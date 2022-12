Elle a été kidnappée de son école de Mumbai en 2013. 9 ans plus tard, Pooja est à la maison

C’était un appel vidéo que Poonam Santosh Gaud avait abandonné tout espoir de recevoir après neuf longues années d’attente.

À l’autre extrémité se trouvait Pooja, sa fille qui a disparu en janvier 2013 devant son école de Mumbai, dans l’État du Maharashtra, à l’ouest de l’Inde, alors qu’elle n’avait que sept ans.

Elle a été emmenée par un couple qui a promis de lui acheter de la glace et l’a ensuite emmenée dans un autre État, a dit Pooja à sa mère, la forçant à travailler et à gagner de l’argent pour eux. La police de Mumbai a arrêté Hari D’Souza et son épouse, Soni, et un porte-parole a déclaré qu’ils pourraient être accusés d’enlèvement, de séquestration et de violation des lois sur le travail des enfants.

“Je pouvais voir les larmes dans les yeux de ma mère”, a déclaré Pooja, au moment où elle a réalisé qu’elle avait trouvé sa vraie famille.

Sa mère a encore du mal à exprimer pleinement son bonheur au retour “miraculeux” de sa fille unique début août, affirmant qu’elle se sent maintenant vivante au lieu d’être morte à l’intérieur.

“Quand je me réveille le matin et que je vois mes trois enfants ensemble, ça fait tellement de bien”, a déclaré Gaud, 30 ans. “Pour pouvoir voir Pooja devant mes yeux.”

Pooja Gaud, à gauche, avec sa mère, a disparu pendant neuf ans. Pendant une grande partie de ce temps, elle vivait, à l’insu de sa famille, à seulement quelques minutes d’eux dans l’ouest de Mumbai, avec le couple qui l’a kidnappée et battue. (Salimah Shivji/CBC)

C’est un grand changement après des années de réveil avec une inquiétude constante et des questions sans réponse. “Deux de mes enfants sont avec moi, mais où est-elle ? Est-ce que Pooja est encore en vie ? Ce serait juste ces pensées.”

“J’avais l’impression d’être en prison”

Pooja était vivante mais elle a dit qu’elle était de plus en plus terrifiée par le couple, qui, selon elle, menacerait de la blesser si elle criait ou attirait l’attention sur elle, et a ensuite commencé à la battre régulièrement.

“Sa femme me frappait pour tout”, a-t-elle déclaré à CBC News. “Parfois avec un rouleau à pâtisserie, parfois avec une ceinture, et elle utilisait un langage dur vraiment abusif.”

“Une fois, elle m’a tellement frappé que ma tête a commencé à saigner”, a raconté Pooja. « J’ai seulement réalisé [how bad it was] quand quelqu’un m’a dit que mes vêtements étaient trempés de sang.”

L’adolescente pense qu’elle a été kidnappée parce que le couple n’avait pas d’enfant et en voulait désespérément un, mais une fois que la femme a accouché, leur traitement s’est aggravé.

REGARDER | Pooja est de retour chez elle après avoir été kidnappée il y a neuf ans :

Une Indienne retrouve sa famille après son enlèvement il y a près de dix ans Le retour à la maison d’une jeune fille en Inde qui avait été enlevée neuf ans plus tôt insuffle une nouvelle énergie à la recherche d’autres enfants disparus dans le pays.

Au début, Pooja n’était obligée de faire que tous les travaux ménagers dans leur maison, mais après le verrouillage imposé au début de la pandémie de COVID-19 en 2020, elle a déclaré que le couple l’avait forcée à travailler comme femme de ménage et nounou dans d’autres endroits, prenant tout son salaire. “J’avais l’impression d’être en prison”, a déclaré Pooja, rappelant comment elle était confinée à la maison, ne pouvant sortir que pour se rendre sur son lieu de travail et, occasionnellement, au marché.

“Il n’y avait aucun moyen de s’échapper”, a-t-elle déclaré. “J’ai dû rester parce que je ne me souvenais plus de l’endroit où j’habitais quand j’étais enfant.”

“Je n’étais pas sûr de revoir un jour mes parents.”

Elle n’a pas eu la chance de revoir son père. Il est mort quatre mois avant que sa fille ne retrouve le chemin du retour.

