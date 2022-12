Elle a prêché la mort sans peur. Pourrait-elle le pratiquer ?

Ce n’était pas la mort que voulait Mme Weisberger – sans drogue, expirant paisiblement avec ses amis autour d’elle, partageant ses dernières pensées. L’épiphanie finale, dans ces dernières heures, était à quel point sa mort était douloureuse, à quel point les médicaments essentiels étaient vraiment.

Elle avait également besoin de plus d’aide, de la part de plus de personnes, qu’elle ne l’avait imaginé. La mort est peut-être transcendante, mais mourir était compliqué. “Ce que Shatzi a fait, c’est tisser une communauté autour d’elle”, a déclaré Claire Raizen, l’une des amies chargées de prendre soin de son corps. “Peut-être que c’était la préparation parfaite, parce que nous pouvions le faire. Était-ce stressant ? Était-ce un fardeau ? Absolument. Mais nous l’avons fait. C’était plus de soutien que la plupart des gens ne pouvaient en rassembler, et plus que le groupe de Mme Weisberger n’aurait pu fournir pendant longtemps.

Mais la révélation des semaines précédant sa mort était plus significative, a déclaré Emily Eliot Miller, une doula en fin de vie qui se disputait souvent avec Mme Weisberger au sujet de sa fixation abstraite sur une «bonne mort».

“Je pense que Shatzi savait que ce dont elle avait le plus besoin, c’était d’amour et de témoignage”, a déclaré Mme Miller. En ce sens, a déclaré Mme Miller, Mme Weisberger a réussi. “Elle a eu la mort qu’elle voulait : pleine d’amour, d’adieux significatifs et d’attention médiatique.”