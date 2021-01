La famille avait un petit appartement avec «une chaleur minimale», a-t-elle dit à son fils, et il n’y avait souvent pas assez de nourriture. Malvina a dû aller dans une école de langue russe; c’était une langue qu’elle ne comprenait pas, même si elle l’a finalement apprise et s’est «quelque peu acclimatée», a déclaré Jeff. Quand elle a rencontré Joseph Shabes, elle l’a repoussé parce qu’il avait huit ans son aîné. Elle a appris à le connaître par son père; les deux hommes étaient déterminés à résister au régime soviétique. «Ils étaient en quelque sorte des prisonniers, d’une manière lâche», se souvient son fils. Au fil du temps, Malvina et Joseph sont tombés amoureux. Ils se sont mariés pendant 63 ans à sa mort.

Dans ses histoires, Malvina a brossé un tableau sombre de l’Union soviétique. Suite au pacte de non-agression entre l’Allemagne et la Russie, des centaines de milliers de Polonais ont été déportés en Sibérie et dans d’autres régions de l’URSS aussi peu peuplées que glaciales. Comme d’autres hommes polonais, son père a dû travailler dans un camp de travail dans des conditions que nombre de ses compatriotes n’ont pas survécu.

De toute évidence, elle a vécu une vie extraordinaire. Mère de deux fils et amie pour beaucoup, elle n’a jamais hésité à raconter son histoire. « Elle était rare dans le sens où elle était prête à parler de la vie en Sibérie et de ce à quoi ressemblait la vie pendant la guerre », a déclaré Jeff.

Malvina Shabes, surnommée «Visia» par des amis, n’avait que 10 ans lorsqu’elle, ses parents et sa nounou ont fui leur Pologne natale pour la Sibérie. C’était en 1939, et les nazis venaient d’envahir. La famille s’en est sortie vivante, pour se retrouver dans des camps de travail en Sibérie. Malvina est décédée à Toronto le 10 novembre 2020, alors que le coronavirus flambait dans sa maison de retraite. Elle avait 93 ans.

Surtout, on se souvient de Malvina pour la communauté qu’elle a bâtie au Canada, se faisant des amis partout où elle est allée. Au fil des ans, elle était une matriarche déterminée, alors même qu’elle prenait soin de son mari et de sa mère avant leur mort.

La Sibérie ne s’est jamais sentie comme un endroit où la famille pourrait s’installer. Ainsi, après la guerre, Malvina et son mari – qu’elle n’avait pas encore épousé – ont voyagé entre la Pologne et l’Allemagne. Parce que les amoureux étaient des réfugiés juifs, un cousin au Canada a pu les amener au pays. Le mari de Malvina est allé le premier, alors qu’elle, alors âgée de 18 ans, attendait de le suivre et de l’épouser.

George Kovac, un ami de la famille depuis plus de 50 ans, a déclaré que Malvina était toujours gentille et accueillante. Sa vie était centrée sur ses amis et sa famille, alors même qu’elle commençait à développer la démence. «La famille a survécu à un stress et une pression énormes, fuyant les nazis et le système russe», a déclaré Kovac à BuzzFeed News, «et pour moi, cela montre à quel point le Canada a grandement bénéficié des expériences qu’ils ont vécues.

Après la mort de son mari, suivi de son chien, Pepsi, la démence de Malvina s’est aggravée. Sa famille a décidé de chercher une maison de retraite où elle pourrait avoir des interactions sociales, de la musique et de l’art. En novembre, elle était l’une des huit résidents de son domicile décédés du COVID-19 lors d’une épidémie de la deuxième vague. La dernière fois que Jeff a vu sa mère, il n’a pas pu lui dire au revoir.

«Je l’ai appelée« maman », je lui ai dit que tout allait bien, qu’elle pouvait lâcher prise, que nous l’aimions», a déclaré Jeff. «Le lendemain matin à 7h30, nous avons parlé au médecin, et il a dit qu’elle respirait à peine avec 100% d’oxygène fourni.

Il a déclaré qu’il avait fallu du temps et des efforts pour amener sa mère à l’hôpital et que le diagnostic positif ne venait que du personnel du centre médical, plutôt que de celui de la maison de retraite. Il espérait que la maison aurait fait plus, sonné l’alarme plus tôt et aurait été plus transparente sur la situation, dont il ne connaissait pas toute l’étendue à l’époque.

«La maison n’a pas appelé pour savoir comment elle allait», dit-il. «La maison n’a rien fait.»

Après sa mort, il a raconté son histoire à la SRC dans le but d’humaniser les personnes décédées du coronavirus. Son plaidoyer a été entendu par le premier ministre canadien Justin Trudeau, qui quelques jours plus tard a parlé de Malvina dans une allocution nationale.

«Chaque personne que nous perdons à cause de ce virus a une famille et des amis qui les aiment, qui avaient des projets pour demain et des choses qu’ils voulaient faire. Je pense à la femme de Toronto qui a survécu à l’Holocauste et qui est récemment décédée du COVID-19 », a déclaré Trudeau. «À ses proches, mes plus sincères condoléances pour votre perte. Et aux milliers d’autres familles qui ont perdu quelqu’un à cause du COVID-19, mes pensées vont à vous. Chaque perte est une tragédie et chaque histoire nous rappelle les enjeux de la lutte contre cette pandémie. »

Malvina était une fashionista enjouée, une boulangère talentueuse et une femme durable dont la vie difficile lui avait appris à construire une communauté autour d’elle où qu’elle aille. Jeff est honoré que Trudeau ait commémoré sa mère et espère que son histoire inspirera d’autres personnes à raconter des histoires d’êtres chers décédés du COVID-19.

«Ma mère est le genre de personne qui a dit: ‘Je ne veux pas d’attention, ne fais pas d’histoires à mon sujet.’ Elle a toujours dit: «Jeff, mettez-vous en premier» », dit-il.

Mais, pour expliquer le bilan de la pandémie, il ne tient pas compte de ses conseils.

«Mon objectif», dit-il, «était de raconter l’histoire de ma mère.