Elle a travaillé pour Twitter. Puis elle a tweeté à Elon Musk.

Début novembre, les quelque 7 500 employés de Twitter ont reçu un e-mail laconique d’une adresse générique : “Dans un effort pour placer Twitter sur une voie saine, nous allons passer par le processus difficile de réduction de notre main-d’œuvre mondiale.” La note était signée “Twitter”. Le 3 novembre, certaines personnes de l’entreprise ont reçu des courriels indiquant qu’elles seraient licenciées le lendemain.

Cette nuit-là, Mme Solomon, son mari et quelques collègues se sont rendus au Dots Cafe Portland, un salon de Clinton Street. Les téléphones étaient sur la table, face vers le haut, a-t-elle dit. Pendant que les amis de travail parlaient, ils tapotaient sur leur téléphone, participant à des discussions sur l’application Signal avec des collègues à Londres, Seattle et San Francisco. Des messages comme “J’ai été touché” volaient sur les écrans, se souvient Mme Solomon. “Vous voyiez vos collègues tomber comme des mouches”, a-t-elle déclaré.

Le lendemain après-midi, son équipe d’environ 10 ingénieurs a été réduite à quatre. Mme Solomon et son mari avaient survécu à la série de licenciements. La semaine suivante, se souvient-elle, elle a attendu de nouvelles directives de M. Musk ou de la nouvelle équipe de direction. Rien n’est venu, a-t-elle dit, à l’exception d’un e-mail alertant les employés que le travail à distance ne serait plus autorisé, à quelques exceptions près.

De nombreux employés ont pris connaissance des priorités de M. Musk en regardant son fil Twitter, où il a fréquemment publié des informations sur les activités de l’entreprise à ses plus de 100 millions de followers. Le 5 novembre, il s’est plaint de la fonction de recherche de la plateforme : «Chercher dans Twitter me rappelle Infoseek en 1998 ! Cela s’améliorera également beaucoup plus rapidement », a-t-il écrit. Le même jour, il a tweeté : « Twitter va bientôt ajouter possibilité de joindre du texte long aux tweets, mettant fin à l’absurdité des captures d’écran du bloc-notes.

C’était plus que ce que Mme Solomon et nombre de ses collègues avaient entendu en interne. «Silence radio», dit-elle. Elle a commencé à exprimer sa frustration sur Twitter.

L’un de ses premiers tweets dans cette veine est venu le 6 novembre, peu de temps après que M. Musk a annoncé une nouvelle règle pour les utilisateurs de Twitter dans un tweet : «Tout tout changement de nom entraînera une perte temporaire de la coche vérifiée », a-t-il écrit. Il avait posté ce message après que de nombreuses personnes sur Twitter aient changé leurs noms en variantes du nom de M. Musk, la plupart se moquant.