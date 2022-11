Elle a l’air fabuleuse dans une robe en jean – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : John Angelillo/UPI/Shutterstock

Kelly Clarkson nous a honorés de sa présence aux CMA 2022. Elle est montée sur scène avec Kelsea Ballerini et Carly Pearce pour une interprétation de “You’re Drunk, Go Home”. Ce trio de femmes talentueuses fait vraiment de la belle musique ensemble. Kelly a porté une robe en jean avec une ceinture cintrée lors de la plus grande soirée du pays. Elle a associé son look en jean à une paire de bottes bleues.

Plus d’actualités CMA :

Avant la représentation, Kelly a publié une photo des coulisses de la répétition. « Tout est prêt pour les #CMAawards ! Célébrons la musique country, vous tous ! elle a écrit sur Instagram.

Quelques jours avant les CMA, Kelly a reçu des nouvelles passionnantes sur son émission-débat populaire. Le spectacle de Kelly Clarkson a été renouvelé jusqu’en 2025 pour deux saisons supplémentaires. Kelly a récemment remporté le titre d’animatrice exceptionnelle de talk-show de divertissement aux Daytime Emmys 2022.

“Kelly Clarkson est l’une des étoiles les plus brillantes de notre époque” Tracie Wilson, vice-président exécutif, Syndication Studios et E! Nouvelles à NBCUniversal, a déclaré dans un communiqué. « Avec plus de 500 heures vues sur les plateformes broadcast, câble et numériques depuis son lancement, Le spectacle de Kelly Clarkson a été une maison pour des histoires qui divertissent, inspirent des conversations importantes et se connectent avec des téléspectateurs fidèles à travers plusieurs générations de manière significative. Ensemble, avec notre meilleure équipe de production, nous continuerons à bâtir sur le succès et l’héritage de l’émission.

Le chanteur reviendra également en tant que coach pour La voix saison 23, dont la première aura lieu en 2023. Elle rejoindra Niall Horan, Chance le rappeuret Blake Shelton. La saison 23 marquera la dernière saison de Blake dans la série de concours de chant. La série NBC est actuellement au milieu de sa 22e saison.

La Idole américaine alun travaille sur son 10e album studio, qui fera également ses débuts dans la nouvelle année. « Il sort l’année prochaine. Et c’est un album important », a déclaré Kelly Variété. « Je travaille là-dessus en thérapie : j’ai parfois du mal à exprimer ce que je ressens, alors la musique m’aide. C’est juste vraiment guérissant. J’ai enregistré le disque il y a pas mal de temps.