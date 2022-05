Elle a fait pression pour l’annulation des prêts étudiants pendant une décennie. Ça pourrait arriver

Astra Taylor a contracté son premier prêt étudiant à 17 ans. Elle a fréquenté l’Université Brown et la New School, et devait des dizaines de milliers de dollars lorsqu’elle a fait défaut sur sa dette pendant la crise financière de 2008.

“Du jour au lendemain, ils ont ajouté 19% à mon principal”, a déclaré Taylor, 42 ans. “Comme des millions d’autres, j’ai été pris au piège de la dette.”

Par chance, son partenaire, Jeff Mangum, un musicien qui a fondé le groupe Neutral Milk Hotel, a proposé de rembourser ses prêts en 2012. À presque tous les égards, sa vie a changé.

“Cela m’a épargné des décennies de paiements”, a-t-elle déclaré. Sans se soucier de payer sa facture mensuelle de prêt étudiant, elle a pu se concentrer sur sa passion de réaliser des documentaires et écrire des livres.

À peu près à la même époque, en 2014, elle a aidé à fonder Dette collectivela première union de débiteurs.

“L’expérience d’avoir le poids de mes prêts étudiants levé fait partie des raisons pour lesquelles je fais ce travail”, a déclaré Taylor. “Je veux le même soulagement et la même opportunité pour les autres.”

Le président Joe Biden a récemment déclaré qu’il ferait une annonce sur l’annulation des prêts étudiants dans quelques semaines. CNBC a interviewé Taylor sur ce que c’est que de voir enfin quelque chose pour lequel vous vous battez depuis si longtemps à l’horizon.

Annie Nova : Au-delà de ton expérience personnelle, qu’est-ce qui t’a donné envie d’en faire une des missions de ta vie se battre pour les endettés?

Astra Taylor : Lorsque les salaires ne sont pas assez élevés pour couvrir les besoins essentiels de la vie, les pauvres et les travailleurs n’ont d’autre choix que de s’endetter pour survivre. En ce sens, nous sommes volés deux fois, d’abord par des patrons qui nous sous-payent, puis par des prêteurs qui facturent des intérêts et des frais lorsque nous empruntons pour couvrir l’écart. Contrairement aux stéréotypes, une grande partie de la dette de carte de crédit est destinée aux nécessités de base – des choses comme le loyer, la nourriture et les soins médicaux. Dans ce pays, la plupart des travailleurs ne vivent pas au-dessus de leurs moyens, on leur refuse les moyens de vivre. L’explosion de la dette des ménages en est le résultat.

En savoir plus sur les finances personnelles :

De plus en plus d’Américains vivent d’un chèque de paie à l’autre alors que l’inflation grimpe

Là où les consommateurs prévoient de réduire leurs dépenses dans un contexte de prix record

Les Américains disent que l’inflation a un “impact négatif” sur les objectifs

AN : Pourquoi les personnes endettées, à votre avis, ont-elles besoin d’un syndicat ?

À: Le secteur financier est incroyablement bien organisé. Ils font du lobbying 24 heures sur 24 et ont réussi à abroger les protections contre l’usure, à déréglementer le secteur bancaire et à développer leurs activités, et nous en payons tous le prix. C’est pourquoi nous devons nous unir pour lutter pour des conditions plus équitables, un allégement de la dette et des changements de politique qui nous permettront de ne pas avoir à nous endetter pour survivre.

AN : L’encours des prêts étudiants augmente depuis des décennies. Selon vous, quelles sont les premières racines de la crise ?

À: Nous avions un modèle de financement adéquat de l’enseignement supérieur public. Cela a commencé à changer dans les années 1960, lorsque Ronald Reagan était gouverneur de Californie. Il a démantelé le plan directeur de l’Université de Californie, qui offrait des études gratuites à tout le monde, et a exigé que le système commence à facturer les étudiants. Cela faisait partie de sa stratégie visant à calmer les manifestations étudiantes pour les droits civils et la liberté d’expression. L’idée était que si les gens devaient s’endetter pour aller à l’école, ils réfléchiraient à deux fois avant de payer pour porter une pancarte. Ses actions faisaient partie de la poussée plus large de la droite visant à démanteler les services gouvernementaux et à confier autant d’institutions publiques que possible à des acteurs privés à la recherche de nouvelles façons de tirer profit.

AN : Vous avez un problème avec le terme « annulation de prêt étudiant ». Pouvez-vous expliquer pourquoi?

À: Des millions de débiteurs ont remboursé le montant initial qu’ils ont emprunté, et pourtant sont toujours endettés grâce aux intérêts composés, et beaucoup d’entre eux doivent en quelque sorte plus que leurs soldes initiaux. C’est la définition classique d’un piège à dettes. Cela n’a pas de sens de dire que ces gens demandent “pardon”. Ce mot donne l’impression que les débiteurs ont fait quelque chose de mal. Nous parlons d’un problème au niveau du système – pas d’un échec moral individuel.