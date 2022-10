Elle a grandi pendant la révolution islamique iranienne en 1979. Aujourd’hui, l’artiste Marjane Satrapi se sent en conflit, ses mémoires sont “plus précises que jamais”.

Écrit par Léa Dolan, CNN

L’artiste irano-française Marjane Satrapi avait 10 ans lorsque le port du voile est devenu obligatoire dans l’école francophone non religieuse qu’elle fréquentait à Téhéran. Auparavant, les garçons et les filles apprenaient ensemble, mais elle a rapidement été séparée de ses amis masculins au nom d’une révolution culturelle initiée par le leader révolutionnaire, l’ayatollah Ruhollah Khomeini.

Les droits des femmes ont été restreints presque instantanément après 1979 : du jour au lendemain, elles ont perdu le droit de demander le divorce et la possibilité de conserver la garde d’un enfant. Un code vestimentaire public a été introduit rendant obligatoire le voile, tandis que l’âge du mariage pour les filles a chuté de 18 à 9 ans. Confuse, frustrée et pourtant espiègle comme les enfants, Satrapi se souvient d’elle et de ses camarades de classe enlevant leurs voiles et les attachant ensemble pour faire une corde à sauter pendant la récréation. C’est dans cette scène que s’ouvre “Persepolis” (2000) – les mémoires du roman graphique de Satrapi retraçant l’installation historique de la République islamique à travers le prisme complexe de l’enfance.

L’œuvre a remporté le prix Coup de cœur d’Angoulême, le prix national de la bande dessinée en France, en 2001 et est devenue un long métrage lauréat du prix du jury de Cannes en 2007. Cette semaine, les 44 premières pages du manuscrit original de Satrapi seront mises aux enchères — en 44 ventes séparées — chez Sotheby’s à Londres.

Les 44 premières pages de l’ouvrage fondateur seront disponibles à l’achat. Le crédit: Tristan Fewings/Getty Images

Quelque 450 œuvres phares d’Asie du Sud, de l’Islam et du Moyen-Orient passent sous le marteau cette semaine dans le cadre de la “Semaine du Moyen-Orient” de Sotheby’s, avec “Persepolis” mis en vente le 25 octobre. La série d’enchères intervient à un moment où les yeux du monde sont sur l’Iran, alors que le pays entre dans sa sixième semaine de protestations et de troubles à la suite du décès de Masha Amini, une jeune femme de 22 ans décédée après que des responsables de Téhéran l’ont emmenée dans un “centre de rééducation” pour ne pas avoir porté son hijab correctement.

Si Satrapi avait pu prévoir les circonstances, elle “ne l’aurait jamais mis aux enchères maintenant”, a-t-elle déclaré à CNN lors d’un entretien téléphonique avant l’événement. “Sinon, je serais une personne très cynique. (La préparation de cette) vente dure depuis plus de six mois.”

La maison de vente aux enchères estime chaque page de “Persepolis” entre 4 000 et 6 000 £, soit environ 4 500 à 6 700 $. Satrapi prévoit d’utiliser les recettes récoltées pour financer un nouveau projet de film encore indéfini (“ça change tous les jours”, a-t-elle expliqué). Elle pense que vendre le manuscrit – qui est dans sa garde-robe depuis 20 ans – sera cathartique. “C’était comme un monstre dans mon placard”, a-t-elle déclaré. “Il fallait que ça parte.”

En y regardant de plus près, les acheteurs peuvent voir des dessins retravaillés et des panneaux modifiés dans le manuscrit. Le crédit: Avec l’aimable autorisation de Sotheby’s

Pourtant, bien que le roman graphique ait plus de deux décennies, il reste trop pertinent. Écrit du point de vue de Marji, l’enfant de Satrapi, “Persepolis” est aux prises avec la majorité sous une dictature. De la participation à des manifestations contre l’extrémisme religieux et des partis secrets de la prohibition au deuil de la mort de son oncle Anoosh, qui est exécuté pour “espionnage”, le personnel devient politique alors que les années de formation de Marji sont liées à la révolution islamique.

Sur le terrain en Iran aujourd’hui, l’âge moyen des manifestants arrêtés pour avoir manifesté n’est que de 15 ans. Beaucoup d’entre eux n’ayant que 16 ans auraient également été tués par les forces de sécurité iraniennes. Pour Satrapi, “Persépolis” était une sorte de “témoignage” à la fois de ce qui s’est passé lors du renversement de la dynastie Pahlavi, les monarques iraniens qui avaient régné pendant plus d’un demi-siècle, mais aussi de la beauté et de l’humanité de son pays dans les années avant de. “Quand je suis arrivée en France, les gens avaient une idée (mal informée) de ce qu’était l’Iran”, a-t-elle déclaré. “(Ils pensaient) que l’Iran était un pays qui existait depuis 1979, mais ce n’est pas vrai. C’est un pays avec une histoire de 4 000 ans. Il n’est pas né d’hier, mais les gens l’ont oublié. Alors (“Persépolis”) était vraiment ma réponse à cela. Mais j’étais sûr qu’il serait obsolète après quelques années.

Pour Satrapi, les parallèles entre sa vie en Iran il y a plus de 40 ans et les événements turbulents qui se déroulent aujourd’hui sont doux-amers. “C’est un mélange de joie et de tristesse. Tristesse parce que, encore une fois, nous devons perdre nos enfants. Et joie parce que la culture a changé”, a-t-elle déclaré à CNN. “C’est le premier mouvement féministe que je connaisse dans le monde où les femmes amènent les hommes (pour protester) avec elles. Elles sont derrière ces filles, elles sont toutes unies. C’est vraiment un mouvement des droits de l’homme. Il a devenir un mouvement mondial de la jeunesse contre l’archaïsme, de la démocratie contre la dictature.”

Image du haut : Marjane Satrapi au 15e Festival du film de Zurich en 2019.