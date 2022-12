Elle a retiré son condo d’Airbnb lorsque le Québec a changé sa loi. Elle a quand même écopé d’une amende de 3 750 $

Jusqu’à il y a trois ans, la Montréalaise Ashley Werhun louait occasionnellement le condo qu’elle partage avec son fiancé sur Airbnb lorsqu’ils étaient à l’extérieur de la ville.

En 2019, le gouvernement du Québec a durci les règles pour les locations à court terme, et Werhun a alors décidé d’arrêter de louer sa propriété. Elle ne l’a pas loué depuis.

Mais en 2021, après une visite de week-end de la fête des pères de son beau-père, Revenu Québec a infligé une amende de 3 750 $ à Werhun pour avoir une liste pour un Airbnb non enregistré.

Elle a reçu un avis d’amende quelques mois plus tard par la poste. La lettre de Revenu Québec indiquait qu’il semblait qu’elle avait eu un visiteur le week-end de la fête des Pères et que les inspecteurs avaient par la suite découvert sa liste Airbnb en ligne.

La lettre comprenait également des photographies que les inspecteurs avaient prises de sa résidence à son insu quelques semaines après la visite de son beau-père.

Lorsque Revenu Québec a avisé Ashley Werhun de son amende, ils lui ont envoyé une lettre qui comprenait des photos que les inspecteurs avaient prises de sa propriété. (Nouvelles de Radio-Canada)

Werhun ne sait pas comment Revenu Québec a été informé de la visite de son beau-père (elle pense qu’il est possible qu’un voisin involontaire ait déposé une plainte), mais c’est cette visite qui a incité Revenu Québec à faire un suivi.

Même si son père n’était pas un invité payant et qu’elle l’a expliqué à Revenu Québec, elle était quand même condamnée à une amende.

“Peu importe si vous l’avez réellement loué, peu importe si vous n’avez gagné aucun dollar”, a déclaré Werhun à CBC lors d’une entrevue au palais de justice de Montréal lundi.

Son histoire met en lumière la frustration de nombreux hôtes Airbnb qui se sentent injustement ciblés depuis que le Québec a durci les règles.

Les amendes commencent à 3 750 $

Le changement de règle qui a provoqué une telle consternation est intervenu en 2019.

C’est alors que les Québécois qui louaient leur maison à court terme (moins de 31 jours) devaient obtenir un numéro d’enregistrement par l’intermédiaire de la province au coût de 50 $.

Ce numéro doit figurer sur toute publicité, contrat ou site Web lié à l’unité locative.

La province a mis du temps à commencer à appliquer la loi, mais a commencé à renforcer l’application en 2021 après avoir embauché plus d’inspecteurs. Revenu Québec a également cessé de donner des avertissements, passant plutôt directement aux amendes.

L’amende pour une personne qui omet d’afficher correctement son numéro d’immatriculation est de 3 750 $, frais administratifs compris. Si deux personnes sont répertoriées comme propriétaires, chaque personne est condamnée à une amende de ce montant.

Le changement a été lucratif pour Revenu Québec, avec un peu moins de 3 millions de dollars d’amendes imposées au cours des 10 premiers mois de cette année seulement.

La ministre du Tourisme, Caroline Proulx, a annoncé des règles plus strictes pour les locations à court terme en 2019. (Sylvain Roy Roussel/CBC)

Les hôtes avec d’anciennes annonces sont toujours passibles d’amendes

Là où Werhun a peut-être mal tourné, c’est dans la façon dont elle a changé le statut de son annonce Airbnb lorsqu’elle a cessé de louer.

Elle dit qu’elle a “non répertorié” son annonce en ligne, ce qui signifie qu’elle a été supprimée des résultats de recherche par Airbnb. Personne ne pouvait le réserver tant qu’elle n’avait pas réactivé l’annonce. Elle a dit qu’elle avait bloqué des rendez-vous pendant deux ans.

