Elle a dépouillé une rivière pleine de cette plante envahissante embêtante – à la main

Katie Church a arraché tellement de parcelles de la châtaigne d’eau européenne envahissante cet été qu’elle rêve de le faire.

“Je regarde le marronnier dans l’eau et [dream of] en le retirant et en s’assurant que tout est clair », rit-elle.

Church vient de finir de diriger une équipe de terrain de cinq étudiants d’été embauchés par l’organisme à but non lucratif Invasive Species Centre. Le groupe a été chargé de rechercher, de trouver et de cueillir à la main la plante aquatique envahissante verte aux racines épaisses le long d’un tronçon de 30 kilomètres de la rivière Welland, dans la région de Niagara en Ontario.

L’équipe de terrain composée de cinq personnes a utilisé deux canoës et un bateau à moteur pour enlever la châtaigne d’eau d’Europe, en se concentrant sur un tronçon de 30 kilomètres de la rivière. “Nous sommes des canoteurs professionnels maintenant”, a déclaré Church. (Soumis par Invasive Species Centre/Katie Church)

“C’est beaucoup de travail, surtout quand vous entrez dans ces grandes parcelles, et partout où vous regardez, il y a du châtaignier et tout ce que vous voulez faire, c’est l’enlever”, a déclaré Church, récemment diplômé du programme de restauration des écosystèmes du Niagara College.

La châtaigne d’eau européenne (EWC en abrégé) obstrue les rivages, coupant la lumière du soleil et l’espace pour les poissons et les plantes indigènes. C’est aussi une nuisance pour les humains – difficile de nager ou de pagayer. Ses graines pointues et épineuses peuvent percer la peau et même percer une sandale fine.

Lorsque Church a commencé son travail en juillet, d’immenses étendues des bords de la rivière étaient couvertes d’EWC – près de 100% de couverture à certains endroits. En huit semaines, l’équipe a arraché à la main environ 7 000 plantes, remplissant 70 de ces contenants en plastique.

Les plantes arrachées ont été emmenées loin de l’eau pour mourir le plus rapidement possible – séchées, transformées en engrais vert et compostées correctement.

Au cours de sa dernière journée sur l’eau la semaine dernière, Church a scruté les deux côtés de la rivière, aiguisant son œil désormais expert sur les plantes aquatiques flottantes. Elle a vu beaucoup de nénuphars et de myriophylles à épi, mais pas de CEE.

“Je suis très fière de notre équipe et de ce que nous avons pu accomplir”, a-t-elle déclaré. “C’est un sentiment vraiment génial de voler et d’être vraiment sûr qu’il n’y a rien.”

3 populations connues en Ontario

La rivière Welland est l’une des trois populations connues d’EWC dans la province. Selon le Invasive Species Centre, basé à Sault Ste. Marie, Ont.

Colin Cassin, directeur des politiques du centre, ne sait pas exactement comment l’usine s’est rendue à Welland. EWC se déplace principalement à travers ses graines qui se déplacent, alors il soupçonne peut-être qu’un oiseau l’a ramassé ou qu’il provient d’un bateau contaminé.

“Nous sommes juste au lien ici entre l’introduction établie et l’introduction précoce”, a-t-il déclaré. “C’est le meilleur scénario pour prendre de l’avance.”

Colin Cassin, directeur des politiques au Centre des espèces envahissantes, garde un œil sur la châtaigne d’eau d’Europe le long du rivage de la rivière Welland. Il l’appelle une “plante aquatique envahissante désagréable”. (Haydn Watters/CBC)

Il attribue la détection précoce. Un kayakiste local a repéré pour la première fois quelque chose d’étrange sur la rivière en 2020 et l’a signalé. Il s’est avéré être EWC, qui a été cartographié en 2021. L’équipe de terrain a touché l’eau pour la première fois cette année.

ÉCOUTEZ | Haydn Watters de CBC prend l’eau avec une équipe à la recherche de la châtaigne d’eau européenne :

Matin de l’Ontario de CBC Radio5:13À la recherche de la châtaigne d’eau européenne envahissante Lorsque l’été a commencé, la châtaigne d’eau d’Europe envahissante était partout dans la rivière Welland dans la région de Niagara en Ontario. Une équipe a passé l’été à l’arracher à la main. Haydn Watters a frappé l’eau pour voir leurs efforts.

Cassin a déclaré que travailler sur des espèces envahissantes est souvent catastrophique. Mais il est persuadé que ce travail à Welland est sur la voie rare du succès — menant au retrait à long terme des CEE de la rivière.

Après que les membres de l’équipe aient retiré la plante, ils l’ont mise dans ces contenants en plastique et les ont éloignés de l’eau. Chaque sac contient environ 100 plantes. L’équipe estime avoir arraché environ 7 000 plantes de la rivière au cours de l’été. (Soumis par Katie Church)

“Nous espérons que l’année prochaine, en empêchant la plupart de ces plantes de monter en graine, nous pourrons avoir une traction beaucoup plus légère”, dit-il, espérant une réduction d’au moins 50 %.

“Si nous pouvons l’empêcher de monter en graine cette année, en théorie, nous avons gagné.”