L’affiche manquante ouvre la voie

Pooja n’a retrouvé le chemin de sa famille que par chance et le fait que son cas ait suscité suffisamment d’attention lorsqu’elle a été emmenée en 2013 pour faire la une des journaux.

Un jour, elle a réussi à obtenir le téléphone portable de ses ravisseurs et a tapé son nom sur Google. Elle est tombée sur son affiche manquante en ligne, mais les cinq numéros de téléphone indiqués en bas pour que le public puisse envoyer des conseils étaient trop flous pour être distingués.

La mère de Pooja brandit l’une des affiches manquantes qu’elle et son mari ont placardées dans tout leur quartier après la disparition de leur fille unique à l’âge de sept ans. Un seul des cinq numéros de téléphone répertoriés était encore en service, mais c’était suffisant pour ramener l’adolescent à la maison. (Salimah Shivji/CBC)

Il lui a fallu encore plusieurs mois pour trouver le courage de se confier à une femme plus âgée avec qui elle travaillait et en qui elle avait confiance.

“Nous parlions et partagions des choses comme mère et fille”, a déclaré Pramila Devandra, 35 ans. Mais quand même, elle a été choquée quand Pooja lui a dit qu’elle avait été enlevée lorsqu’elle était enfant et que son vrai nom était “Pooja”, et non “Hani”, comme le couple l’appelait.

“Quand elle m’a dit qu’ils n’étaient pas ses vrais parents, j’ai fait tout ce que j’ai pu.”

“Elle avait toujours su mais devait avoir trop peur pour partager son histoire”, a ajouté Devandra. “Mais elle m’a tout dit. Ils la torturaient beaucoup.”

Après des années à subir des coups et à être forcée de travailler par ses ravisseurs, Pooja s’est confiée à Pramila Devendra, photographiée, avec qui elle travaillait. La femme de 35 ans a aidé sa jeune amie à retrouver sa famille dans l’ouest de Mumbai. (Salimah Shivji/CBC)

Devandra avait toujours soupçonné que l’adolescente était malheureuse et maltraitée, car elle venait souvent travailler en larmes, saignait fréquemment du nez et se plaignait de douleur. Mais elle n’a jamais imaginé que c’était parce qu’elle était victime d’un enlèvement.

La femme plus âgée a immédiatement recruté un ami pour trouver en ligne une version de meilleure qualité de l’affiche manquante et a essayé d’appeler les cinq numéros de téléphone indiqués. Un seul était encore en activité et il appartenait à un voisin de la famille Gaud.

“Quand j’ai reçu l’appel de Pramila … et quand j’ai vu Pooja lors de l’appel vidéo, j’ai été étonné. Je ne pouvais pas y croire”, a déclaré Mohammad Rafiq à CBC News. Il avait été impliqué dans la recherche de la fillette de sept ans disparue dès les premiers jours de sa disparition, aidant la famille à faire face au stress.

Mohammad Rafiq, au milieu, a joué un rôle déterminant dans la réunion de la famille puisque son numéro de téléphone portable indiqué sur l’affiche manquante de Pooja était le seul encore fonctionnel et actif. La famille Gaud remercie tous ses voisins pour leur soutien au cours de la décennie où la jeune fille a disparu. (Salimah Shivji/CBC)

Mais son choc et son bonheur de voir la jeune fille réunie avec sa mère et ses deux frères se sont rapidement transformés en colère lorsqu’il a entendu parler de ce que Pooja avait traversé.

“Ils devraient recevoir la peine la plus sévère possible et elle doit obtenir justice”, a-t-il déclaré. “Neuf ans de sa vie sont déjà passés.”

Le nombre d’enfants disparus s’envole

Des cas comme celui-ci, où un enfant disparu est retrouvé après près d’une décennie, sont extrêmement rares, le problème devenant plus aigu au cours des deux années écoulées depuis que la douleur économique de la pandémie mondiale a frappé l’Inde.

Le nombre d’enfants portés disparus en 2021, selon le National Crime Records Bureau du pays, était de 77 535, soit une augmentation de plus de 30% par rapport à l’année précédente.

Cela représente en moyenne un enfant disparu toutes les sept minutes à travers l’Inde.

