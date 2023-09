Elle a dit qu’elle avait tué son amant en état de légitime défense. Le tribunal dit que le jury l’a considérée à juste titre comme l’agresseur

RALEIGH, Caroline du Nord (AP) — La Cour suprême de Caroline du Nord a confirmé la condamnation pour meurtre d’une femme qui avait tué par balle son amant dans sa chambre, statuant vendredi que le juge du procès avait donné des instructions appropriées au jury sur les limites légales de la force meurtrière à l’intérieur d’une maison. .

Cinq des sept juges ont accepté d’annuler une décision d’appel unanime qui avait ordonné un nouveau procès pour Wendy Dawn Lamb Hicks, reconnue coupable de la mort de Caleb Adams. Les preuves montrent qu’il a reçu deux balles dans le dos, devant la porte de sa chambre.

L’opinion principale de la majorité disait qu’il était approprié, sur la base de la preuve, que le jury soit informé que Hicks ne pouvait pas invoquer la légitime défense et la protection de son domicile pour justifier la force meurtrière si le jury pouvait en déduire qu’elle agissait en tant qu’agresseur, même si ce n’est pas elle qui a provoqué la confrontation.

Adams était marié à quelqu’un d’autre et a commencé une relation avec Hicks après leur rencontre au travail en 2015.

La relation était tumultueuse et tendue, marquée par la consommation de drogues et les efforts de Hicks pour révéler la relation avec l’épouse d’Adams, éventuellement par le biais de textes et de photos sexuellement explicites, selon l’opinion rédigée par la juge associée Anita Earls.

Adams est arrivée au domicile de Hicks dans le comté de Randolph le matin du 13 juin 2017 – même si elle l’avait prévenu de ne pas venir. Les preuves montrent qu’en quelques minutes, Hicks a appelé le 911 et a déclaré qu’elle avait tiré sur Adams. Il est mort sur les lieux.

Sa fille adolescente et un ami se trouvaient dans une autre pièce, donc « Hicks est le seul témoin oculaire vivant de ce qui s’est passé dans la chambre où M. Adams a été abattu », a écrit Earls.

Le jury a reconnu Hicks, aujourd’hui âgée de 44 ans, coupable de meurtre au deuxième degré en 2019 et elle a été condamnée à une peine de prison de 15 à 19 ans.

La Cour d’appel a conclu que le juge de première instance Bradford Long avait commis une erreur en donnant au jury des instructions non étayées sur la doctrine de l’agresseur. Mais Earls a écrit que les incohérences entre le témoignage de Hicks et les récits antérieurs et d’autres preuves remettaient en question sa version des événements et justifiaient cette instruction.

Hicks a décrit une violente attaque et a déclaré qu’elle avait tiré sur Adams alors qu’elle tentait d’éviter ses coups, mais elle ne présentait aucune blessure évidente et les preuves de l’accusation montrent qu’il a reçu une balle dans le dos à au moins 6 pouces (15 centimètres), selon l’opinion.

« Tirant toutes les conclusions en faveur de l’État, un jury examinant les preuves pourrait raisonnablement déduire que Mme Hicks a agi comme l’agresseur lors de sa confrontation avec M. Adams », a écrit Earls. « Chacune de ces contradictions dans les preuves aurait pu faire réfléchir le jury », les incitant à douter du récit de Hicks, a-t-elle ajouté.

Dans une opinion dissidente, la juge Tamara Barringer s’est largement concentrée sur le témoignage de Hicks et a déclaré que le juge n’aurait pas dû donner l’instruction de la « doctrine de l’agresseur ».

Hicks a déclaré au tribunal qu’Adams avait pris son arme sur une table de nuit et l’avait pointée sur elle, exigeant son téléphone. Ensuite, a déclaré Hicks, il a jeté l’arme et le téléphone sur son lit, après quoi elle a pris l’arme et le téléphone. Elle a témoigné qu’Adams lui avait bloqué le chemin et l’avait physiquement attaquée lorsqu’elle tentait de quitter la chambre.

Hicks « a conservé le droit de se protéger et de protéger les autres personnes de sa maison, même lorsque M. Adams se détournait d’elle », a écrit Barringer.

La mise au point des dispositions relatives à la légitime défense et à l’agresseur dans les lois et la jurisprudence de Caroline du Nord soulève « des questions juridiques complexes et épineuses qui nécessitent de la clarté », a écrit le juge associé Richard Dietz dans une opinion séparée soutenant le résultat dominant.

Mais ces questions n’ont pas été suffisamment abordées par les parties juridiques dans l’affaire, a déclaré Dietz et « en conséquence, non seulement la loi en souffre, mais Hicks aussi ».

__ Cette histoire a été mise à jour pour corriger la peine de prison maximale à 19 ans et non à 18 ans.

Gary D. Robertson, Associated Press