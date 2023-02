Elle a perdu son mari lors des tremblements de terre en Turquie. Elle ne sait rien pour son fils.

Najwa Ibish pose pour un portrait sur son lit d’hôpital alors qu’elle attend une intervention chirurgicale pour une blessure à la jambe qu’elle a subie lors du tremblement de terre, à Gaziantep, en Turquie, vendredi. (Alice Martins pour le Washington Post)

ISLAHIYE, Turquie – Il est difficile d’échapper à ses pensées dans un lit d’hôpital, bien que Najwa Ibish ait essayé. Près d’une semaine après le tremblement de terre, elle voulait se lever et sortir. Mais les souvenirs de la mort de son mari sont venus par vagues, gonflant de nulle part, la repoussant à chaque fois.

En Syrie, ils étaient amoureux. En tant que réfugiés en Turquie, ils ont construit une vie loin du danger. Hassan, 37 ans, était le soutien de famille, Najwa, 27 ans, était la femme au foyer. Tout s’est effondré dans l’obscurité du 6 février, alors que la terre semblait rugir et que les murs et le toit s’effondraient sur eux. Najwa se souvient s’être réveillée pour trouver le corps d’Hassan enroulé autour d’elle. Dans la mort, il l’avait sauvée ainsi que leur plus jeune enfant, Majid, encore endormi dans ses bras.

Recroquevillée sous une couverture polaire vendredi, les yeux assombris par la fatigue, Najwa était désemparée. « Ça fait cinq jours », dit-elle, sa voix se brisant. “C’est difficile d’y croire.”

Les tremblements de terre de lundi ont tué 28 000 personnes, un nombre presque impossible à comprendre. Alors que le choc immédiat s’estompe, l’ampleur de la tragédie humaine commence seulement à apparaître. Personne ne sait combien de corps les décombres contiennent encore. Et de nombreux survivants ne connaissent pas toute la vérité sur ce qu’ils ont perdu.

Alors que Najwa pleure son mari, sa famille n’a pas eu le cœur de lui parler de son deuxième fils, Mohamed, 10 ans.

Lorsque la terre a commencé à trembler dans leur ville de montagne d’Islahiye, son fils aîné, Mounir, 12 ans, a sauté d’une fenêtre et sprinté dans les rues pour annoncer la nouvelle au père et aux frères de Najwa, qui se sont précipités sur les lieux. Mais dans l’obscurité, et sans véhicules de secours, ses proches étaient impuissants à soulever les parpaings de ce qui restait de la chambre. Au lever du jour, ils virent le corps d’Hassan écrasé à côté de Najwa ; quand ils ont réussi à atteindre sa main à travers un trou dans les décombres, elle était inconsolable.

« Elle était sûre qu’elle n’y arriverait pas. Elle était hystérique, elle n’arrêtait pas de crier que Hassan et ses fils étaient morts », se souvient son cousin, Mustafa Sheikh. « Elle voulait que nous la laissions là. Elle voulait aussi que les pierres l’enterrent.

Il a fallu des heures pour que les véhicules de secours arrivent. Sachant qu’ils devaient garder Najwa consciente, ses proches se sont assis avec elle à tour de rôle, lui frottant la main et essayant de la distraire – avec des blagues, des histoires sur la Syrie, en parlant de la nourriture qu’ils cuisineraient ensemble quand elle sortirait de là.

Parfois, elle riait faiblement, d’autres fois, elle s’agitait. Elle a demandé encore et encore pour ses enfants. Mais alors une voix les interrompit, quelque part plus profondément dans les décombres. C’était Mohamed, et il leur disait qu’il avait mal au dos.

L’étendue de la destruction signifiait qu’il n’y avait pas assez d’équipement d’excavation pour tout le monde. En Turquie et en Syrie, des personnes sont mortes lorsque des équipements rudimentaires ont délogé du béton et des décombres sur les survivants. Sans outils appropriés, il a fallu des heures pour sauver Najwa d’abord, puis Mohamed.

La jambe de Najwa a été grièvement blessée et elle a été transportée d’urgence à l’hôpital. Mohamed est sorti en souriant. “Nous pensons qu’il a dû être sous le choc”, a déclaré son oncle, Mustafa Ibish. “Vous ne pouviez pas dire alors que quelque chose n’allait pas.”

Il est vite devenu clair qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas avec l’enfant, mais ils ne voulaient pas inquiéter Najwa. Bien qu’elle ait été à l’hôpital pendant des jours, aucune infirmière ou médecin n’avait pris le temps de laver le sang d’Hassan de ses cheveux. Elle a demandé à son frère, Omar, de le lui couper. Son anxiété grandissait alors que sa jambe endommagée commençait à noircir. Omar a emmené Mohamed à l’hôpital sans le lui dire, et il est passé de médecin en médecin avant que la famille n’obtienne un diagnostic : c’était une insuffisance rénale.

Vendredi, il était sous assistance respiratoire. Les médecins disent qu’il a de graves lésions cérébrales et ils ne s’attendent pas à ce qu’il se rétablisse. De son lit d’hôpital, Najwa le demande souvent, mais personne ne lui a dit. Personne ne sait comment.

C’est un dilemme auquel sont confrontées d’innombrables familles dans les communautés du sud de la Turquie et du nord de la Syrie, alors que les proches tentent de protéger leurs proches en deuil contre de nouvelles souffrances.

Dans la ville syrienne de Jinderis, le Washington Post a interviewé deux pères qui avaient perdu des fils sous les décombres. Tous deux cherchaient encore les mots pour le dire à leurs filles.

À Islahiye, les deux autres fils de Najwa n’ont pas vu leur mère depuis son départ pour l’hôpital, à 85 kilomètres de Gaziantep. Lorsque Mounir a demandé à des proches où se trouvait son père, ils lui ont dit qu’il était en voyage d’affaires. Maintenant, le garçon est silencieux et a cessé de demander.

“Nous essayons juste de les entourer de parents tout le temps, nous essayons de les traiter comme des petits rois, mais ce n’est pas facile”, a déclaré Mustafa. Leurs maisons étant endommagées, la famille vit ensemble sous une bâche. Ils ont plaidé auprès des autorités turques pour une simple tente, mais attendent toujours.

Peu d’autres en ont reçu un dans leur quartier majoritairement syrien. « Ils ne les donnent pas à des gens comme nous », a déclaré un homme.

Samedi, il n’y avait aucune mise à jour sur l’état de Najwa ou de Mohamed. Les murs de leur maison manquant, la chambre où Hassan a sauvé Najwa est exposée parmi les ruines. Il en va de même pour une couverture marron et orange que Mohamed tenait lorsqu’il a crié pour la première fois depuis les décombres, alors qu’ils pensaient tous qu’il avait été sauvé.