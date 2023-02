Elle a perdu son partenaire dans les manifestations. Puis ses jumeaux. Elle y est toujours.

Des manifestants protestent contre l’administration de la présidente péruvienne Dina Boluarte à Ayacucho le 27 janvier. La banderole fait rimer « Dina » avec le mot espagnol pour « meurtrier » et dit : « Ayacucho te répudie ». (Michael Robinson Chávez/The Washington Post)

AYACUCHO, Pérou – C’était près de deux jours après que la balle a déchiré l’abdomen de Leonardo Hancco Chacca. Maintenant, ses organes étaient défaillants. L’opérateur de machinerie lourde avait été abattu alors qu’il manifestait contre le gouvernement du président Dina Boluarte dans cette ville pauvre et majoritairement indigène du sud du Pérou. Des dizaines de ses amis avaient donné du sang, mais il en avait besoin de plus.

Sa partenaire, Ruth Barcena Loayza, savait qu’elle était compatible. La femme de 27 ans a dit à ses médecins qu’elle pouvait aider.

Ce qu’elle n’a pas dit, c’est qu’elle était enceinte. Quelques jours plus tôt, le couple avait appris qu’ils attendaient des jumeaux.

Désespérée de sauver son partenaire de longue date, l’homme qu’elle appelait son mari, elle a demandé au personnel de l’hôpital de lui prélever du sang. Ce n’était pas assez. Hancco est mort en tenant la main de Barcena. Une autopsie a confirmé la cause du décès : des coups de feu.

Hancco, avec qui Barcelone avait également un fille, était l’une des 10 personnes tuées et 69 blessées ici lors d’affrontements avec les forces de sécurité le 15 décembre.

Les manifestants ont inondé les rues d’Ayacucho ce jour-là dans une vague de colère contre la destitution et l’arrestation du président de l’époque, Pedro Castillo, pour avoir tenté dissoudre le Pérou congrès et règle par décret. L’outsider politique de gauche avait fait campagne sur des promesses d’aider les ruraux pauvres. Dans tout le sud, son éviction a fait resurgir des années de frustration avec une élite dirigeante considérée comme distante et distante et un congrès considéré comme dysfonctionnel et corrompu.

Les protestations ont fait boule de neige un mouvement national réclamant la destitution de Boluarte, un refonte du congrès et une nouvelle constitution. Au moins 58 personnes ont été tuées et plus que 1 000 blessés.

A Ayacucho, les morts ont rouvert de vieilles blessures. C’est la région la plus touchée par la guérilla violence et terreur qui a mis le Pérou à genoux il y a 40 ans.

Il n’y a eu aucune arrestation dans les meurtres ici. Amnesty International, qui a envoyé une équipe de chercheurs à Ayacucho cette semaine, a déclaré que les témoignages et autres éléments de preuve pointaient massivement vers l’armée.

“Nous sommes à près de deux mois de ces événements et il y a encore beaucoup de gens qui n’ont pas pu se présenter et témoigner parce qu’ils sont complètement remplis de peur”, a déclaré la chercheuse Madeleine Penman.

Les enquêtes officielles étant au point mort, a déclaré Penman, les proches exigent action. “Ils portent un poids très lourd en découvrant des preuves, en se mettant en danger et en devenant des défenseurs des droits humains dans le processus”, a déclaré Penman.

Ils dépendent du Machu Picchu pour survivre. Ils l’ont quand même fermé.

Alors que la ville s’est calmée et que l’attention du pays s’est tournée ailleurs, les familles sont aux prises avec des pertes qui s’étendent au-delà des personnes blessées ou tuées le 15 décembre.

Dans les jours qui ont suivi la mort de Hancco, Barcena a peu mangé et dormi. Elle s’est isolée dans son appartement. Le 22 décembre, elle était de retour à l’hôpital.

Une semaine après la mort de son mari, elle a perdu leurs jumeaux.

Castillo a été évincé et arrêté le 7 décembre. Alors que ses partisans commençaient à protester et que les premiers décès étaient signalés, Boluarte, son ancien colistier et vice-président, a publié une déclaration qui donnerait le ton de son nouveau gouvernement pour les semaines à venir.

“Ce n’est plus une manifestation”, a-t-elle déclaré. “C’est du terrorisme.”

Le lendemain, alors que les manifestants d’Ayacucho prenaient d’assaut le l’aéroport, des soldats ont été déployés pour rétablir l’ordre — par la force, si nécessaire.

Barcena, qui vit près de l’aéroport, est montée sur son toit pour voir un tourbillon d’hélicoptères larguer des grenades lacrymogènes du ciel. Elle a entendu des coups de feu. Elle a regardé des vidéos sur WhatsApp de manifestants ensanglantés.

Puis un voisin a frappé. Elle avait participé à la marche, a-t-elle dit, et l’un des manifestants blessés était Hancco.

Des manifestants inondent Lima pour exiger la démission du président péruvien

Parmi les personnes tuées ou mortellement blessées ce jour-là : Étudiante de 22 ans et danseuse passionnée. Un garçon de 15 ans qui travaillait dans un cimetière pour arranger des fleurs et nettoyer des pierres tombales. Un mécanicien de 51 ans qui s’était agenouillé et aidait un manifestant lorsqu’il a été abattu.

Après les funérailles, le chagrin à Ayacucho s’est transformé en peur. Barcena a commencé à organiser une association de familles de personnes tuées dans les affrontements. Mais son leadership en a fait une cible.

