Elle a parcouru 200 miles pour un avortement qu’elle n’a jamais voulu

CHATTANOOGA, Tenn. — Madison Underwood était allongée sur la table d’échographie, enceinte de près de 19 semaines, lorsque le médecin est venu dire que son avortement avait été annulé.

Les infirmières ont suivi et ont commencé à essuyer le gel de sonogramme tiède de son ventre exposé alors que le médecin se penchait par-dessus son épaule pour parler à son fiancé, Adam Queen.

Elle s’est souvenue qu’elle s’était tue, son corps s’était arrêté. Qu’est-ce qu’ils voulaient dire, ils ne pouvaient pas faire l’avortement? À peine deux semaines plus tôt, elle et son fiancé avaient appris que son fœtus souffrait d’une maladie qui ne lui permettait pas de survivre en dehors de l’utérus. Si elle essayait de mener à terme, elle pourrait tomber gravement malade, voire mourir, avait déclaré son médecin. Maintenant, on lui disait qu’elle ne pouvait pas avoir un avortement qu’elle ne voulait même pas, mais dont elle avait besoin.