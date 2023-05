Elle a quitté l’université à cause d’un problème d’alcool. Maintenant sobre, elle est major de promotion

Une Néo-Écossaise qui a abandonné l’université il y a dix ans en raison de sa consommation d’alcool sera la major de l’une des prochaines convocations de l’Université Saint Mary’s.

Laura Eamon, une majeure en économie qui obtiendra son diplôme avec distinction summa cum laude, prendra la parole lors de l’une des convocations de la faculté de commerce le mercredi 17 mai. Elle est la major de la cérémonie A à L.

« Peu importe votre âge, ce qui s’est passé dans votre passé, vos coûts irrécupérables, combien d’années vous avez passé à faire le statu quo, vous pouvez le secouer, vous pouvez changer de cap », a déclaré Eamon, 29 ans.

Son premier passage à l’université qui a commencé en 2011 a duré un peu plus d’un an. Son séjour à l’Université Carleton à Ottawa comprenait plusieurs cours ratés et des ratés dans d’autres, des séances d’alcoolisme et le fait d’être emmenée d’une résidence à l’hôpital par des ambulanciers paramédicaux.

Après avoir abandonné ses études, elle a déménagé chez elle et a continué à boire, à surfer sur le canapé et à occuper une série d’emplois dans le commerce de détail et la réception lorsqu’elle n’appelait pas malade pour la journée.

Sobre depuis 2013

Eamon est sobre depuis le 9 novembre 2013.

Depuis, elle a obtenu un diplôme en administration de cabinet médical et a commencé à travailler dans le système de santé. Aspirant à un plus grand défi, elle a postulé à l’Université Saint Mary’s en 2017 et a commencé à fréquenter l’université d’Halifax.

L’année dernière a été chargée pour Eamon, elle a décroché une bourse Frank H. Sobey d’une valeur de 35 000 $, l’une des neuf remises annuellement à des étudiants de premier cycle en commerce du Canada atlantique.

Elle s’est également mariée et est la belle-mère de deux enfants.

En plus d’être une bénévole active, elle a souvent parlé de son parcours de sobriété, notamment dans un podcast et lors d’un forum sur la politique en matière d’alcool en Nouvelle-Écosse.

« C’est vraiment génial que je me sente suffisamment en sécurité dans ma sobriété pour en parler beaucoup plus », a-t-elle déclaré.

Eamon est montrée sur une photo de son temps à l’Université Carleton. Les étudiants en résidence portaient ces chandails rouges et ils pouvaient avoir leurs surnoms imprimés sur la manche. « Naturellement, tout le monde était d’accord sur mon surnom, et j’ai payé de l’argent réel pour que cela soit marqué sur mon pull », dit-elle. (Soumis par Laura Eamon)

Le processus de candidature pour devenir major de promotion comprenait la rédaction d’un discours, la soumission de transcriptions et l’audition devant un panel.

Eamon a appris par téléphone fin mars qu’elle avait été choisie. Elle a pleuré quand elle a reçu l’appel téléphonique.

« Le point culminant de tout mon temps à Carleton, au Nova Scotia Community College, à Saint Mary’s, comme tout ce qui se passe », a-t-elle déclaré.

« Cela en vaudrait la peine, que j’aie été major de promotion ou non, mais le dernier chapitre de cette partie du livre est vraiment magnifique. »

‘Elle y va juste’, dit un ami

Eamon était en train de déjeuner virtuellement avec son amie, Danielle Doucette, lorsqu’elle a appris qu’elle serait major de promotion.

« J’admire beaucoup Laura parce qu’elle cherche à trouver des choses qui la mettent au défi et la mettent sous les projecteurs et elle y va tout simplement », a déclaré Doucette, une autre étudiante en commerce qui obtiendra son diplôme de la même cérémonie qu’Eamon. .

Elle pense qu’Eamon est un candidat parfait pour le major de promotion.

« Elle a travaillé très fort pour arriver là où elle est et elle a eu des choses personnelles à surmonter, mais elle est aussi très travailleuse », a déclaré Doucette.

Après l’obtention de son diplôme, Eamon envisage de poursuivre ses études et envisage d’obtenir un certificat en gestion de projet. Pour une carrière, elle a dit qu’elle voulait travailler sur des projets qui ont un impact positif sur sa communauté qui sont inclusifs et durables.

« C’est un moment vraiment magique », déclare Eamon

Une personne qui ne pourra pas assister à la cérémonie de remise des diplômes est le père d’Eamon. Il est décédé d’un cancer et de la maladie d’Alzheimer en 2016.

Eamon a déclaré que même lorsque sa vie était un « gâchis », son père se vantait d’elle auprès des autres, ce qu’elle ne comprenait pas pourquoi.

« J’ai juste l’impression que c’est ce moment vraiment magique où, je n’ai aucune croyance religieuse ou quoi que ce soit, mais c’est comme ce sentiment accablant de, ‘Wow, peut-être qu’il savait. Peut-être qu’il avait ce rêve ou cette vision et savait des choses que je ne le savait pas à l’époque », a déclaré Eamon.

