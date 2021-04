L’apparition inaugurale d’Avsaragova était l’une des sous-intrigues les plus intéressantes enterrées sur la carte de combat du Bellator 256 dans la carte de combat de vendredi soir depuis Uncasville, dans le Connecticut, la combattante russe prometteuse ayant suscité un intérêt significatif en ligne pour son combat contre l’Américain Graff.

Et Avsaragova a montré que la vague de fanfare avant ses débuts n’était pas mal placée, alors qu’elle présentait sa frappe précise pour laisser tomber le malheureux Graff au début du premier tour – d’abord avec un crochet droit qui a envoyé son adversaire à genoux, puis après avec une autre main droite pour séparer Graff de sa conscience.

La victoire ajoutera sans aucun doute quelques crans supplémentaires à son compte Instagram déjà important et la signalera clairement en tant que combattante à surveiller dans les rangs féminins en constante évolution de Bellator.

🇷🇺 Diana Avsaragova est arrivée au Bellator MMA 😱Regardez le # Bellator256 les préliminaires en direct sur YouTube 🇬🇧 et @VMSportIE 🇮🇪🔗 https://t.co/kg7jO0IRP2pic.twitter.com/TFAuiq7LuH – Bellator Europe (@Bellator_Europe) 9 avril 2021

S’adressant aux médias avant son combat cette semaine, Avsaragova a déclaré que sa renommée croissante dans les arts martiaux mixtes avait conduit à plus de quelques propositions de mariage glissant dans ses DM.

Mais elle a plaisanté en disant qu’elle devrait décevoir ses prétendants potentiels en annonçant dans sa biographie sur les réseaux sociaux que, oui, elle est prise – mais cela ne veut pas dire qu’elle n’apprécie pas l’attention.

« J’ai pensé que je devrais écrire sur mon Instagram [bio], ‘Je suis marié, [so] ne [ask] des questions [about] moi ou mes informations personnelles», a-t-elle déclaré plus tôt cette semaine à MMA Junkie.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Diana Avsaragova (@ pantera_57_)

« Bien sûr, c’est très [flattering], » elle a ajouté. « Je suis content pour ça. Mais trop, c’est dur pour moi. Je ne peux envoyer de SMS à personne parce que c’est trop.«

De manière assez prévisible, le dernier travail d’Avsaragova dans la cage a conduit plus de quelques nouveaux fans à déclarer leur intention d’épouser la reine du combat en plein essor.

« Elle a du jeu,« a déclaré un fan de combat sur Twitter, tandis qu’un autre a exprimé son admiration pour le coup de fin de combat, »Wow, quel coup de poing. «

Elle a du jeu! Que pensez-vous de ce compteur @yanezmma ? – Mort par Yamasaki (@YamasakiBy) 9 avril 2021

WOW quel coup de poing !!! – ruben suniga (@suniga_ruben) 10 avril 2021

Un troisième, cependant, était peut-être un peu plus optimiste quant au clip.

« Incroyable performance de ma future femme, » il a écrit.

Le combattant géorgien de l’UFC Merab Dvalishvili, le poids welter libanais Bellator Sabah Homasi et la star du porno Kendra Lust faisaient partie des fans de haut niveau d’Avsaragova pour la féliciter également sur les réseaux sociaux.