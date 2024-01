Elle a commencé à paniquer lors d’une double biopsie. Puis elle a ressenti un contact réconfortant : NPR

basculer la légende Aya McMillan

Cette histoire fait partie de la série My Unsung Hero, de l’équipe Hidden Brain. Il présente des histoires de personnes dont la gentillesse a laissé une impression durable sur quelqu’un d’autre.

En 2017, juste après ses 39 ans, Aya McMillan a reçu un diagnostic de cancer du sein. La nouvelle est arrivée peu de temps après une série de pertes dévastatrices, notamment la mort de son chien et la fin d’une relation de 10 ans.

“Je dois dire que c’était probablement la période la plus solitaire de ma vie”, a déclaré McMillan.

Après le diagnostic, McMillan a dû passer une série de tests et d’analyses, auxquels elle a assisté seule pour la plupart. Son dernier rendez-vous avant de subir une intervention chirurgicale était une IRM comprenant une double biopsie.

“Pour ceux qui ne le savent pas, [that procedure] essentiellement, vous oblige à vous allonger face contre terre dans ce qui ressemble à un cercueil très bruyant et on vous demande de rester totalement immobile pendant que deux aiguilles horriblement grosses sont injectées de chaque côté en tandem. »

Pendant la première heure de l’intervention, McMillan a enduré l’inconfort et le bruit, mais à peine.

“J’avais mal à la tête depuis le berceau. Mon corps était froid et j’avais des crampes, et à travers le haut-parleur, les techniciens me suppliaient de rester immobile quelques minutes de plus.”

Au moment de la biopsie, elle a commencé à paniquer. Elle était sur le point d’appuyer sur le bouton qui indiquerait aux techniciens d’arrêter la procédure lorsqu’elle sentit une main dans son dos.

“Quelqu’un faisait doucement courir sa paume dans un mouvement circulaire pour m’apaiser comme le fait une mère avec son enfant”, se souvient McMillan. “Ces quelques minutes de contact physique, à un moment où j’avais l’impression d’avoir perdu toute mon autonomie corporelle, c’est ce qui m’a permis de passer la biopsie.”

McMillan était face contre terre pendant l’intervention, alors lorsqu’elle est sortie du tube IRM, elle ne savait pas qui l’avait réconfortée pendant cette épreuve. Mais elle dit qu’elle n’oubliera jamais cet acte de gentillesse.

“La souffrance peut être une expérience si singulière. Mon héros méconnu ne m’a pas seulement montré que je n’étais pas seul. [They] m’a aidé à le ressentir. Et pour cela, je vous en serai éternellement reconnaissant. »