Mais les inspecteurs de Revenu Québec ont quand même pu trouver des traces de son inscription en ligne, et si une inscription apparaît sans numéro d’enregistrement inclus, une amende est automatiquement imposée. Peu importe si vous n’êtes pas locataire.

Airbnb propose plusieurs options pour le statut de ses annonces, de la mise en veille à la désinscription en passant par la désactivation et la suppression d’un compte. En juillet, après avoir reçu l’amende, Werhun a définitivement désactivé son compte.

Airbnb a refusé de commenter le cas de Werhun en raison de politiques de confidentialité. Un porte-parole a déclaré à CBC dans un e-mail qu’Airbnb encourageait activement les hôtes à se conformer aux réglementations en vigueur.

Werhun a déclaré que Revenu Québec punit clairement les personnes qui n’ont jamais eu l’intention d’enfreindre la loi et qui n’ont jamais réalisé qu’elles enfreignaient la loi.

“De nombreux citoyens sont condamnés à une amende pour avoir d’anciennes listes. Ainsi, même si une liste était en 2005 ou 2010, s’ils n’ont pas entièrement confirmé et supprimé toutes les données du compte, qui vit toujours quelque part sur Internet, à l’insu de eux », a déclaré Werhun.

“Si un citoyen a une liste d’il y a 10 ans dont il n’était même pas au courant, et qu’il a clairement montré qu’il n’essayait pas d’échapper à la loi, alors ce n’est pas la personne auprès de laquelle vous devriez rechercher vos revenus, ” dit-elle.

Le Médiateur déclare que le message du gouvernement est “déroutant”

Werhun n’est pas le seul à être frustré. Un groupe Facebook dédié exclusivement aux plaintes concernant les amendes de Revenu Québec pour les locations à court terme compte plus de 300 membres.

Et en mai, le bureau de l’ombudsman du Québec a rédigé une note de service après avoir reçu plusieurs plaintes concernant des amendes perçues comme injustes.

L’ombudsman a conclu que la province aurait dû mieux expliquer ses nouvelles règles.

“Le médiateur a identifié plusieurs écarts entre les règles en vigueur et les informations disponibles, écarts qui pourraient semer la confusion chez les citoyens”, indique le rapport.

L’ombudsman a donné l’exemple d’un guide en ligne — et des publicités du gouvernement du Québec diffusées de 2013 à 2018 — qui indiquaient qu’il était obligatoire d’avoir un certificat pour une annonce Airbnb.

Ensuite, un nouveau guide en ligne et un communiqué de presse du bureau du ministre du tourisme ont été publiés en 2018 et suggéraient que le certificat était facultatif si vous inscriviez votre résidence principale.

Les règles ont changé en 2019, mais le ministère n’a mis à jour son guide en ligne qu’en 2021, de sorte que certaines personnes ayant consulté le guide de bonne foi auraient pu être amenées à croire qu’un certificat était facultatif, ce qui n’a pas été le cas.

L’ombudsman a également constaté que lorsque les gens utilisaient des moteurs de recherche en ligne pour essayer de vérifier les règles, ils étaient souvent redirigés vers le communiqué de presse ministériel de 2018, qui n’était plus exact non plus.

Et le médiateur a noté qu’en juillet 2021, Airbnb sur son site Web indiquait toujours que le certificat était facultatif.

Cette carte du groupe de surveillance indépendant Inside Airbnb suggère que plus de 95 % des annonces Airbnb à Montréal à la fin de 2021 n’étaient pas autorisées. (À l’intérieur d’Airbnb)

« À la lumière des problèmes identifiés, le Protecteur du citoyen tient à souligner l’importance que les guides requis soient rendus disponibles rapidement sur le site Internet du gouvernement, et que le ministère s’assure que toute information désuète est supprimée », recommande la note de service.