Les organisations de défense des droits de l’enfant ont attribué la forte augmentation du nombre d’enfants portés disparus, contraints de travailler ou victimes de la traite, aux difficultés économiques et à l’aggravation de la pauvreté à la suite de la pandémie de COVID-19.

Des groupes de défense des droits en Inde avertissent que les enfants sont de plus en plus exposés au risque d’exploitation à la suite de la pandémie, le nombre d’enfants disparus ayant bondi de plus de 30 % entre 2020 et 2021. (Salimah Shivji/CBC)

“Le nombre va probablement encore augmenter”, a prédit le défenseur de longue date des droits de l’enfant, Bhuwan Ribhu.

“Dans un scénario post-COVID [in India]comme c’est le cas pour la majorité du monde, les enfants sont dans un état de vulnérabilité accru », a-t-il ajouté. « Et dans de nombreuses situations, un enfant disparu n’est pas signalé.

Peu de cas se terminent par une condamnation

La police de Mumbai a été tellement encouragée par la nouvelle des retrouvailles de Pooja Gaud avec sa famille au début du mois d’août qu’elle a ensuite renforcé ses efforts pour retrouver les enfants disparus.

Le commissaire de police de la ville a lancé une initiative d’un mois pour rechercher des pistes sur les enfants contraints de travailler, appelée Operation Reunite, qui s’est terminée à la mi-septembre.

La famille de Pooja, cependant, a peu confiance en la capacité de la police à obtenir une condamnation, malgré le fait que le couple ait été arrêté.

Moins d’un pour cent des cas de traite ou de disparition d’enfants en Inde aboutissent à une condamnation.

Pooja Gaud et sa mère, alors qu’elles se réadaptent à la vie ensemble après neuf ans de séparation, sont toujours émues par le bilan de l’enlèvement. La jeune fille est rentrée chez elle quatre mois seulement après la mort de son père des suites d’une maladie. (Salimah Shivji/CBC)

Mais Ribhu a déclaré que même sans condamnation, les arrestations très médiatisées qui font les gros titres des journaux peuvent avoir un effet dissuasif sur les kidnappeurs et les réseaux organisés de traite des enfants.

Selon Ribhu, chaque arrestation sert à pousser d’autres services de police à travers l’Inde à investir davantage dans la technologie et d’autres méthodes pour retrouver les enfants disparus.

“Il y a plus de sensibilisation au niveau de la police locale, au niveau des unités de lutte contre la traite des êtres humains, au niveau des parents [understanding the risks].”

S’adapter à la vie à la maison

Quant à Pooja, l’épreuve n’est pas totalement terminée. Elle se réadapte à la vie à la maison tout en essayant de faire face au traumatisme de ce qu’elle a traversé.

La jeune fille de 16 ans tombe souvent malade et ses factures médicales s’accumulent, les médecins informant la famille que plusieurs os de son dos sont enflés à cause des coups.

Pooja fait également des cauchemars et imagine constamment qu’elle entend les voix de ses ravisseurs derrière elle. Toute la famille est préoccupée par l’idée que le couple, qui vit à proximité dans l’ouest de Mumbai, sera libéré de prison.

Poona Santosh Gaud, 30 ans, a déclaré que le retour de sa fille l’avait redonné vie. Elle a dit qu’elle s’était sentie “morte à l’intérieur” pendant les neuf années où Pooja avait disparu. Elle est toujours constamment inquiète pour la santé physique et émotionnelle de l’adolescent. (Salimah Shivji/CBC)

La mère de Pooja reproche aux ravisseurs de lui avoir «tout pris»: son mari à cause du stress de la recherche de leur fille, de la bonne santé de Pooja et des étapes manquées des années de formation de Pooja.

“Je suis seul et je dois prendre soin d’elle”, a déclaré Gaud à CBC News. “Je m’inquiète de la façon dont tout fonctionnera à l’avenir.”

Pourtant, elle ne peut s’empêcher de sourire, même avec les larmes qui lui montent aux yeux, et Pooja en a une assortie.

“C’est si bon d’être de retour avec ma mère”, a déclaré Pooja, se sentant complète “maintenant que je suis de retour à la maison et entourée de ma famille”.