Elton John a rendu hommage à feu la reine Elizabeth II lors de son dernier spectacle à Toronto jeudi, la qualifiant de présence « inspirante » dans sa vie.

“Elle a mené le pays à travers certains de nos moments les plus grands et les plus sombres avec grâce et décence et une véritable chaleur”, a déclaré le chanteur britannique à mi-chemin de son concert.

“Je suis content qu’elle soit en paix et je suis contente qu’elle soit au repos. Elle a servi et elle a travaillé très dur.

Plus tôt dans la journée, le palais de Buckingham a annoncé que la reine était décédée à 96 ans. Elle était la monarque britannique la plus ancienne et chef d’État canadien.

“Nous célébrons sa vie ce soir avec de la musique”, a déclaré John à la foule en liesse alors qu’il entamait une performance de son morceau de 1974 “Don’t Let the Sun Go Down on Me”.

Le musicien de 75 ans a de nombreux liens avec la famille royale.

En 1988, il a été fait chevalier par la reine pour ses contributions à la musique et aux organisations caritatives.

Il s’est également produit lors de nombreux événements pour la famille royale, notamment les funérailles de Diana, princesse de Galles en 1997, où il a chanté une version réécrite de sa chanson de 1973 “Candle in the Wind”.

Le concert de John à Toronto était le deuxième de deux soirs au Rogers Centre et faisait partie de Farewell Yellow Brick Road, présenté comme sa dernière tournée.

Il jouera deux autres dates canadiennes les 21 et 22 octobre à Vancouver avant de finalement se rendre en Europe pour des spectacles jusqu’à la mi-2023.

John a ouvert son concert vêtu d’un costume noir avec une garniture ornée de bijoux et une paire de lunettes roses assorties. Perdant peu de temps, il s’est glissé derrière son piano à queue pour commencer.

« C’est mon dernier concert à Toronto, alors je dois le rendre spécial », a-t-il déclaré. “Nous aurons le meilleur temps.”

À partir de là, ce fut une nuit de chansons familières, y compris une série régulière de ses classiques, “Tiny Dancer”, “Rocket Man” et “Levon” parmi eux. Après chacun, il s’est levé de son banc pour recevoir les applaudissements tonitruants de la foule à bras ouverts et avec un sourire à pleines dents.

Il a utilisé son rappel pour chanter “Cold Heart”, le succès mondial incontournable qui l’a propulsé, ainsi que la chanteuse pop Dua Lipa, au sommet des charts canadiens plus tôt cette année.

“Cold Heart”, qui mélange plusieurs des plus anciens succès de John avec un rythme électronique du remixeur Pnau, l’a laissé dans la position inhabituelle d’être assis derrière son piano sans en jouer. Il a décidé d’applaudir au rythme en chantant les couplets et a encouragé la foule à se joindre à lui.

John a dispersé l’émission avec des références à ses relations canadiennes, soulignant qu’il prévoyait de déjeuner avec l’un de ses anciens copains d’école qui vit maintenant à Toronto.

Il a pris un moment pour remercier son mari né à Toronto, David Furnish, avec qui il a deux enfants, mentionnant fièrement que les deux enfants ont des passeports canadiens.

Et il a assuré à tout le monde que ce serait vraiment sa dernière tournée, disant qu’il “avait assez d’applaudissements dans ma vie”.

«Je veux être avec ma famille, venir à Toronto et ne pas avoir à travailler», a-t-il déclaré.

En clôturant le spectacle, John a remercié le public, soulignant plusieurs fans dans des tenues élaborées inspirées d’Elton, dont un dans un body qui rappelle le diable ailé de son biopic “Rocketman” de 2019 et un autre dans un uniforme de baseball à paillettes.

“Je ne vais pas t’oublier car je reviendrai”, a-t-il ajouté. “Je ne jouerai plus.”

—David Friend, La Presse canadienne

