Elle a eu un accident de voiture, puis sont venues les fausses accusations selon lesquelles elle était droguée au cannabis

Pam Staples-Wilkinson n’a jamais consommé de cannabis de sa vie.

Pourtant, en mars 2021, la Néo-Brunswickoise s’est retrouvée à essayer de convaincre un policier de Fredericton qu’elle n’était pas défoncée lorsqu’elle a eu un accident de voiture près de Regent Mall quelques minutes plus tôt.

Const. Garret Fancy ne la croyait pas. Il l’a menottée et l’a emmenée au poste de la rue Queen.

Elle passerait les deux heures suivantes à être interrogée et soumise à un test en 12 étapes que les agents utiliseraient sur les personnes qu’ils soupçonnent d’être sous l’influence d’une drogue au volant.

Elle a quitté la gare cette nuit-là, sans être autorisée à conduire pendant les sept jours suivants et avec la promesse de comparaître devant le tribunal pour répondre à une accusation de conduite avec facultés affaiblies.

Pendant les neuf mois suivants, Staples-Wilkinson vivra dans un état anxieux de limbes jusqu’à ce qu’un résultat de test de dépistage de drogue négatif finisse par effacer son nom.

Cet été, Staples-Wilkinson a reçu des excuses écrites de l’ancien chef de la police Roger Brown, qui lui a assuré que Fancy serait mise à l’épreuve et qu’elle devrait se recycler.

Cependant, elle a déclaré que l’expérience avait ébranlé sa confiance en la police et endommagé sa santé mentale.

“C’était mentalement stressant parce que je ne savais toujours pas comment je suis passé d’un simple accident de voiture à une accusation de drogue”, a déclaré Staples-Wilkinson.

“J’ai dû prendre des médicaments parce que je ne dormais pas correctement ou même que je m’en approchais. C’était constamment dans mon esprit.”

Un accident, une accusation

Il était environ 16 heures le 16 mars 2021 et Staples-Wilkinson venait de quitter le restaurant où elle travaille.

Elle roulait vers le nord sur la promenade Arnold en direction de l’autoroute Vanier, lorsqu’une personne venant en sens inverse a fait un virage à gauche juste au moment où elle traversait l’intersection de la promenade Bishop.

Elle a dit que l’avant de sa voiture avait heurté le côté passager de l’autre voiture, la laissant secouée et présentant des symptômes de commotion cérébrale.

Elle est sortie de sa voiture pour vérifier l’autre conducteur avant d’appeler le 911.

Stressée et paniquée, elle a dit par erreur au répartiteur que la Pontiac G5 qu’elle conduisait était une “Pontiac Elantra”, confondant le nom du modèle avec une autre voiture qu’elle conduit normalement.

Elle découvrira plus tard dans les dossiers de la police que le répartiteur a dit à Fancy, le premier officier sur les lieux, qu’elle “avait l’air altérée”.

Pam Staples-Wilkinson a percuté une autre voiture qui tournait à gauche alors qu’elle traversait une intersection près de Regent Mall. (Soumis par Mark Wilkinson)

Staples-Wilkinson a déclaré que lorsque Fancy est arrivée, elle s’attendait à faire une déclaration, à régler l’assurance et à se faire examiner par un médecin. Au lieu de cela, quelques minutes après son arrivée, elle a dit qu’il avait commencé à lui demander si elle était sous l’influence de drogues ou d’alcool.

Il lui a finalement ordonné de passer un test de sobriété standard sur le terrain (SFST), une pratique officiellement adoptée par les policiers au Canada en 2008.

Le test en trois étapes est généralement effectué par la police lors des contrôles routiers et comprend une marche et un virage, une position sur une jambe et un test de la vue qui consiste à suivre un objet d’un côté à l’autre, selon Sécurité publique Canada.

Staples-Wilkinson a déclaré que le test s’était terminé avec Fancy lui disant qu’elle avait échoué, lui la menottant, la mettant à l’arrière de son croiseur et l’emmenant à la gare de Queen Street.

“J’étais en fait terrassée parce que je ne comprenais pas comment il est automatiquement allé vers moi en état d’ébriété parce qu’il m’a à peine parlé”, a-t-elle déclaré.

“Il était là depuis environ deux minutes et il a automatiquement supposé que j’étais sous l’influence de quelque chose. Tout le monde agit différemment dans un accident de voiture.”

“Ils n’arrêtaient pas de me harceler”

À la gare, Staples-Wilkinson a déclaré que son expérience n’avait fait qu’empirer.

Elle a dit que Fancy avait fait venir un autre officier, le const. Dylan Howell, qui a été expert en reconnaissance de drogues.

Elle a dit que les deux officiers l’ont emmenée au stand de tir du poste au sous-sol.

