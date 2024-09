Elle a esquivé un examen de routine. Les médecins ont découvert deux types de cancer

En 2020, alors que la pandémie de COVID-19 balayait le monde et que les gens restaient chez eux et gardaient leurs distances, Morgen Chesonis-Gonzalez a fait ce que 41 % des Américains ont fait pendant cette « période d’anxiété » : elle a zappé un rendez-vous médical. Dans son cas, il s’agissait de ses examens annuels, que l’art-thérapeute clinique de l’école publique de Miami effectuait généralement en été.

Mais en août, une douleur persistante à l’aisselle a forcé cette mère de deux enfants à prendre son courage à deux mains et à prendre rendez-vous pour une mammographie. La situation déjà stressante a été rendue encore plus alarmante par des protocoles qui ont fait de l’hôpital un « épisode de la Quatrième Dimension », a déclaré Chesonis-Gonzalez.

Mais le moment le plus surréaliste est arrivé avec le diagnostic. Avec deux masques sur le visage et son mari qui l’écoutait depuis la voiture, elle a dû demander à l’oncologue de répéter son diagnostic, pensant avoir mal entendu.

Elle avait deux formes de cancer du sein.

Morgen Chesonis-Gonzalez et sa famille. Le matin Chesonis-Gonzalez



Traiter deux formes de cancer du sein

Chesonis-Gonzalez a reçu un diagnostic de cancer du sein triple négatif dans son sein gauche, qui ne possède pas de récepteurs d’autres types de cancer et peut être plus agressif et plus difficile à traiter. Elle avait également un cancer canalaire invasif à récepteurs hormonaux positifs dans une zone distincte du même sein.

Selon le Dr Starr Mautner, chirurgien oncologue du sein au Miami Cancer Institute en Floride, Chesonis-Gonzalez devrait subir un traitement agressif en raison de ces deux formes de cancer. Mautner était l’un des médecins de l’équipe de Chesonis-Gonzalez. Avoir deux formes de cancer à la fois comme celle-ci est rare, mais pas inouï, estimant que cela ne se produirait probablement que chez environ 5 à 6 % des patientes atteintes d’un cancer du sein.

Le traitement a commencé juste avant la rentrée scolaire. Tandis qu’elle enseignait à ses élèves en ligne, Chesonis-Gonzalez a également subi quatre mois de chimiothérapie destinée à réduire ses tumeurs.

Pendant ces séances de chimiothérapie, Chesonis-Gonzalez était seule à l’hôpital, incapable d’avoir quelqu’un à ses côtés en raison des restrictions liées à la pandémie. Ses amis et sa famille ne pouvaient pas prendre le risque de lui rendre visite, surtout alors qu’elle était immunodéprimée, alors les repas accompagnés de mots de vœux étaient laissés sur le porche arrière. Son mari a continué à assister aux réunions d’oncologie par téléphone, prenant des notes sur le parking de l’hôpital.

Après des mois de chimiothérapie, Chesonis-Gonzalez a subi une mastectomie bilatérale.

Morgen Chesonis-Gonzalez avant la chirurgie. Le matin Chesonis-Gonzalez



« Comme j’avais seulement 47 ans, l’angoisse de devoir constamment m’inquiéter toute ma vie de l’apparition d’un cancer dans mon sein sain était insupportable », a déclaré Chesonis-Gonzalez. Une fois de plus, elle s’est rendue seule à l’hôpital. L’opération comprenait des extenseurs de tissus, ou des implants vides placés pendant l’opération pour faciliter la reconstruction mammaire ultérieure.

Après l’opération, elle a suivi une thérapie physique pour retrouver l’amplitude des mouvements de sa poitrine et de ses épaules. Elle avait un objectif précis en tête : pouvoir lever les bras au-dessus de sa tête et maintenir la position suffisamment longtemps pour la radiothérapie. La thérapie physique a été difficile, mais elle a finalement pu commencer des séances quotidiennes de radiothérapie photonique, ciblant le sein droit pour s’assurer qu’aucun cancer ne subsiste.

Selon Mautner, après dix mois de traitement actif, aucun des échantillons prélevés sur Chesonis-Gonzalez n’a montré de signe de cancer. Après six mois de cicatrisation, elle a pu bénéficier d’une chirurgie de reconstruction, en échangeant les extenseurs de tissus contre des implants mammaires. Aujourd’hui, trois ans plus tard, Chesonis-Gonzalez a presque terminé son traitement d’entretien endocrinien, qui contribue à garantir que le cancer ne réapparaisse pas.

Morgen Chesonis-Gonzalez pendant le traitement. Le matin Chesonis-Gonzalez



Symptômes et dépistages du cancer du sein

Une femme sur huit sera diagnostiquée d’un cancer du sein au cours de sa vie, a déclaré Mautner. Les mammographies sont « cruciales pour détecter un problème potentiel à ses débuts », a-t-elle ajouté, et les femmes devraient commencer à les passer régulièrement à partir de 40 ans.

Les personnes qui présentent un risque plus élevé en raison de marqueurs génétiques, d’antécédents familiaux ou de densité mammaire devraient demander à leur médecin de passer une IRM mammaire, a déclaré Mautner, car cela permet de détecter des lésions qu’une mammographie peut ne pas détecter.

Il est également important de prêter attention aux signes du cancer du sein, a déclaré la Dre Christina Annunziata, oncologue. Une douleur persistante à l’aisselle, comme celle ressentie par Chesonis-Gonzalez, peut être un signe, en particulier d’un cancer plus avancé, a-t-elle déclaré. Les femmes doivent également surveiller les rougeurs cutanées, les changements au niveau du mamelon ou la présence d’une grosseur dans le sein. Mautner a ajouté qu’un écoulement du mamelon peut également être un signe de cancer du sein.

Annunziata a déclaré que même si les dépistages ont diminué pendant la pandémie, ils sont depuis revenus à des niveaux normaux.

