Elle a placé son fils en adoption. 18 ans plus tard, ils ont eu une rencontre fortuite chez Walmart

Amanda Rector était au sommet de sa dépendance lorsqu’elle a donné naissance à son deuxième enfant en 2004.

Le bébé, un garçon nommé Hunter, est né dépendant aux opioïdes et a été rapidement retiré des soins de sa mère. Elle avait déjà perdu la garde de son fils aîné, Jameson.

« Je me détestais d’avoir consommé quand j’étais enceinte », raconte Rector AUJOURD’HUI.com. «Quand Hunter est sorti, il était tellement mal à l’aise, et mon cœur… je me suis juste arrêté. Je savais que si je le regardais trop longtemps, je commencerais à avoir mal et je ne pouvais pas ressentir cette douleur.

Un coordinateur de soins a posé des questions au recteur. Avez-vous un siège auto ? Non. Et un berceau ? Aussi non.

« Je n’avais littéralement rien. Et elle m’a dit : ‘Tu sais que tu ne pourras pas ramener ce bébé à la maison’, et j’ai dit : ‘Je sais' », se souvient Rector.

À l’époque, Rector vivait avec un petit ami violent, mais lorsqu’on lui a proposé une nuit supplémentaire à la maternité, elle a dit non.

«Je me suis simplement retourné sur le côté et leur ai dit que je voulais rentrer chez moi», explique Rector.

Quelques jours plus tard, Rector était de retour à l’hôpital – cette fois aux urgences. Son petit ami avait développé un abcès au bras suite à une injection d’héroïne.

« Nous avons attendu deux bonnes heures avant même de penser que je pourrais aller voir le bébé », raconte Rector. « C’est à quel point j’étais allé. »

Dans un ascenseur, en montant à la crèche, Rector s’aperçut dans le miroir. Ses cheveux tombaient et elle était couverte de contusions et de traces. La rectrice dit qu’elle n’a pas reconnu son propre reflet.

Elle réfléchit à faire demi-tour et à retourner aux urgences. Mais « quelque chose à l’intérieur » a pris le dessus et Rector s’est dirigée vers la crèche, où dormait Hunter.

Puis, dans un moment de courage, elle a décidé de demander à une infirmière si elle pouvait lui rendre visite. La femme se souvenait de Rector et connaissait son histoire.

«On pouvait voir qu’elle avait le cœur brisé en me voyant et par toute la situation, et elle disait: ‘Bien sûr, vous pouvez le voir’», dit Rector.

L’infirmière a conduit Rector et son bébé dans une pièce sombre équipée d’une chaise à bascule. Avant de partir, elle a enfoncé la porte et a exhorté Rector à prendre tout le temps dont elle avait besoin.

«Après son départ, je l’ai regardé et j’ai commencé à lui murmurer à l’oreille: ‘Je suis vraiment désolé. Ce n’est pas moi. Je suis vraiment désolé que ce soit ta vie », dit Rector. « Tous ces sentiments que j’avais refoulés se sont ouverts. »

Quatre mois plus tard, Hunter a été légalement adopté par une famille de la ville.

Peu de temps après, Rector est allé en prison pour vol à main armée. Elle a été condamnée à cinq ans et a finalement purgé une peine de deux ans et demi. La rectrice dit qu’elle a trouvé Jésus dès son premier jour en prison. Elle a commencé à assister aux réunions 12-Step et a rejoint la chorale.

«Tout ce qui était positif ou sain, je le faisais», dit Rector.

Hunter lorsqu’il était un jeune enfant (avec l’aimable autorisation d’Amanda Rector)

Avant que Rector ne soit libérée de prison, elle a envoyé une lettre aux parents adoptifs de Hunter. Le père de Rector fréquentait la même église qu’eux et elle ne voulait pas qu’ils se sentent nerveux à l’idée de la croiser.

«Je leur ai écrit pour leur faire savoir que j’allais fréquenter une église différente de celle de mon père», dit-elle.

Le recteur n’a jamais reçu de réponse.

Il y avait des observations occasionnelles de Hunter. Après que Rector ait retrouvé la garde de son fils, Jameson, ils ont repéré Hunter lors d’une marche de collecte de fonds contre le cancer.

«Il avait des cheveux rouge vif et un teint pâle», dit Rector. «J’ai attrapé la main de Jameson et je me suis dit : ‘C’est ton frère !’ Juste au moment où il regardait, cette musique joyeuse est arrivée dans l’interphone et Hunter a commencé à danser.

« Nous sommes restés là comme des plantes grimpantes et l’avons observé pendant toute la durée de la chanson », poursuit-elle. «J’ai senti une paix m’envahir. C’était comme si Dieu disait : « Il danse ». Il est heureux.' »

Rector ne s’est pas approché, pour la même raison qu’elle écrivait des lettres à Hunter mais ne les envoyait pas.

« Ce n’était pas ma place », dit-elle.

Quatorze ans plus tard, Rector était chez Walmart lorsqu’elle a remarqué Jameson, 21 ans, en train de discuter avec une adolescente.

«Elle m’a dit : ‘Comment t’appelles-tu ? Et quand il le lui a dit, elle a montré l’allée et a dit : « C’est ton frère » », raconte Rector.

Rector apprendra plus tard que Hunter était devenu curieux de connaître sa mère biologique et avait récemment découvert son identité.

« J’étais sans voix. Je ne pouvais pas croire que cela se produisait », dit Rector. «Je ne savais pas s’il allait être en colère contre moi et m’insulter. Et j’aurais été d’accord avec ça.

Au lieu de cela, Rector et Hunter se sont salués chaleureusement.

Amanda Rector avec son fils Jameson (cheveux bruns) qu’elle a placé en adoption, Hunter. (Avec l’aimable autorisation d’Amanda Recteur)

« J’ai d’abord lâché prise parce que je ne voulais pas le mettre mal à l’aise, mais il a tenu bon », dit-elle. « Et puis nous nous sommes assis là et avons discuté. »

Hunter, 19 ans, dit à TODAY.com qu’il était incrédule.

«Je venais de parler de mon envie de rencontrer Amanda et puis elle est apparue», dit-il. « Si je n’étais pas centré sur Dieu, je ne crois pas que tout cela serait arrivé. »

Amanda Recteur et Hunter. (Avec la permission d’Amanda Recteur)

Avant de se dire au revoir, Rector et Hunter ont échangé leurs numéros de téléphone et ont parlé de se réunir.

«Dès qu’ils ont été hors de vue, j’ai éclaté en sanglots», raconte Rector.

Hunter, qui dit « adorer » ses parents, voit Rector au moins une fois par semaine. Rector est sobre depuis plus de 17 ans et travaille comme spécialiste certifié du soutien par les pairs pour aider les personnes aux prises avec la toxicomanie. Elle partage également des histoires sur la vie en prison sur TikTok où elle compte près d’un million de followers.

«Je suis tellement fier d’elle», dit Hunter. « Elle a complètement changé sa vie et nous construisons une relation que nous n’aurions jamais pu avoir auparavant. »

Cet article a été initialement publié sur AUJOURD’HUI.com