Le gouvernement de Boluarte – et les médias nationaux – ont décrit les manifestants comme des vandales liés à des groupes terroristes et de trafic de drogue. Ils n’ont fourni aucune preuve. Le mois dernier, les autorités ont arrêté le chef d’un syndicat local à Ayacucho et six autres dirigeants de la contestation, les accusant de terrorisme. Et les proches des morts à Ayacucho – y compris Barcena – ont commencé à recevoir des appels téléphoniques et des menaces d’étrangers exigeant des informations sur leurs liens présumés avec des groupes terroristes.

Les appels sont enracinés dans une tradition séculaire Tactique péruvienne : terruqueo, une tentative de discréditer les opposants politiques avec des accusations infondées du terrorisme. Peu d’endroits connaissent mieux le phénomène qu’Ayacucho, la région la plus traumatisée par la violence brutale du Sentier Lumineux.

Au moins 69 000 personnes auraient été tuées dans les années 1980 et 1990, plus de la moitié d’entre elles par l’insurrection communiste dirigée par le maoïste Abimael Guzmán. Environ un tiers ont été causés par l’armée et d’autres autorités de l’État.

Environ 40 % des morts et des disparitions ont eu lieu à Ayacucho, un département essentiellement rural du centre-sud du Pérou où Guzmán, ancien professeur de philosophie, a construit un bastion à l’Université nationale San Cristóbal de Huamanga.

Guzman, qui a appelé à une révolution violente et a commencé sa campagne brutale en bombardant les bureaux de vote, a tiré une grande partie de son soutien des communautés rurales éloignées d’Ayacucho. De nombreux jeunes ont été recrutés ou contraints de rejoindre le Sentier Lumineux. Mais beaucoup de ceux qui n’étaient pas liés au groupe ont été accusés d’appartenance – et tués pour cela.

Le mécontentement et le nombre de morts augmentent alors que la faible demande du Pérou change

Des décennies plus tard, la stigmatisation persiste sur Ayacucho.

Hilaria Aime Gutierrez, 37 ans, se souvient que sa mère l’a guidée, elle et ses frères et sœurs, avec une lanterne à travers la campagne d’Ayacucho pour se cacher dans des grottes lorsque les “terroristes” sont arrivés. Elle a repensé à ces jours après que son fils de 15 ans, Christopher Michel Ramos Aime, a été abattu le 15 décembre.

“Au moins, nous devrions être laissés en paix pour porter cette douleur”, a déclaré Aimé Gutierrez. “Mais nous avons peur.”

Barcena a grandi en entendant des histoires sur le sombre passé d’Ayacucho. Deux de ses tantes ont disparu au cours de ces années. Mais elle a passé une grande partie de son enfance à Lima, la capitale cosmopolite, à plus de neuf heures de route.

Elle est rentrée chez elle à 15 ans, et bientôt Hancco, venu de Cusco pour travailler sur un projet d’autoroute. Barcena, de quelques années sa cadette, lui rendait compte. Il a passé un an à essayer de la charmer avant ils ont commencé à ce jour. Ils ne se sont jamais mariés légalement, a déclaré Barcena, car elle n’a jamais été baptisée catholique. Mais elle l’appelait son mari. A 20 ans, elle a donné naissance à leur fille, Camila, aujourd’hui âgée de 7 ans.

Ils ont toujours voulu plus d’enfants. Mais pendant des années, Barcena a eu du mal à tomber enceinte à cause d’un trouble de la thyroïde. Alors, quand ils ont appris qu’ils allaient avoir des jumeaux, il était fou de joie. Il avait espéré des fils ; il aimait les noms Alexandro et Christian David.

Hancco était le soutien de famille de la famille grandissante. Sa mort a quitté Barcena luttant pour s’occuper seule de leur fille. Ils vivent dans une maison d’une pièce avec des sols en ciment, ses murs recouverts d’affiches d’alphabet pour enfants et de photos de famille. Lorsque Camila retournera à l’école en mars, Barcena espère trouver du travail en vendant des gâteaux ou en cuisinant dans un restaurant.

Pour l’instant, en tant que présidente de son nouveau groupe pour les familles, Barcena passe ses journées à des réunions avec des avocats et des défenseurs l’aidant à exiger des réponses du gouvernement. Elle a encouragé d’autres familles à se joindre à elle pour des séances de conseil en deuil de groupe et a aidé à collecter des fonds pour les factures d’hôpital d’un homme blessé qui reste aux soins intensifs.

Mais elle commence à craindre que son travail ne la mette en danger. Le mois dernier, elle a remarqué des inconnus qui rôdaient près de chez elle. Un jour, deux hommes ont frappé à sa porte et ont commencé à la harceler pour obtenir des informations sur la façon dont les manifestants avaient prévu de prendre le contrôle de l’aéroport. “Si vous n’êtes pas silencieux et si vous ne vous écartez pas”, se souvient-elle, l’un des hommes lui a dit, “votre fille en verra les conséquences”.

Les hommes n’ont pas fait grand-chose pour la dissuader; le lendemain, elle a condamné les menaces par le biais d’organisations de défense des droits humains sur les réseaux sociaux. Elle espère maintenant organiser un voyage avec son association à Lima, pour faire valoir ses revendications auprès du gouvernement de la capitale.