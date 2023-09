Elle a dansé avec Poutine lors de son mariage. L’ancien ministre autrichien des Affaires étrangères s’est désormais installé en Russie

LONDRES — Une ancienne ministre autrichienne des Affaires étrangères qui avait invité le président russe Vladimir Poutine à son mariage et dansé une valse avec lui lors de la réception de 2018 a déclaré qu’elle avait déménagé à Saint-Pétersbourg pour y créer un groupe de réflexion.

Karin Kneissl, 58 ans, a annoncé mercredi sur l’application de messagerie Telegram que ses poneys, qu’elle gardait en Syrie, avaient été emmenés en Russie à bord d’un avion militaire russe.

Kneissl, du Parti de la liberté de droite, a été ministre des Affaires étrangères de 2017 à 2019. Durant cette période, elle a été critiquée à plusieurs reprises dans les médias autrichiens et allemands pour ses opinions pro-russes. Sa danse avec Poutine a eu lieu quelques mois seulement après que la Russie a été accusée d’avoir empoisonné l’ancien espion Sergei Skripal et sa fille Yulia avec l’agent neurotoxique Novitchok au Royaume-Uni.

Kneissl a déclaré dans son message qu’elle avait déménagé ses « livres, vêtements et poneys de Marseille à Beyrouth » en juin 2022, après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, après quoi elle dit avoir été « bannie » de France.

Lors du Forum économique oriental organisé cette semaine à Vladivostok, dans l’extrême est de la Russie, Kneissl a déclaré à l’agence de presse officielle russe Tass qu’elle avait créé le centre Gorki – un groupe de réflexion associé à l’université d’État de Saint-Pétersbourg.

Parce que le groupe de réflexion lui demande beaucoup de temps, elle a décidé de s’installer en Russie, a-t-elle déclaré.

Le centre Gorki, a déclaré Kneissl à Tass, « s’occupe, entre autres, des questions d’énergie, de migration et de nouvelles alliances – des questions que je connais bien et qui affectent également le monde arabe et islamique, que je connais bien ».

Kneissl a également déclaré sur Telegram que « comme apparemment rien ne se passe en Autriche et en Allemagne au-delà de la crise économique, ma délocalisation devient une question politique ». Elle a ajouté, s’adressant probablement à ses détracteurs, que « la haine qui s’échappe de l’Autriche ne m’étonne pas seulement ».

Dans une interview accordée au forum avec l’agence de presse russe RIA Novosti, Kneissl a déclaré : « ce n’est pas facile de déménager en Russie » en raison de la quantité de paperasse impliquée, mais elle a déjà emménagé dans un appartement qu’elle loue à Saint-Pétersbourg.

___

La rédactrice d’Associated Press, Kirsten Grieshaber, à Berlin, en Allemagne, a contribué à ce rapport.