Un porte-parole du ministère du Tourisme du Québec, Jean-Manuel Téotonio, a déclaré à CBC dans un courriel que le communiqué de presse obsolète et les informations erronées du guide en ligne avaient été supprimés.

Téotonio a déclaré que la stratégie de communication du ministère lors de la modification de la loi comprenait des communiqués de presse, des publications sur les réseaux sociaux et des notes sur les sites Web du gouvernement.

“Des partenaires clés de l’industrie et du personnel du ministère, qui sont en contact étroit avec les acteurs du secteur de l’hébergement touristique, ont également servi de relais”, a déclaré Téotonio.

Mais le rapport de l’ombudsman suggère que ce n’est probablement pas suffisant.

“Cette information sera dirigée vers ceux qui suivent déjà ces organisations sur les réseaux sociaux, ce qui n’est pas forcément le cas des citoyens qui envisagent de proposer leur résidence à la location”, indique le rapport.

Pourquoi pas un avertissement ?

Werhun a déclaré qu’étant donné cette confusion et le manque de clarté des règles, Revenu Québec devrait toujours donner des avertissements au lieu d’imposer instantanément des amendes aux gens.

“Je pense qu’un avertissement serait formidable pour eux de dire:” Hé, on dirait que vous avez une propriété non répertoriée. Avez-vous des intentions? Il y a une nouvelle loi “, a déclaré Werhun.

Elle a noté dans son cas, au lieu d’un avertissement, que quelques semaines après la visite de son beau-père, des inspecteurs de Revenu Québec sont venus chez elle et ont pénétré sur sa propriété pour prendre des photos. Des copies de ces photos lui ont été envoyées lorsqu’elle a été informée de l’amende.

“Ils auraient pu frapper à notre porte pour dire:” Hé, on dirait que vous avez un visiteur “, et j’aurais dit:” Non, c’est mon beau-père “”, a déclaré Werhun.

“Cela aurait été un peu plus civil”, a-t-elle déclaré.

Mylène Gagnon, porte-parole de Revenu Québec, a répondu à CBC dans un courriel.

“Certaines omissions ou actions d’un exploitant d’établissement d’hébergement touristique constituent des infractions passibles d’amendes”, a déclaré M. Gagnon.

« Revenu Québec s’assure du respect des règles et obligations fiscales en procédant à des inspections dans le secteur touristique », a-t-elle précisé.

L’ombudsman du Québec souligne que dans d’autres juridictions, les plateformes en ligne risquent également des amendes si une inscription apparaît sans numéro d’enregistrement. (John MacDougall/Getty Images)

Plateformes en ligne et responsabilité

L’ombudsman a également laissé entendre dans son rapport que Revenu Québec ciblait peut-être les mauvaises personnes.

Le médiateur a déclaré que les plateformes d’hébergement telles qu’Airbnb devraient faire partie de la solution, soulignant la loi en France et dans de nombreuses autres juridictions, où non seulement les citoyens mais aussi les plateformes elles-mêmes sont condamnées à une amende si les annonces apparaissent en ligne sans numéro d’enregistrement.

“Imputer toute responsabilité à la personne qui exploite un hébergement touristique ne contribue pas à réduire le nombre de non-conformités générées par l’ignorance de la loi”, indique le rapport du médiateur.

Les recommandations du médiateur visent à réduire le nombre d’inscriptions non conformes, notamment celles appartenant à “des citoyens de bonne foi mais mal informés”, conclut le rapport.

Ni le ministère du Tourisme ni Revenu Québec ne commenteront cette suggestion.

Malgré le sentiment que son amende était injuste, Werhun a accepté de la payer lors de sa comparution devant le tribunal lundi.

“Je pensais que m’absenter du travail pour assister à un procès pour cela et ce que cela ferait au niveau de stress – il vaudrait mieux simplement le payer”, a-t-elle déclaré.

“Vous finissez par payer 20 000 $ en frais d’avocat. Je ne peux pas me le permettre”, a-t-elle déclaré.