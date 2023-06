Elle a pris du poids – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : MediaPunch/Shutterstock

Quand il s’agit de haineux, Chrissy Teigen n’a absolument pas de temps pour eux et elle l’a prouvé dans un nouveau post. Quelqu’un s’est rendu sur TikTok pour publier une vidéo expliquant que Chrissy a obtenu des charges et a un tout « nouveau visage », cependant, la femme de 37 ans a immédiatement applaudi en disant qu’elle avait pris du poids.

La vidéo montrait une photo de Chrissy avec la légende: «Ce message n’est pas basé sur de mauvaises intentions. Il est simplement ici pour discuter du sur-remplissage et de ses conséquences possibles. La vidéo était intitulée « Le » nouveau visage « de Chrissy Teigen, regardez comment votre visage pourrait devenir si vous le faites mal. » Chrissy a fait une capture d’écran de la vidéo TikTok et a écrit par-dessus: « ‘Pas de mauvaises intentions ???’ Mais dire cela pourrait être votre visage si vous le faites mal ? Tu es un morceau de merde. J’ai pris du poids. »

Chrissy a ensuite publié des captures d’écran des commentaires méchants sur la vidéo, y compris un utilisateur qui a écrit: « C’est une mauvaise personne, donc ce n’est que son karma. » D’autres commentaires d’utilisateurs incluaient : « Elle a le visage qu’elle mérite », « Elle était belle avant… je ne sais pas pourquoi elle a détruit son visage comme ça… », « Ce n’est pas joli ! » et « Pourquoi ces célébrités veulent-elles joues gonflées ? On dirait un beau calmar.

Chrissy a récemment donné naissance à sa fille Esti le 13 janvier 2023, avec son mari, John legend, et depuis lors, Chrissy partage des photos avec son nouveau bébé sur les réseaux sociaux. Chrissy ne laisse évidemment pas les ennemis l’atteindre parce qu’elle avait l’air fabuleuse et l’un de nos looks récents préférés était son soutien-gorge balconnet à armatures en dentelle Chantilly ID Sarrieri La Nights noir et stretch qui révélait un décolleté ample. Elle a stylisé la bralette avec une jupe taille haute en georgette à paillettes argentées Dries Van Noten Silene et accessoirisée avec une paire de sandales en cuir métallisé Tom Ford Padlock et un blazer croisé surdimensionné Dries Van Noten noir sur le dessus.

