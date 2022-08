Elle a créé une banque alimentaire pour animaux. Maintenant, cet adolescent Chippewa lance pour gagner 25 000 $

Depuis son enfance, Zhawanoogbiik Danielle Riley rêve d’avoir son propre endroit pour s’occuper des animaux.

Cela a conduit le jeune de 16 ans de Chippewas of the Thames, un gouvernement de bande des Premières Nations Anishinaabe juste à l’ouest de St. Thomas, en Ontario, à devenir un jeune demi-finaliste dans un concours de démarrage autochtone, avec une chance de gagner 25 000 $ pour grandir son entreprise.

Maintenant, elle fournit gratuitement de la nourriture et des fournitures pour animaux de compagnie aux membres des communautés Chippewas of the Thames, Munsee-Delaware Nation et Oneida Nation of the Thames qui en ont besoin – tout en prenant soin de ses canards, poulets, lapins, chevaux, chats et oies à le Riley Ranch On Three Fires de la famille, sur la propriété où ils ont également leur maison.

Son pitch a été sélectionné parmi plus de 2 400 Présentation pow-wow candidats de partout en Amérique du Nord après avoir soumis une vidéo d’une minute sur son projet. Les gagnants seront annoncés lors d’une remise de prix diffusée numériquement le 3 novembre.

Le besoin grandit

Riley a remarqué qu’il devenait de plus en plus difficile pour les gens d’accéder à la nourriture pour animaux de compagnie et de prendre soin de leurs animaux pendant la pandémie, alors elle a décidé de faire quelque chose à ce sujet.

Riley Ranch On Three Fires travaille avec des entreprises partenaires pour distribuer des fournitures pour animaux de compagnie légèrement endommagées et les garder hors des décharges. (Michelle Both/CBC)

“Les gens peuvent venir nous parler, par exemple, s’ils ont besoin de services tels que la chirurgie pour la stérilisation et la stérilisation ou d’autres problèmes de santé. Nous sommes également en mesure de leur fournir les ressources dont ils ont besoin.”

Les gens peuvent s’arrêter avec leurs animaux de compagnie pour poser des questions, ramasser des fournitures et se connecter à d’autres soutiens.

Le besoin ne fait que croître, a déclaré Riley. Les étagères sont généralement remplies dans la première moitié du mois et vides à la fin. En juillet, 120 sacs de croquettes pour chiens ont été distribués. Ils ont vu 60 personnes en 48 heures les jours les plus chargés.

Elle travaille également avec des entreprises partenaires pour distribuer des articles légèrement endommagés qui ne peuvent pas être vendus dans les magasins – gardant des choses comme des laisses, des caisses, des friandises et des vêtements pour animaux hors des décharges et dans les pattes des animaux qui en ont besoin.

La banque d’aliments pour animaux de compagnie a constaté un besoin croissant d’aliments pour animaux de compagnie. Vers la fin des mois, les rayons des banques alimentaires commencent à se vider. En juillet, 120 sacs de croquettes pour chiens ont été distribués. (Michelle Both/CBC)

Riley obtient le mentorat de leaders de l’industrie avant de présenter à un panel de juges pour les demi-finales de Pow Wow Pitch à l’automne. Si elle gagne, elle obtiendra 1 000 $ et une opportunité d’aller en finale pour gagner 25 000 $.

Construire un plus grand espace pour les dons et un espace pour gérer des cliniques de bien-être serait une priorité si elle gagne. Des niches pour les animaux de compagnie en plein air pour se réchauffer pendant les mois d’hiver figurent également sur sa liste de souhaits, a-t-elle déclaré.

Prendre soin des animaux comme guérison

“Je pense que la capacité de s’occuper d’un animal est une grande partie de la guérison et de pouvoir trouver la paix avec la capacité de s’occuper d’un animal, et d’avoir ce respect mutuel et cette relation qui en découlent”, a déclaré Riley.

Le père de Riley est originaire de Chippewa et Munsee et sa mère a des liens avec la Première Nation Naicatchewenin. D’après son expérience, les animaux jouent un rôle important dans le traitement des traumatismes intergénérationnels, en particulier autour des pensionnats.

“Cette compagnie est très importante pour les gens. C’est un élément essentiel de leur santé mentale. Donc, avoir cette banque alimentaire a été un endroit où ils ont pu venir et obtenir le soutien dont ils ont besoin sans avoir honte de leur situation financière. ” Zhawanoogbiik Danielle Riley s’occupe de trois chevaux du ranch, dont Reba, un cheval miniature. Elle dit que s’occuper des animaux est une grande partie de la guérison et de la recherche de la paix. (Michelle Both/CBC)

Riley a développé son amour des animaux, de l’équitation dans son enfance et a appris à s’occuper des poulets grâce à sa grand-mère. Elle a commencé à faire du bénévolat dans des cliniques de bien-être animal et construit des ponts avec des organisations pour apporter plus de soutien à sa communauté.

Construire des ponts

“L’ambition de conduite qu’elle a ne ressemble à rien de ce que j’ai vu”, a déclaré Jodi Tuckett, une dresseuse de chiens qui a fait du bénévolat avec l’adolescente dans des cliniques de bien-être animal avec ARF Ontario et East Village Animal Hospital.

Après le lycée, Riley espère un jour fréquenter l’Ontario Veterinary College et ouvrir une clinique vétérinaire payante au ranch. À l’heure actuelle, il n’y a pas de vétérinaire dans la réserve, a-t-elle déclaré. (Michelle Both/CBC)

“Elle veut juste faire avancer les choses; elle le fait de manière heureuse et positive”, a déclaré Tuckett. “C’est très impressionnant.”

Tuckett remercie Riley d’avoir diffusé des connaissances sur les soins et le soutien des animaux dans sa communauté. Elle a “une très bonne façon de construire des ponts” et de renforcer la confiance entre les communautés, a déclaré Tuckett.

“Les bénévoles voient à quel point elle est formidable, puis les gens de la communauté voient l’excellent travail qu’elle fait. Elle le mérite. Ce n’est pas surprenant du tout. Elle a travaillé très, très dur… Je suis tellement fière d’elle.”

‘Juste le commencement’

Pour la mère de Riley, Jennifer, ce fut incroyable de voir le voyage se dérouler.

“Dani a toujours été une jeune femme exceptionnelle”, a-t-elle déclaré. “Elle est brillante, elle est attentionnée et elle est le rêve de tous les parents.”

Ses rêves ne s’arrêtent pas là. Riley espère devenir vétérinaire, ouvrir la première clinique de la réserve et offrir des soins à prix coûtant à sa communauté.

“Ce n’est probablement que le début pour Dani”, a déclaré Jennifer.

Pour l’instant, Riley est occupée à s’occuper des animaux qui se présentent à elle.

“Je crois qu’il est nécessaire dans la réserve de pouvoir avoir cela”, a-t-elle déclaré. “Et j’espère qu’en faisant cela maintenant, personne ne sera laissé de côté. Tout le monde pourra venir chercher les ressources dont il a besoin.”