Elle a combattu le cancer. Maintenant, elle lève des fonds pour la recherche tout en aidant les gens à manger plus sainement

Danielle Harper a transféré sa joie de vivre – et sa connaissance de la cuisine (elle est une chef personnelle) – dans un service de boîte d’abonnement construit autour d’aliments sains.

Harper, de Carmel, New York, a combattu le lymphome de Hodgkin en 2012. Une forte croyance en «la nourriture comme médicament» l’a amenée à réfléchir à la façon dont elle pourrait aider les autres avec des boîtes d’articles à la fois nourrissants et bons.

Zestbox, qui a été lancé en novembre 2019, est tout au sujet des préparations de repas et des collations faciles biologiques et sans OGM telles que les croustilles végétariennes, les barres protéinées, les coupes à l’avoine, les marinades, les épices, le bouillon d’os et plus encore pour renforcer l’immunité des gens.

En tant que chef de formation – elle est diplômée du Culinary Institute of America à Hyde Park et dirige l’entreprise de chef personnel Your Culinary Experience depuis 16 ans – Harper a passé sa carrière à rechercher des produits non seulement sains, mais aussi savoureux. Elle est également passionnée par le soutien aux petites entreprises que vous ne trouverez peut-être pas dans les magasins.

«Je passe en revue tous mes produits avec un peigne fin pour m’assurer que leur texture et leur goût sont bons et répondent à tous mes critères», a-t-elle déclaré. « Pour être inclus dans mes boîtes, tous les ingrédients doivent être propres, c’est-à-dire qu’ils ne contiennent aucun additif et sont biologiques et / ou sans OGM. »

L’objectif, a-t-elle déclaré, est d’offrir aux clients des superaliments qui renforcent le système immunitaire et augmentent les vitamines, les fibres et les protéines. Les clients peuvent acheter une boîte unique, une boîte cadeau ou un service d’abonnement.

Chaque boîte contient jusqu’à 13 produits et son prix varie de 29,99 $ à 49,99 $.

Alors que son entreprise suit un modèle similaire à celui des autres services d’abonnement, sa mission – et l’histoire de son entreprise d’un an – sont tout sauf ordinaires.

Les batailles de santé ont conduit à Zestbox

Harper venait d’avoir son deuxième bébé en 2012 lorsqu’elle a commencé à ressentir des douleurs thoraciques et d’autres symptômes anormaux. Mais comme ses symptômes n’étaient pas toujours cohérents, il était difficile d’obtenir un diagnostic. Après tout, elle n’avait que 30 ans et menait une vie saine et active.

Elle a continué à pousser pour obtenir des réponses et, après une tomodensitométrie et une biopsie, a été diagnostiquée avec un lymphome de Hodgkin.

Une lutte de deux ans contre la maladie, qui comprenait plusieurs cycles de chimiothérapie, de radiothérapie et une greffe de cellules souches, était « brutale », mais elle est restée positive pour ses enfants, alors un an et deux et demi, ainsi que pour son mari.

À peine rétablie, son neveu de 4 mois a reçu un diagnostic de neuroblastome de stade 4.

C’est alors que la passion et la volonté de faire quelque chose de plus l’ont enflammée.

«C’était comme si tu pouvais jouer avec moi, mais jouer avec ma famille et oublier ça», dit-elle.

Ses boîtes sont plus qu’un simple repas.

« Pour moi, ce n’est pas tant les ventes que la communauté que j’essaie de créer », a-t-elle déclaré. « Je veux aider à éduquer les gens sur la façon de vivre un style de vie de bien-être. »

Elle voulait également rendre hommage à son appréciation renouvelée de la vie.

Zestbox a expédié sa première boîte en janvier dernier.

Une partie des ventes est reversée à Alex’s Lemonade Stand (ALSF), l’association caritative basée en Pennsylvanie qui recueille des fonds pour le cancer infantile (la fondatrice Alexandra «Alex» Scott, décédée en 2004, avait un neuroblastome comme le neveu de Harper, Brody). Jusqu’à présent, elle a amassé près de 8 000 $. Elle a également triplé ses ventes depuis la vente de sa première boîte l’année dernière.

En outre, Harper a prolongé sa collecte de fonds en organisant des cours de fitness, une vente aux enchères silencieuse, des stands de limonade avec des abonnés et en demandant des dons aux vendeurs de Zestbox pour faire un don directement à l’ALSF.

«Il est si important de faire passer la mission et le mot, d’autant plus que nous sommes tous tellement plus conscients de notre santé pendant cette pandémie», a-t-elle déclaré. « Ensemble, nous sommes plus grands. »