“Ils m’ont emmené et ont fait tous les tests et m’ont demandé pourquoi je tremblais, et j’ai dit ‘Eh bien, il fait froid ici. Vous êtes dans une pièce en blocs de ciment le jour le plus froid de mars et je suis essentiellement en maillot de corps et chemise de travail.’

“Et ils n’arrêtaient pas de me harceler. ‘Qu’as-tu fumé? Quels aliments as-tu mangés?’ Ils m’ont dit : ‘Tu es sous l’influence de la drogue et tu vas être inculpé.'”

Staples-Wilkinson a déclaré qu’elle avait été emmenée au poste de police de Fredericton sur la rue Queen pour un autre test de sobriété plus rigoureux effectué par un autre agent du champ de tir du poste. (Radio-Canada)

Staples-Wilkinson a déclaré qu’elle avait ensuite reçu l’ordre de donner un échantillon d’urine pour qu’elle soit testée pour la drogue.

Elle a dit que les agents lui avaient alors dit qu’elle devait retourner au poste dans quelques semaines pour soumettre ses empreintes digitales, et qu’ils lui avaient promis de comparaître devant le tribunal pour faire face à l’accusation de conduite avec facultés affaiblies.

Pendant les sept jours suivants, elle a dû compter sur ses amis et sa famille pour la conduire au travail et faire des courses.

Elle a également dû retenir les services d’un avocat, dont elle n’a finalement pas eu besoin.

Elle a dit avoir découvert plus tard que la police n’avait jamais déposé de documents auprès du procureur de la Couronne, et lorsque les résultats du test d’urine sont revenus négatifs en décembre dernier, l’affaire a été complètement abandonnée.

Une enquête, des excuses

Après neuf mois à s’inquiéter de ce qui allait lui arriver, Staples-Wilkinson a déclaré que les résultats avaient apporté un soulagement, mais aussi de la colère pour ce qu’elle avait subi.

En février, elle a déposé une plainte auprès de la Force policière de Fredericton et a demandé tous les documents liés à son dossier. Elle a également déposé une plainte auprès de la Commission de police du Nouveau-Brunswick, qui a ouvert une enquête menée par Allen Farrah.

Farrah, dans son rapport daté du 8 juin, a déclaré que Fancy avait “négligé dans ses fonctions” et avait abusé de son autorité en violation de la loi sur la police. Il a déclaré que Fancy n’avait pas suivi correctement sa formation SFST et n’avait pas correctement rempli le rapport SFST.

Fancy “n’a pas non plus pris en compte la totalité de la situation” lorsqu’il a évalué la sobriété de Staples-Wilkinson, a écrit Farrah. En conséquence, “Fancy n’aurait pas dû arrêter le plaignant sur la seule base de ses observations et conclusions”.

Farrah a également constaté que Howell avait négligé son devoir lorsqu’il n’avait pas fait en sorte qu’une femme officier soit présente pour l’évaluation de la reconnaissance des drogues.

À la suite du rapport, l’insp. Brian Ford a informé Staples-Wilkinson que Brown avait conclu un accord de résolution informel avec Fancy et Howell.

L’ancien chef de la Force policière de Fredericton, Roger Brown, s’est excusé auprès de Staples-Wilkinson en juillet et lui a dit que Fancy serait mis en période d’essai de six mois. (Ed Hunter/CBC)

Le 7 juillet, Brown a écrit à Staples-Wilkinson pour s’excuser et l’informer de la mesure disciplinaire contre Fancy.

Brown a déclaré qu’il avait ordonné à Fancy de suivre une formation supplémentaire dans le domaine des tests de sobriété normalisés sur le terrain et d’être placé sur une période probatoire de six mois où “toutes ses interactions concernant ces types de dossiers seraient évaluées par un superviseur”.

“La police en général n’est pas une profession facile, cependant, nous sommes placés dans des positions où le public doit nous faire confiance”, a écrit Brown.

Pour Staples-Wilkinson, cette confiance a été brisée.

“Je retiens mon souffle chaque fois qu’ils passent devant moi”, a-t-elle déclaré.

“Je ne devrais pas craindre la police de la ville, et c’est le cas. Je les crains littéralement. Je ne devrais pas avoir à le faire, mais à cause de ce qui s’est passé, je n’ai aucune confiance en eux. Je ne leur fais pas confiance.”

CBC News a demandé au Service de police de Fredericton une entrevue au sujet de l’affaire. Un porte-parole a déclaré qu’il était déjà géré par la commission et qu’il est maintenant fermé.

“Nous ne pouvons pas faire d’autres commentaires et nous ne ferons pas d’interview à ce sujet”, a déclaré Sonya Gilks ​​dans un e-mail.