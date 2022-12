Elle a fréquenté l’école primaire St. Charles ‘Munhall dans son enfance. Maintenant, Amy Fronk est de retour en tant qu’enseignante – Shaw Local

En repensant à sa jeunesse, Amy Fronk dit que lorsqu’elle a fréquenté l’école primaire St. Charles’ Munhall, elle n’aurait jamais pensé qu’elle reviendrait un jour en tant qu’enseignante.

Pourtant c’est exactement ce qui s’est passé.

“En tant qu’enfant, non, je ne pensais pas que j’allais enseigner à Munhall”, a déclaré Fronk.

Fronk a fréquenté Munhall dans les années 1970 et est diplômée de l’école secondaire St. Charles en 1986. Elle a commencé à enseigner à l’école Davis du district en 1993 avant de faire une pause pour élever ses enfants de 2000 à 2011 environ, a-t-elle déclaré.

Fronk a déclaré qu’elle était heureuse que Munhall ait toujours la même atmosphère de quartier que lorsqu’elle y était, même si sa population étudiante a considérablement augmenté depuis qu’elle y était. Actuellement, 497 étudiants fréquentent Munhall.

Amy Fronk, enseignante de deuxième année à l’école primaire de Munhall, a grandi à St. Charles et a fréquenté Munhall en tant qu’étudiante. (Sandy Bressner – sbressner@shawmedia.com)

“J’admire le fait que cela ressemble toujours à un groupe si naturellement investi et bien que nos frontières englobent désormais de nombreux quartiers, notre communauté scolaire est très cohérente”, a-t-elle déclaré. « Les élèves aiment collaborer avec leurs pairs et la communauté des parents travaille avec enthousiasme pour créer une excellente programmation et un soutien pour nos élèves et notre personnel. »

Fronk, qui enseigne en deuxième année, a décidé de devenir enseignante parce qu’elle voulait apporter une contribution positive, a-t-elle déclaré. Et c’est exactement ce qu’elle fait, a déclaré le directeur de Munhall, Jarrod Buxton.

“Elle met toujours ses élèves en premier”, a déclaré Buxton. “Elle établit des normes académiques et comportementales élevées pour ses élèves, et est solidaire et flexible pour répondre aux besoins individuels des élèves, leur permettant de répondre à ces attentes.”

Buxton a également déclaré que Fronk était toujours préparée pour la journée et planifiait “des cours différenciés et engageants pour ses élèves”. Fronk croit qu’il faut s’améliorer pour mieux servir ses élèves.

“Mme. Fronk travaille toujours sur son métier en participant à des cours professionnels et en collaborant avec des spécialistes du bâtiment », a déclaré Buxton.

Alors que la pandémie a créé de nouveaux défis pour les enseignants, Fronk est fier de la façon dont tout le monde dans le district s’est mobilisé pour relever ces défis.

“Tant de gens étaient si flexibles”, a déclaré Fronk. “Et cela m’a impressionné par la grande capacité d’adaptation des enseignants et des familles.”

Elle préfère l’enseignement en personne à l’enseignement à distance.

Amy Fronk, enseignante de deuxième année à l’école primaire de Munhall, dirige ses élèves vers une leçon d’histoire. Fronk a grandi à St. Charles et a fréquenté Munhall en tant qu’étudiant. (Sandy Bressner – sbressner@shawmedia.com)

Fronk a déclaré qu’elle n’était pas le seul membre de sa famille à être un produit du district scolaire de St. Charles. Trois de ses enfants sont diplômés de l’école secondaire St. Charles East, anciennement l’école secondaire St. Charles.

Elle a dit qu’elle était reconnaissante pour l’éducation que le district a donnée à ses enfants.

“Nos enseignants ont fait un travail fabuleux en préparant mes propres enfants à réussir à l’école et à contribuer à leur communauté et à avoir les compétences nécessaires pour prendre des initiatives dans leur propre carrière”, a déclaré Fronk.

Amy Fronk, enseignante de deuxième année à l’école élémentaire de Munhall, et ses élèves examinent des reliques historiques telles qu’une machine à écrire et un téléphone à cadran et les comparent à l’équivalent actuel d’un ordinateur portable et d’un téléphone cellulaire. Fronk a grandi à St. Charles et a fréquenté Munhall en tant qu’étudiant. (Sandy Bressner – sbressner@shawmedia.com)

Fronk a dit qu’elle savait qu’elle voulait retourner à l’enseignement. Il lui manquait de forger des relations avec les élèves et leurs familles – un aspect de l’enseignement qu’elle aime le plus, a-t-elle déclaré.

“Dans cette classe en particulier, les élèves sont tellement excités par le monde qui les entoure”, a déclaré Fronk. “Et c’est vraiment contagieux.”