Elle a construit une startup qui a levé des millions, partage 3 astuces

Indiana raconte à CNBC Make It comment elle a transformé sa startup en une entreprise de beauté de plusieurs millions de dollars.

L’entreprise a commencé comme une plate-forme de commerce électronique appelée Sociolla en 2015, mais il s’est depuis étendu à 48 magasins en Indonésie et 13 magasins au Vietnam.

Le détaillant indonésien de produits de beauté et de soins personnels a levé environ 225 millions de dollars depuis 2018 et dressé une liste impressionnante d’investisseurs, dont East Ventures, Jungle Ventures et Temasek.

“Vous n’avez rien à perdre, c’est en fait l’avantage de commencer jeune”, a déclaré Indiana, aujourd’hui âgée de 31 ans, à CNBC Make It.

“Il y avait un confinement et l’ambiance était très différente. Pas seulement pour les clients, mais aussi pour l’équipe.”

“Nous étions très excités en 2020 … nous avons planifié de nombreuses campagnes et événements, puis la pandémie a frappé. C’était assez choquant”, a ajouté Indiana.

“Ce fut une courbe d’apprentissage abrupte car vous devez également gérer l’équipe, vous assurer que tout le monde va bien et leur faire savoir que nous pouvons traverser cela ensemble”, a déclaré Indiana.

En tant que directeur du marketing, Indiana a rapidement dirigé un changement de direction pendant “une période très déroutante”, en se tournant vers les événements en ligne et en déplaçant son attention du maquillage vers les soins personnels à domicile.

La plate-forme de commerce électronique était la solution de l’Indiana au problème – grâce à elle, les consommateurs peuvent obtenir des produits sûrs, authentiques et certifiés par les autorités indonésiennes.

Co-fondateur et CMO, Social Bella

Mais cette stratégie semble avoir porté ses fruits. Social Bella a maintenant plus de 30 millions d’utilisateurs dans toutes ses unités commerciales, selon Indiana, vendant un inventaire de 12 000 produits de 400 marques dans le monde.

Social Bella a commencé comme une plateforme de commerce électronique appelée Sociolla. Il s’est depuis étendu à 47 magasins en Indonésie et 16 magasins au Vietnam.

“Ce fut un long voyage mais je suis vraiment fier que nous ayons choisi de faire la bonne chose dès le premier jour et jusqu’à aujourd’hui.”

Indiana, qui a une formation dans l’industrie créative, dirige la stratégie de marque et le marketing, tandis que son frère et président Christopher Madiam, qui a étudié l’informatique, apporte des connaissances techniques à la table.

C’est pourquoi Indiana attribue une partie du succès de Social Bella aux divers horizons et expertises de ses cofondateurs.

Social Bella a été fondée en 2015 par Chrisanti Indiana, son frère et président Christopher Madiam (à gauche) et le PDG John Rasjid (à droite).

“Avoir mes deux co-fondateurs a été vraiment important pour moi, on se soutient et on a une très belle dynamique.”

Son frère Madiam, qui a été un modèle pour l’Indiana depuis qu’elle était jeune, a été une source particulière de force, a-t-elle déclaré.

“Il me pousse constamment à grandir, à apprendre et à relever des défis avec un esprit ouvert et une attitude positive”, a-t-elle déclaré.

“Il est plus facile de dire aux gens de belles choses qu’ils veulent entendre, mais Chris a toujours été honnête avec moi. Et c’est une chose pour laquelle je suis très reconnaissant.”

