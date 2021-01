Elle a dit #MeToo. Maintenant, elle est punie en vertu de la loi sur la diffamation.

Il y a plus de deux ans, He Qian, un ancien journaliste chinois, a porté des accusations d’agression sexuelle contre un journaliste bien connu. Son histoire a largement circulé sur Internet, contribuant à donner de la force au mouvement naissant #MeToo en Chine. Maintenant, Mme He, 32 ans, est punie pour cela. Un tribunal chinois a jugé cette semaine qu’elle avait violé les lois sur la diffamation en publiant ses accusations. Elle et un ami, Zou Sicong, qui l’a aidée à partager son histoire en ligne, ont été condamnés à payer plus de 1800 dollars en frais juridiques et en dommages et intérêts à l’homme que Mme He a accusé d’agression, Deng Fei, journaliste dans un magazine chinois. M. Deng a nié les accusations. «La loi chinoise doit faire plus pour répondre à #MeToo», a déclaré Mme He, qui utilise également le prénom Belinda, dans une interview. «Ce n’est que le début et c’est loin d’être suffisant.»

Le cas de Mme He a été un test étroitement surveillé de la tolérance du gouvernement chinois à l’égard du mouvement #MeToo, petit mais animé du pays. La décision du tribunal, dans la ville orientale de Hangzhou, met en lumière les défis auxquels sont confrontées les femmes chinoises qui dénoncent des accusations de harcèlement sexuel et d’agression contre des hommes importants. #MeToo a gagné du terrain en Chine ces dernières années, malgré les limites strictes du parti communiste au pouvoir en matière d’activisme et de dissidence et son contrôle strict sur Internet. Un certain nombre d’hommes éminents d’entreprises chinoises, d’institutions religieuses et d’universités ont été contraints de démissionner après que des femmes aient dénoncé le harcèlement et les abus. Mais de nombreux obstacles subsistent. Le viol et le harcèlement sexuel sont souvent considérés comme des sujets tabous en Chine. Les autorités découragent souvent les femmes de porter plainte. Et ces dernières années, des hommes accusés de harcèlement ont poursuivi leurs accusateurs pour diffamation, dans ce que les critiques disent être un effort pour les intimider et les faire taire. Dans son article, qui a circulé en ligne en Chine après que M. Zou l’ait publié sur son compte de médias sociaux, Mme He a écrit sur son passage en 2009 en tant que stagiaire de 21 ans à Phoenix Weekly, un magazine chinois, où M. Deng était le journaliste en chef. Elle a dit que M. Deng l’avait invitée dans une chambre d’hôtel pour discuter d’histoires, puis l’avait embrassée et pelotée de force. Après la publication de l’article, M. Deng a poursuivi Mme He et M. Zou pour diffamation. Le tribunal de Hangzhou s’est rangé du côté de M. Deng, disant que Mme He et M. Zou n’avaient pas fourni suffisamment de preuves de l’agression présumée. «Ce qu’ils ont décrit manque de preuves factuelles et de base légale», a déclaré le tribunal.

Mme He et M. Zou ont dit qu’ils feraient appel de la décision. M. Deng n’a pas répondu à une demande de commentaire. «Je n’ai jamais fait une chose aussi mauvaise et stupide», a-t-il écrit à propos des accusations de Mme He dans un récent publication sur les réseaux sociaux. Il a dit qu’il ne se souvenait pas de l’avoir rencontrée. M. Zou a déclaré que la loi chinoise devrait être plus sensible aux femmes qui présentent des allégations d’agression et de harcèlement. «Espérer qu’un sujet disparaîtra tout simplement et retournera dans l’ancien monde est ignorant et péremptoire», a-t-il écrit sur WeChat, une application de médias sociaux populaire. «Je serai responsable jusqu’à la fin de la publication de l’article sur He Qian.» Pour les militantes désireuses de protéger les droits des femmes et de lutter contre la culture patriarcale chinoise, la décision a été un échec. Feng Yuan, cofondatrice d’un groupe à but non lucratif de défense des droits des femmes à Pékin, a déclaré que le tribunal avait «complètement nié l’existence du harcèlement sexuel». «De nombreuses personnes se sentiront encore plus impuissantes face au harcèlement sexuel», a déclaré Mme Feng. Malgré les efforts du gouvernement pour limiter l’activisme, le mouvement #MeToo en Chine a connu un certain succès et continue de bénéficier du soutien de femmes d’origines diverses. Un tribunal de Pékin a entendu le mois dernier le cas de Zhou Xiaoxuan, un ancien stagiaire de la chaîne publique chinoise qui a accusé une personnalité de la télévision, Zhu Jun, d’agression sexuelle. (M. Zhu a nié les accusations.) Des dizaines de personnes se sont rassemblées à l’extérieur, certaines portant des pancartes avec le hashtag #MeToo, dans une démonstration de soutien qui est rare lors des procédures judiciaires chinoises.