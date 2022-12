Elle a travaillé pour Twitter. Puis elle a tweeté à Elon Musk.

“Votre comportement récent a violé la politique de l’entreprise”, indique l’e-mail, selon Mme Solomon. Elle s’est tournée vers son mari et a dit, comme elle l’a rappelé dans une récente interview, “Je suppose que je ne travaille plus ici.”

Cela ressemblait à un après-midi de novembre ordinaire, ou aussi ordinaire que cela puisse être pour quelqu’un travaillant chez Twitter sous son nouveau propriétaire mercuriel, Elon Musk. Mme Solomon a commandé un café au lait pour elle-même et un café filtre à la crème pour son mari. Puis elle et Bosworth sont rentrés chez eux.

Avec cela, Mme Solomon faisait partie d’un petit nombre d’employés de l’industrie des médias qui ont perdu leur emploi cette année après avoir utilisé Twitter pour s’attaquer aux institutions où ils travaillaient. Dans le cas de Mme Solomon, elle a directement défié son patron dans une série de tweets. Elle a dit qu’elle ne savait pas si ces tweets lui avaient fait perdre son emploi ou si elle n’était que l’une des quelque 3 700 employés de Twitter qui ont été licenciés peu de temps après que M. Musk a pris possession de l’entreprise en octobre.

Lorsque Mme Solomon grandissait à l’extérieur de Coeur d’Alene, dans l’Idaho, elle n’aurait jamais imaginé qu’elle finirait par travailler dans une entreprise de renom, et encore moins avec un multimilliardaire, a-t-elle déclaré. Même lorsqu’elle étudiait l’informatique et les mathématiques à l’Université de l’Idaho, elle pensait qu’elle resterait dans son pays d’origine pour de bon, a-t-elle déclaré. Mais ensuite, une amie a décroché un emploi dans une entreprise de technologie à San Francisco et lui a suggéré de chercher du travail là-bas. Mme Solomon a été embauchée par une start-up de la Bay Area et a rapidement occupé un poste d’ingénieur logiciel chez Medium. En décembre 2018, elle a commencé à travailler chez Twitter.

Elle a rejoint le soi-disant groupe de services de base, qui supervise l’infrastructure numérique de la plateforme. Sa spécialité était GraphQL, un langage de requête au cœur de l’interface de programmation d’applications de Twitter. Après un certain temps, Mme Solomon représentait Twitter lors d’événements et de conférences, a-t-elle déclaré. “J’ai commencé à parler beaucoup en public”, a-t-elle déclaré.

En octobre 2020, elle et son mari, Mike Solomon, qui travaillaient également sur Twitter, ont obtenu l’autorisation de travailler à distance et ont déménagé à Portland depuis San Francisco. Plus tôt cette année, dit-elle, elle a été promue au poste de gestionnaire, un rôle qui l’a mise en charge d’environ 10 ingénieurs. “J’ai eu beaucoup d’opportunités de grandir”, a déclaré Mme Solomon.

Elle aimait la culture d’entreprise de l’entreprise. “Twitter a toujours été une question d’expression ouverte”, a-t-elle déclaré. « En interne, nous avons toujours été très loquaces. Si vous avez quelque chose à dire, vous n’avez jamais eu à vous soucier des répercussions.