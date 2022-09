“Elle a toujours été ma reine”: les habitants du Nord se souviennent de la touche personnelle de la reine Elizabeth

Alors que les condoléances affluent du monde entier pour marquer le décès de la reine Elizabeth, certains habitants du Nord se souviennent des moments qu’ils ont passés avec elle – des interactions apparemment mineures qui ont eu un impact important sur leur vie.

Monarque britannique au règne le plus long, la reine Elizabeth est décédée jeudi après-midi. Elle avait 96 ans.

Joy Suluk d’Arviat, au Nunavut, a rappelé jeudi comment elle avait vu pour la première fois une photo de la reine lorsqu’elle était enfant en 1963. Elle a alors décidé de la rencontrer un jour.

Ce jour est venu des décennies plus tard, en 1994, lorsque la reine Elizabeth a fait escale à Rankin Inlet.

En tant qu’artisane, Suluk s’est envolée d’Arviat pour exposer son artisanat lors de la visite.

Sa couture a tellement impressionné la reine que le groupe royal a acheté une courtepointe et des coussins que Suluk avait fabriqués.

Joy Suluk d’Arviat, au Nunavut, avec sa collection de souvenirs de la reine Elizabeth. (Kate Kyle/CBC)

Ce fut un moment magnifique pour Suluk, qui avait commencé à constituer une collection de souvenirs royaux qui n’a fait que croître au fil des années.

“J’ai été choqué… J’ai oublié comment parler [English] à ce moment-là », se souvient Suluk jeudi.

Suluk a déclaré que son cœur s’était brisé lorsqu’elle a appris le décès de la reine.

“Je l’ai toujours admirée, je l’ai respectée et j’ai suivi son règne”, a-t-elle déclaré.

“Elle a toujours été ma reine.”

La reine Elizabeth accepte des fleurs d’Anoee Belsey à Rankin Inlet en 1994. (Soumis par Bill Belsey). (Soumis par Bill Belsey)

Un moment d’humain à humain

Cathy Towtongie se souvient bien de cette visite. Towtongie faisait partie du comité d’accueil de l’aéroport.

Elle se souvient de la reine Elizabeth marchant dans l’allée et s’arrêtant devant son mari: “Elle a interrogé mon mari -” Excusez-moi, monsieur, que faites-vous ici? “”

La conversation s’est tournée vers les chiens – bien-aimés par le monarque – alors que le mari de Towtongie dirigeait des équipes de chiens.

“Il y avait cette présence majestueuse d’elle, et pourtant elle était si terre-à-terre”, a déclaré Towtongie.

“Quand nous avons commencé à parler de chiens, on pouvait dire qu’elle écoutait vraiment. … C’était d’un être humain à un être humain.”

Towtongie a de nouveau rencontré la reine en 2002, lorsque la monarque s’est rendue à Iqaluit dans le cadre de sa tournée du jubilé d’or au Canada.

“Je me suis retrouvé juste à côté de la reine et elle m’a souri, et j’ai souri en retour, parce qu’elle est humaine comme moi”, a déclaré Towtongie à CBC en inuktitut.

Towtongie, qui a conservé l’invitation de ce voyage ainsi qu’un dollar en argent avec la reine dessus, a déclaré qu’elle était attristée d’apprendre la mort du monarque.

L’invitation que Cathy Towtongie a encore de la visite de la reine Elizabeth II à Iqaluit en 2002. (Soumis par Cathy Towtongie)

Une humilité inattendue

Cette qualité terre-à-terre a également surpris Paul Okalik lorsqu’il a rencontré la reine Elizabeth à Iqaluit en 2002. Okalik était le premier ministre du Nunavut à l’époque.

“Quand elle vous parlait, elle vous parlait seule. Et elle chuchotait pour que personne d’autre n’entende sa conversation avec vous. Cela, je l’ai trouvé unique et très gracieux et respectueux”, a déclaré Okalik, notant que cela leur donnait de l’espace. parler et avoir des conversations tranquilles.

“J’en suis venu à la respecter énormément.”

Une photo de la visite au Yukon en 1959 près des laiteries Whitehorse sur la 4e avenue. (Chuck Hankins)

Au Yukon, la commissaire Angélique Bernard et le premier ministre Sandy Silver ont signé un registre de condoléances en l’honneur de la reine jeudi après-midi.

Bernard a déclaré qu’elle n’avait pas eu la chance de rencontrer la reine elle-même, mais elle se souvient de réunions où ses collègues parlaient de leurs interactions avec la reine.

“Ils étaient tous vraiment étonnés de voir à quel point elle était drôle, et c’est quelque chose qui revient, c’est à quel point elle était une blagueuse et elle faisait rire les gens”, a déclaré Bernard.

La reine Elizabeth et le prince Philip Mountbatten, duc d’Édimbourg, sont assis sur le siège arrière d’une voiture à toit ouvert à Whitehorse lors de leur tournée royale canadienne en 1959. (Rolls Press/Popperfoto/Getty Images)

Silver a déclaré que la nouvelle de la mort de la reine avait été un choc, malgré son âge.

“En tant que matriarche qui a traversé tant de générations, elle fait partie de la famille de beaucoup de Canadiens, n’est-ce pas? Je veux dire, mes grands-parents, mes parents et notre génération aussi – je pense que tout le monde est sous le choc”, a-t-il déclaré.

Dans une déclaration jeudi après-midi, le premier ministre du Nunavut, PJ Akeeagok, l’a qualifiée de « figure emblématique ».

“Bien que la relation entre les Inuits et la Couronne n’ait pas toujours été facile, Sa Majesté a longtemps été respectée par nos aînés”, a écrit Akeeagok.

‘Souvenirs’

Dans une déclaration sur Facebook, le grand chef du Conseil tribal des Gwich’in, Ken Kyikavichik, a déclaré que de nombreux aînés et familles ont de “bons souvenirs” d’avoir rencontré la reine Elizabeth lors de sa visite dans la région du delta de Beaufort des Territoires du Nord-Ouest en 1970.

« La reine Elizabeth II était tenue en très haute estime parmi les Gwich’in. Il était courant que Sa Majesté reconnaisse les jalons de notre peuple, tels que des anniversaires importants et des réalisations notables », a écrit Kyikavichik.

Il a exprimé “une profonde tristesse” à sa mort.

Avec le décès de la reine Elizabeth, Charles est le nouveau roi. Le roi Charles III a visité les Territoires du Nord-Ouest l’été dernier avec un voyage de six heures à Yellowknife et Dettah.

Le prince Charles et Camilla, duchesse de Cornouailles, reçoivent un bouquet de Sahaiʔa May Talbot, élève de l’école K’alemi Dene, à l’aéroport de Yellowknife. Le couple royal a visité Yellowknife et Dettah, dans les Territoires du Nord-Ouest, le 19 mai dans le cadre du jubilé de platine de la reine. (Evan Mitsui/CBC)

Le chef de Dettah, Ed Sangris, s’est souvenu d’avoir rencontré la reine Elizabeth dans son enfance, lorsque son père était chef. Ils lui ont serré la main.

Lorsque le roi Charles a visité Dettah en mai, ils ont organisé une cérémonie d’alimentation du feu et une démonstration de jeux de mains et de danses du tambour.

Ce matin, alors que Sangris alimentait le feu, il a dit avoir demandé aux gens de garder la reine Elizabeth dans leurs prières.

“Elle était si élégante et si attentionnée. Je me sens triste”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il espérait que la famille royale traverserait rapidement son chagrin.