Elle a survécu au tremblement de terre meurtrier en Turquie, mais 4 mois plus tard, trouver l’espoir est « difficile »

Il a fallu 4 jours et demi à Özlem Ayna pour être libérée après qu’un tremblement de terre dévastateur l’ait laissée coincée entre ses meubles et l’épave en béton de son immeuble de cinq étages à Adiyaman, en Turquie.

Mais trois mois plus tard, elle se sent encore fréquemment prise au piège et sort à peine de l’hôpital.

« Parfois, surtout à l’intérieur, j’ai l’impression de ne pas pouvoir respirer », a-t-elle déclaré. « Il y a une sensation d’étouffement. »

Ayna, 37 ans, s’est entretenue avec CBC News le 10 mai près d’un hôpital d’Istanbul où elle a reçu des soins médicaux pour ses blessures causées par le tremblement de terre et la dépression qui a suivi.

La visite de 45 minutes n’était que la deuxième fois qu’Ayna sortait de l’hôpital depuis le 10 février.

La première fois, c’était quelques jours seulement avant son entrevue avec CBC. Elle est allée dans un magasin pour acheter des vêtements parce qu’elle avait perdu tous ses biens dans le tremblement de terre, mais lorsqu’elle est entrée dans le petit vestiaire, elle a dit qu’elle avait eu une crise de panique et qu’elle était partie immédiatement.

Ayna dit que les médecins ont d’abord pensé que les blessures à la tête étaient superficielles, mais après avoir consulté un spécialiste à Istanbul, elle a eu besoin de plusieurs interventions chirurgicales et greffes de peau. (Corinne Seminoff/Radio-Canada)

« C’est bien d’avoir été secourue sous les décombres… mais parfois je me sens si épuisée. Je me sens si indifférente », a-t-elle dit en larmes.

Peu de survivants

Ayna a déclaré qu’elle était l’une des trois personnes sauvées des trois premiers étages de son immeuble, qui s’est effondré juste après 4 heures du matin le 6 février lors d’un tremblement de terre de magnitude 7,8 – le premier des deux à frapper le sud-est de la Turquie et la Syrie sur une période de six ans. période d’heure.

Plus de 50 000 personnes ont été tuées, selon les autorités, et trois millions de personnes ont été déplacés lorsque des bâtiments se sont effondrés ou ont été gravement endommagés.

Ayna a déclaré à CBC qu’elle s’était réveillée dans sa chambre en s’effondrant autour d’elle et qu’elle était restée coincée entre les débris, frissonnant pendant quatre jours sans nourriture ni eau jusqu’à ce qu’elle entende le bruit des sauveteurs à la recherche de survivants.

Après que les équipages aient réalisé qu’elle était vivante dans les décombres, ils ont passé plusieurs heures à essayer de l’extraire délicatement de dessous des dalles de béton. Ils ont été aidés par un groupe de 10 membres équipe de recherche et de sauvetage de Burnaby, en Colombie-Britannique

CBC News était sur le site du sauvetage et a rendu compte en direct de l’opération risquée. Parmi le béton et les barres d’armature torsadées qui recouvraient le sol, l’équipe de presse a remarqué une boîte rose en forme de cœur avec le nom Özlem inscrit dessus.

Des pompiers avec une équipe de recherche et de sauvetage de Burnaby, en Colombie-Britannique, se tiennent devant l’immeuble d’appartements effondré d’Ayna le 10 février. (Briar Stewart/CBC)

Il a été utilisé par les équipages de survivants qui tentaient de sauver, mais ils ne connaissaient pas encore son nom.

Quand Ayna a finalement été libérée du bâtiment, placée sur une civière et placée dans une ambulance en attente, les équipes de secours et la foule qui s’étaient rassemblées pour regarder étaient en liesse.

Deux jours après son sauvetage, CBC a rencontré Ayna dans un hôpital de Diyarbakir, en Turquie – l’un des trois où elle a été admise ces derniers mois.

Chirurgies multiples

À l’époque, les médecins ont déclaré que ses reins étaient endommagés par une grave déshydratation et que si elle avait été piégée ne serait-ce que quelques heures de plus, elle n’aurait peut-être pas survécu.

Elle et sa mère, Gülten Ayna, ont dit à quel point elles étaient reconnaissantes que les sauveteurs l’aient trouvée quand ils l’ont fait.

Ayna est allongée dans un lit d’hôpital à Diyarkbakir, en Turquie, le 12 février. Sa mère, Gülten Ayna, est partie, ne croyait pas que sa fille était en vie jusqu’à ce qu’elle la voie dans l’unité de soins intensifs. (Corinne Seminoff/Radio-Canada)

Ayna avait des coupures et des ecchymoses, y compris des blessures au cuir chevelu, qui ont fini par nécessiter beaucoup plus de soins médicaux.

Après avoir consulté un spécialiste à Istanbul, les médecins ont réalisé que les coupures étaient plus profondes qu’on ne le pensait à l’origine et elle a subi une douzaine d’opérations chirurgicales et de greffes de peau.

Quand Ayna a parlé avec CBC News, elle portait une casquette de baseball rose, dissimulant les couches de bandages enroulées autour de sa tête.

REGARDER | Avoir du mal à espérer : Un survivant du tremblement de terre peine à retrouver l’espoir Özlem Ayna a rarement quitté l’hôpital depuis qu’elle a été sauvée des décombres de son immeuble effondré en février.

Elle avait vu un psychiatre et mis un antidépresseur, mais a déclaré que cela lui avait donné la nausée.

« Parfois, je pense que je devrais avoir de l’espoir, mais c’est très difficile pour moi. Peut-être que si je commençais une nouvelle vie quelque part, cela pourrait être plus facile pour moi », a-t-elle déclaré.

Ayna, qui a travaillé comme institutrice dans la ville d’Adiyman, n’a pas l’intention d’y retourner pour y vivre, mais y est retournée le 14 mai pour voter aux élections présidentielles et parlementaires du pays.

Avant de faire le voyage, elle a dit à CBC qu’elle craignait de partir, mais qu’elle voulait affronter « la vérité ».

« D’un côté, c’est la ville dans laquelle j’ai travaillé pendant neuf ans et j’ai des souvenirs. En même temps, c’est la ville où j’ai passé le pire moment de ma vie. »

Ayna est assise dans un café près de l’hôpital où elle séjourne à Istanbul. Sur la table devant elle se trouvent une photo et un message que CBC News a transmis de la part de l’équipe de recherche et de sauvetage de Burnaby, en Colombie-Britannique, qui l’a aidée à sortir des décombres de son immeuble. (Briar Stewart/CBC)

Malgré son traumatisme évident, Ayna espère que déménager dans une nouvelle ville et recommencer à enseigner à l’automne lui donnera un nouveau départ.

Alors que sa visite avec CBC se terminait et qu’elle se préparait à retourner à l’hôpital pour un autre rendez-vous, l’équipage a transmis une trousse de soins de l’équipe de recherche et de sauvetage de Burnaby.

Il comprenait une photo de l’équipage devant son immeuble juste après le sauvetage et un message écrit en anglais et en turc qui disait en partie que l’équipe admirait sa « force et sa résilience » et espérait son prompt rétablissement.