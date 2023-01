Elle a rejoint les protestations des femmes contre les talibans en Afghanistan. Maintenant, elle veut que le Royaume-Uni l’accueille.

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

Le 15 août 2021, les talibans sont arrivés au pouvoir en Afghanistan. Deux jours plus tard, Behishta rejoint le mouvement pour leur résister.

Journaliste de télévision pour la chaîne de télévision afghane Noor TV, elle avait fait carrière en s’exprimant ouvertement sur les droits des femmes et avait été critiquée pour ses opinions.

Il fut un temps en 2018 où elle décida de lancer un programme sur les tests de virginité, une pratique barbare où les femmes sont soumises à une fausse procédure médicale pour déterminer leur virginité. Ses détracteurs ont téléphoné pour se plaindre qu’un tel sujet était discuté dans un pays islamique.

Ou l’époque où elle dirigeait un institut civil à Panjshir, une province du nord-est de l’Afghanistan, qui rassemblait des jeunes pour discuter des livres qu’ils lisaient. Ses détracteurs l’ont dénoncée comme incitant à la laïcité dans la région.

La fois où elle s’est mise en travers du chemin d’un membre taliban local, quand il a voulu forcer une jeune fille à se marier. La jeune fille a fui l’Afghanistan et Behishta a été tenu pour responsable.

Et il y a eu la fois où un universitaire conservateur s’est opposé à son reportage, lui disant qu’il “ne me souillerait pas les mains avec votre sang” mais qu’il préférerait que ses étudiantes fanatiques la tuent à la place.

Behishta lors d’une manifestation à Kaboul en 2021 (L’indépendant )

Lorsque les talibans sont arrivés au pouvoir, les hommes – qui autrefois n’émettaient que des menaces – avaient désormais des armes à la main et des combattants sous leur contrôle.

“Le 15 août, les talibans sont arrivés au pouvoir et le 17, les femmes ont décidé de faire quelque chose”, a-t-elle déclaré. L’indépendant par l’intermédiaire d’un traducteur.

« Nous tous qui nous sommes réunis, nous étions des défenseurs des droits humains ou des militants civils qui voulaient se battre pour les droits des femmes. Nous sommes sortis dans des vêtements colorés dans la ville. Nous voulions montrer que nous n’étions pas les femmes d’il y a 20 ans. Nous voulions que les gens nous acceptent tels que nous sommes.

«Le 3 septembre, qui était un vendredi, a été le premier jour où je suis allé aux manifestations. Puis je suis sorti les 4, 5 et 7 [September].”

Des femmes afghanes tiennent des pancartes lors d’une manifestation réclamant de meilleurs droits pour les femmes devant l’ancien ministère des Affaires féminines à Kaboul (AFP via Getty Images)

Des images de la centaine de femmes portant des banderoles et scandant des slogans à Kaboul ont fait le tour du monde. “Nous voulons que les talibans sachent qu’ils ne peuvent pas nous éliminer de la société”, a déclaré à l’époque une jeune femme, Arezo.

Mais, malgré les regards du monde, les autorités ont réagi violemment, arrêtant les femmes et en frappant au moins 10 d’entre elles lors d’une manifestation. Depuis lors, la réalité des femmes en Afghanistan s’est considérablement aggravée. Les femmes ont été empêchées d’aller à l’université, la plupart des adolescentes ne peuvent pas aller à l’école secondaire et les talibans ont interdit les travailleuses humanitaires.

“L’Afghanistan compte de nombreux jeunes esprits géniaux”, a déclaré Behishta. « La façon dont le monde perçoit l’Afghanistan en ce moment est simplement due à une coïncidence de l’histoire. Si le moment était venu, vous verriez quels jeunes esprits nous avons en Afghanistan.

Les femmes ont été interdites d’aller à l’université en Afghanistan (AFP via Getty Images)

Après les premières semaines de protestation, un membre taliban que Behishta connaissait lui a dit qu’elle devait arrêter. Craignant pour sa vie, elle savait qu’elle devrait fuir le pays. Une fois qu’elle a pu obtenir un passeport physique en février 2022, elle s’est rendue au Pakistan. Elle y est restée neuf mois avant de réussir à obtenir un visa en octobre 2022 pour se rendre dans un pays européen, où elle vit désormais dans un camp gouvernemental.

Son espoir est de construire un jour une vie au Royaume-Uni, mais ses options pour y arriver sont minces.

