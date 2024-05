Elle a fait une offre sur un condo. Ensuite, le vendeur a appris qu’elle était noire.

La situation s’est révélée au grand jour quelques heures plus tard, lorsque le Dr Baxter, 30 ans, biologiste moléculaire et communicateur scientifique qui gère le site Web. Dr Raven, le spécialiste des sciencesa partagé ce qui s’est passé dans un post sur X. Elle diffusion publique à 163 000 adeptes et d’autres, a attiré l’attention sur les préjugés qui continuent de sévir dans le secteur du logement et sur les lois censées interdire la discrimination, alors même que le Dr Baxter a pris des mesures pour continuer à acheter le condo.

Deux lois fédérales – le Fair Housing Act de 1968 et le Civil Rights Act, beaucoup plus ancien, de 1866 – interdisent aux vendeurs de maison et à leurs agents immobiliers de faire preuve de discrimination lors de la vente d’une maison. Mais plus de 50 ans après l’interdiction du redlining, la discrimination raciale reste un problème, affirment les défenseurs du logement. Une enquête secrète menée sur plusieurs années par la National Fair Housing Alliance, une coalition d’organismes de logement à but non lucratif basée à Washington, a révélé que 87 pour cent des agents immobiliers participaient à des manœuvres raciales, choisissant de montrer à leurs clients des maisons uniquement dans des quartiers où la plupart des voisins étaient d’origine raciale. leur même race. Les agents ont également refusé de travailler avec des acheteurs noirs et ont montré moins de maisons aux acheteurs noirs et latinos qu’aux acheteurs blancs.