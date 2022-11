Elle a surtout caché son âge à l’U de T. Maintenant, cette jeune de 18 ans a une maîtrise

Lorsque la plupart des filles approchent de leur 18e anniversaire, elles peuvent avoir un prochain diplôme d’études secondaires en tête, mais Isabel Jewell s’attendait à une cérémonie très différente – la convocation de son maître.

Jewell et sa sœur aînée Sophia ont toutes deux obtenu cette semaine une maîtrise en langues et littératures slaves de l’Université de Toronto. C’était le point culminant d’un voyage qui a commencé avec des diplômes de premier cycle à l’Université de l’Alberta alors qu’ils n’avaient que 12 et 14 ans.

Les sœurs ont caché leur âge à la plupart de leurs camarades de classe et professeurs, mais ont parlé à CBC Toronto cette semaine.

“D’une certaine manière, cela n’a pas vraiment fait de différence pour moi parce que je le faisais juste avec ma sœur et nous étions ensemble tout le temps”, a déclaré Isabel Jewel, qui vient d’avoir 18 ans.

“Mais quand nous le disions à nos camarades de classe, ils trouvaient ça vraiment, vraiment bizarre. Ils étaient un peu choqués. Alors nous avons arrêté de le dire aux gens.”

Sophia Jewell a commencé l’aventure pour le couple.

Sophia Jewell à 19 ans et Isabel Jewell à 16 ans à l’obtention de leur diplôme de l’Université de l’Alberta. (Envoyé par : Mena Jewell)

“Au départ, c’était juste à cause des langues. Je voulais vraiment apprendre des langues, mais notre famille ne parle pas polonais, ne parle pas ukrainien, alors j’ai pensé qu’on pourrait peut-être les emmener à l’université”, a-t-elle déclaré.

Sophia, qui avait été scolarisée à la maison jusque-là, a pu s’inscrire à un cours de langue à l’Université de l’Alberta à Edmonton, où vivait la famille.

Dès qu’elle a commencé, elle a adoré, apportant son enthousiasme à sa famille, en particulier à Isabel.

“J’étais à mi-chemin de mon premier cours, puis un soir, nous étions assis tard à parler de ce que c’était et j’ai dit:” Hé, j’ai cette idée folle “”, se souvient Sophia.

‘”Et si je t’apprenais tout sur mon premier cours et que tu pouvais me rejoindre dans la seconde moitié du cours de langue?”, A-t-elle dit à sa sœur cadette.

C’est «étonnant» que les sœurs soient si jeunes, dit le professeur

Sa mère, Mena Jewell, qui a scolarisé ses filles à la maison, dit que Sophia obtenait les meilleures notes, “mais le principal était qu’elle était vraiment heureuse”.

Et quand Sophia a eu l’idée d’amener Isabel à l’école avec elle, Mena dit qu’elle lui a donné sa bénédiction.

Peu de temps après, les deux filles poursuivaient un diplôme de premier cycle en langues modernes et études culturelles.

La famille Jewell à l’Université de Toronto pour la semaine de collation des grades célébrant l’obtention d’une maîtrise par Sophia et Isabel. (Paul Borkwood/CBC)

Le professeur qui a enseigné leur cours sur les penseurs russes à l’Université de Toronto, Allan Smith, dit qu’il pensait qu’ils étaient peut-être un peu plus jeunes que la majorité de ses étudiants. Il a été choqué lorsque CBC Toronto lui a dit à quel point les sœurs étaient vraiment plus jeunes.

“C’est incroyable, honnêtement, qu’ils soient encore adolescents”, a-t-il dit en riant. Il note qu’ils ont tous deux écrit des articles intéressants et apporté des contributions significatives en classe.

Isabel et Sophia disent qu’elles prennent leur temps pour déterminer ce qu’elles aimeraient poursuivre ensuite.

Isabel dit que les gens supposent parfois qu’elle et ses sœurs doivent toutes les deux être des génies. Mais elle ne pense pas nécessairement que c’est ainsi qu’ils ont obtenu leur succès.

“Ce n’est pas cette idée d’être un prodige ou quelque chose comme ça, mais être prêt à faire le travail acharné, s’investir dans cela et apprendre à travailler ensemble”, a-t-elle déclaré.

L’université n’a pas pu confirmer si Isabel est sa plus jeune diplômée de maîtrise.

Mais record ou pas, son succès a fourni une certaine inspiration.

Rosalina Jewell, 14 ans, a répondu : « Ouais, probablement », lorsque CBC News lui a demandé si elle suivrait les traces universitaires de ses sœurs aînées.