Lancé en août 2021, le programme gouvernemental de réinstallation des citoyens afghans (ACRS) a déclaré qu’il donnerait la priorité à “ceux qui ont soutenu les efforts du Royaume-Uni en Afghanistan et défendu des valeurs telles que la démocratie, les droits des femmes, la liberté d’expression et l’état de droit”. Il a également promis de faire venir “des personnes vulnérables, y compris des femmes et des filles à risque”.

Mais la réalité est qu’il n’y a pas de voie légale vers le Royaume-Uni pour les militantes afghanes des droits des femmes. Seules 4 personnes ont été amenées au Royaume-Uni dans le cadre de ce programme depuis la chute de Kaboul.

Nous voulions montrer que nous n’étions pas les femmes d’il y a 20 ans. Nous voulions que les gens nous acceptent tels que nous sommes

Les réfugiés afghans ne peuvent pas s’adresser directement au gouvernement britannique pour la réinstallation, mais ils doivent s’adresser au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) qui pourrait alors les envoyer n’importe où. Le HCR a déclaré qu’il aiderait principalement les réfugiés dans les pays voisins de l’Afghanistan et qu’il accorderait la priorité aux personnes à risque.

D’anciens responsables gouvernementaux ont poussé le ministère de l’Intérieur à élargir les critères pour ceux qui seront acceptés dans la troisième voie du programme ACRS, qui n’est actuellement ouvert qu’au British Council, aux entrepreneurs de GardaWorld et aux anciens élèves de Chevening.

Les candidatures sont fermées pour les premières places sur le programme, mais il sera renouvelé l’année prochaine et les militants espèrent que les femmes militantes seront prioritaires.

Le Dr Neelam Raina, de l’Université Middlesex de Londres, a déclaré : « L’ACRS a été initialement conçu pour protéger les membres les plus vulnérables de la société, y compris les médias, la presse et les défenseurs des droits civiques. Des gens qui étaient des personnalités publiques.

“Donc, la première voie a été conçue pour les bonnes personnes, mais la réalité est qu’elle a été remplie par des personnes qui étaient déjà au Royaume-Uni.”

Il est apparu en février dernier qu’environ un tiers des places disponibles dans le cadre de l’ACRS avaient été accordées à des Afghans qui avaient déjà été transférés en Grande-Bretagne lors de l’opération Pitting – l’effort d’évacuation du Royaume-Uni après la prise de contrôle des talibans en 2021.

Les forces armées britanniques travaillent avec l’armée américaine pour évacuer les civils éligibles et leurs familles hors du pays en août 2021 à Kaboul (MoD Crown Copyright via Getty Im)

Une ancienne fonctionnaire du gouvernement qui a travaillé en Afghanistan, Sarah Hearn OBE, a déclaré L’indépendant: « Pendant plus de dix ans, Behishta a été un journaliste de télévision et de radio à succès. Elle a utilisé sa position pour s’opposer à la violence des talibans contre les femmes.

« Elle a présidé le comité de défense juridique pour protéger les femmes journalistes et elle a fondé une ONG qui a aidé les journalistes à promouvoir les droits humains. Behishta a défendu les valeurs et les objectifs du Royaume-Uni dans le monde, mais quand il était temps pour elle de fuir vers la sécurité, les portes du Royaume-Uni se sont fermées.

Behistha est actuellement dans un pays européen avec un visa de visiteur d’un an et trois mois se sont déjà écoulés. S’exprimant depuis son dortoir gouvernemental, elle a déclaré qu’elle n’était pas sûre de ce qui lui arriverait ensuite.

« Le camp est destiné aux personnes qui passent par la Turquie ou la Serbie – celles qui sont amenées par des passeurs. Nous sommes les trois seules femmes à avoir un visa et un passeport et les gens nous connaissent maintenant car nous restons ici depuis longtemps. Tous les autres partent rapidement vers d’autres pays européens », a-t-elle déclaré.

« J’ai beaucoup voyagé dans mon travail avant mais malgré toutes les occasions que j’ai eues d’aller ailleurs, je suis toujours retourné dans mon pays natal. Si je n’étais pas obligé de partir, je serais toujours là. C’est juste par nécessité que j’ai dû fuir.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré : « Soutenir la réinstallation des Afghans éligibles qui peuvent être vulnérables et à risque reste une priorité absolue. Cette situation complexe nous présente des défis importants, notamment assurer un passage sûr hors du pays pour ceux qui veulent partir – et qui sont éligibles à la réinstallation au Royaume-Uni.

“Jusqu’à présent, nous avons mis en sécurité près de 23 000 personnes vulnérables, dont des milliers de personnes éligibles à nos programmes de relocalisation afghans.”