham Road est près de l’autoroute 15 à Québec, qui se transforme en Interstate 87 à New York en direction de Plattsburgh, à 100 kilomètres au sud de Montréal. (Verity Stevenson/CBC)

Elle dit que la politique – ainsi que des politiques américaines similaires stoppant efficacement les demandeurs d’asile dans d’autres pays, comme le Mexique à la frontière sud des États-Unis – sont apparues en réponse à des systèmes d’immigration débordés.

« De manière bureaucratique, étendre les systèmes gouvernementaux comme ça, cela prend du temps », a déclaré Brown.

Stéphanie Valois, avocate spécialisée en immigration basée à Montréal et présidente de l’Association des avocats spécialisés en droit de l’immigration du Québec, estime que l’amélioration du système d’immigration du Canada est une question de volonté politique.

Le nombre croissant de demandeurs d’asile traversant à Roxham a été qualifié de fardeau pour le Québec. Le groupe de Valois et d’autres ont déclaré que l’abolition de la STCA et le fait de permettre aux demandeurs d’asile de demander l’asile aux points officiels signifieraient une répartition naturelle de leur nombre à travers la frontière terrestre est-ouest.

Melissa Claisse, coordonnatrice des communications pour Welcome Collective à Montréal, une organisation qui aide les demandeurs d’asile à s’installer dans la ville, dit que les clients sont découragés par la nouvelle entente et que plusieurs membres de la famille qui étaient en route pour le Canada ont du mal à déterminer si leurs proches sont éligibles aux exemptions.

« Il est très difficile pour nous de donner de bons conseils à nos clients sur ce qu’ils peuvent dire aux membres de leur famille, car la politique a été annoncée sans vraiment de détails ni de directives sur la manière dont elle sera appliquée à la frontière », a déclaré Claisse. .

« Il n’y a aucune différence entre eux et les gens qui sont arrivés un peu plus tard et qui ont été refoulés. Et nous voyons à quel point ils ont souffert et ont profité de trouver la sécurité au Canada. »