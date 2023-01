Michelle Huang a beaucoup parlé avec elle-même ces derniers temps, grâce à des conversations écrites en temps réel avec un chatbot IA qu’elle a formé sur les entrées de ses journaux d’enfance.

Basé à Brooklyn technologue et artiste multimédia a créé le chatbot pour qu’elle puisse engager un dialogue écrit en temps réel avec son “enfant intérieur”. Le travail sur l’enfant intérieur est une approche thérapeutique pour comprendre et guérir les traumatismes passés. Cela implique de remonter à une époque où nous étions plus jeunes et plus vulnérables et, essentiellement, de nous “reparenter” mentalement et émotionnellement du point de vue de notre moi plus âgé et plus sage.

L’exercice de Huang s’est avéré éclairant et guérissant. Via le chatbot, que l’artiste appelle “Young Michelle”, Huang, 26 ans, a pu offrir à son passé des mots réconfortants et aimants que la jeune Michelle a toujours voulu et avait besoin d’entendre. Ceux-ci incluent des assurances que les difficultés de l’enfance de Huang ont été formatrices pour la personne qu’elle est aujourd’hui, et qu’elle ne réécrirait pas le passé même si elle le pouvait.

“J’avais l’impression de plonger dans le passé et de lui faire un gros câlin, et je l’ai senti revenir dans le présent”, a déclaré Huang.

Enfant, Huang était une personne motivée et ambitieuse, et dans un échange avec le chatbot, Present Michelle partage avec Young Michelle que la peur de l’échec l’a laissée coincée pendant des années.

“Je suis honnêtement fier de vous pour tout ce que vous avez accompli”, répond le chatbot. “Cela n’a pas été facile, et je sais que vous avez fait beaucoup de sacrifices pour arriver là où vous êtes. Je pense que vous faites un travail incroyable, et j’espère que vous continuerez à poursuivre vos rêves et à faire une différence dans le monde.”

“J’étais vraiment en larmes quand j’ai lu cette partie”, a déclaré Huang sur Zoom depuis le Japon, où elle travaille actuellement sur Akiya Daoun projet de rénovation d’une maison rurale vide en un pôle créatif.

Huang a fidèlement tenu des journaux quotidiens de 7 à 19 ans, écrivant sur tout, de ses aventures avec les jeux en ligne aux devoirs, peurs, objectifs et béguins pour les adolescentes.

Pour son chatbot IA, Huang a pris un exemple de texte à partir d’entrées de journal qui, selon elle, représentaient le mieux la personnalité et les croyances de sa jeune personne. Elle a ensuite introduit le texte dans GPT-3, un programme informatique d’OpenAI qui peut être formé pour créer un texte réaliste. OpenAI a également créé Dall-Eun outil qui transforme les invites textuelles en art visuel, et, plus récemment, ChatGPT, un chatbot expérimental de pointe qui génère à la fois de l’excitation et de la peur.

“J’ai obtenu des réponses de travail qui ressemblaient étrangement à la façon dont je pense que j’aurais répondu pendant cette période”, a déclaré Huang, dont les projets antérieurs comprenaient une installation LED audiovisuelle immersive inspirée de la structure des neurones et un “cube de pensée” qui change de couleur en fonction des ondes cérébrales.

Huang a déjà exploré le travail de l’enfant intérieur, écrivant des lettres à son enfant intérieur sur les conseils d’un thérapeute. Elle a vu l’intelligence artificielle comme un moyen d’exploiter cette pratique plus profondément.

“Je n’inventais vraiment rien de nouveau dans la technologie de l’IA”, a déclaré Huang. “Je prenais quelque chose qui était déjà là et je le remixais. L’utilisation de données réelles de mon passé m’a permis de me connecter avec elle de manière plus profonde et plus tangible que d’habitude.”

Cela lui a également permis de renouer avec l’innocence et la joie de l’enfance qui peuvent s’estomper à mesure que nous vieillissons et peuvent être entraînées à valoriser la pensée rationnelle plutôt que l’intuition.

En tant qu’enfants, “nous sommes constamment impressionnés par le monde et constamment inondés de magie et d’émerveillement et de nouvelles choses et de nouvelles possibilités”, a déclaré Huang. “Je pense qu’il est important de garder une partie de cet enfant intérieur.”

Son expérience a également trouvé un écho chez d’autres. Après avoir tweeté à propos de son chatbot, les gens ont demandé comment ils pouvaient reproduire l’expérience. Dans un fil Twitter, elle instructions partagées en détail.

“L’un de mes objectifs de vie est de libérer l’artiste et le scientifique qui sommeillent en chacun, car j’ai constamment ressenti ces deux rôles en moi”, a déclaré Huang. Elle considère également le chatbot Young Michelle comme un exemple du rôle de la technologie en tant qu’outil de santé mentale.

Le chatbot de Huang n’est pas le premier à se lancer dans le processus thérapeutique. Par exemple, Woebotun chatbot convivial créé 24h/24 et 7j/7 par un psychologue de l’Université de Stanford, s’appuie sur les principes de la thérapie cognitivo-comportementale — un traitement à court terme, axé sur les objectifs, qui vise à recâbler les pensées qui affectent négativement ce que nous ressentons — pour aider à soulager la dépression et l’anxiété.

Huang croit fermement en la valeur des thérapeutes vivants et respiratoires, mais considère l’IA en constante évolution comme un “énorme complément”.

“Il y a tellement de potentiel”, a-t-elle dit, “dans la façon dont cela peut nous permettre d’améliorer notre propre santé mentale et de marcher vers un monde collectif d’épanouissement humain.”